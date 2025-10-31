लाइफ का सबसे महंगा पानी...यूरोप की ट्रेन में शख्स ने खरीदी वॉटर बोतल, कीमत सुनते ही उड़ गए होश, Video वायरल

सोशल मीडिया पर एक शख्स का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने यूरोप की ट्रेन में खरीदी गई पानी की बोतल की कीमत शेयर की. उसने लिखा, “मैंने लाइफ का सबसे महंगा पानी पिया.” यूरोप की एक हाई-स्पीड ट्रेन में सफर करते हुए जब उसने पानी खरीदा, तो उसकी कीमत जानकर वो हैरान रह गया. शख्स के मुताबिक, ट्रेन के अंदर एक छोटी सी बोतल के लिए उसे 5 यूरो (करीब 500 रुपये) चुकाने पड़े. इस दाम को देखकर उसे तुरंत भारत की IRCTC ट्रेनों की याद आ गई, जहां इतनी रकम में कई बोतलें मिल जाती हैं.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान 5 यूरो यानी 500 रुपये की पानी की बोतल खरीदने का मज़ेदार अनुभव शेयर करता नज़र आ रहा है. उसका रिएक्शन और भारतीय रेलवे से की गई तुलना लोगों को खूब हंसा रही है. वीडियो में वह शख्स एक शानदार यूरोपीय ट्रेन में बैठा होता है. उसके हाथ में एक नॉर्मल सी पानी की बोतल होती है. वह बताता है कि उसे प्यास लगी थी, लेकिन बाहर जाकर पानी पीने में करीब 4 घंटे लग गए.

जीवन की सबसे महंगी पानी की बोतल

आखिरकार जब वह ट्रेन के बीच वाले डिब्बे में पहुंचा, जहां कैंटीन था. तो उसे हैरानी हुई कि वहां एक पानी की बोतल की कीमत 5 यूरो यानी करीब 500 रुपये थी. वह हंसते हुए कहता है कि यह उसके जीवन की सबसे महंगी पानी की बोतल है. मजाक में वो यह भी कहता है कि अब उसे IRCTC यानी भारतीय रेलवे की केटरिंग सर्विस की याद आ रही है, जहां यात्री अपने सीट पर ही सस्ता और अच्छा खाना-पानी मंगवा सकते हैं.

वीडियो में वह कहता है, ट्रेन में कैंटीन सिर्फ बीच वाले कोच में है और जब आखिरकार मुझे पानी मिला, तो उसकी कीमत 5 यूरो यानी 500 रुपये थी. लाइफ का सबसे महंगा पानी. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @prateek06jain नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को 92 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

देखें Video:

“अब समझ आया, भारत में कितनी सस्ती है जिंदगी”

पोस्ट वायरल होने के बाद यूज़र्स ने मजेदार रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, “अब पता चला, IRCTC की 20 रुपये वाली बोतल कितनी कीमती है.” तो वहीं एक ने कहा, “यूरोप घूमने का सपना देखा था, लेकिन अब पानी पीने से पहले सोचना पड़ेगा.” कई लोगों ने मजाक में कहा कि “पानी नहीं, ये तो मिनरल वाला गोल्ड है.” कुछ यूज़र्स ने बताया, कि यूरोप की ट्रेनों या एयरपोर्ट्स पर बेसिक सामान भी काफी महंगे दामों में बिकते हैं.

क्यों महंगा होता है ट्रेन में सामान

विशेषज्ञों के अनुसार, यूरोप की हाई-स्पीड या क्रॉस-कंट्री ट्रेनों में ऑनबोर्ड बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स पर सर्विस चार्ज और टैक्स जोड़ दिया जाता है. इसके अलावा, यात्रियों के पास विकल्प न होने की वजह से कीमतें और भी बढ़ा दी जाती हैं. हालांकि, स्थानीय लोग आमतौर पर स्टेशन से पहले ही पानी या स्नैक्स खरीद लेते हैं, ताकि ट्रेन के अंदर भारी रकम न चुकानी पड़े.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह मजेदार वाकया अब चर्चा का विषय बन गया है. कई लोगों ने इसे “कंफर्ट बनाम कॉमन सेंस” की बहस बताया. कुछ ने कहा, “सिर्फ ट्रेन और स्टेशन नहीं, यूरोप में बेसिक चीज़ें भी भारत से कई गुना महंगी हैं.” दूसरे ने कहा- “IRCTC को अब अपनी वॉटर सर्विस पर गर्व करना चाहिए.”

