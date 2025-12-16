विज्ञापन

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक बार फिर वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया.

'हम आपके हैं महाराज जी, आप हमारे हैं', प्रेमानंद महाराज से मिलकर इमोशनल हुईं अनुष्का शर्मा
अनुष्का के साथ प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे विराट कोहली
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक बार फिर वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया. मुलाकात के दौरान विराट कोहली के चेहरे पर खास रौनक नजर आई, जबकि अनुष्का शर्मा भावुक दिखाई दीं. दोनों ने श्रद्धा के साथ महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया. वीडियो में अनुष्का को कहते हुए देखा जा सकता है, "हम आपके हैं महाराज जी, आप हमारे हैं". इस दौरान एक्ट्रेस इमोशनल भी नजर आयीं.

भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज ने विराट और अनुष्का को जीवन और कार्य को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अपने-अपने कार्यक्षेत्र को भगवान की सेवा मानकर करें, मन में गंभीरता रखें, हमेशा विनम्र बने रहें और निरंतर नाम जप करते रहें.

बताया जा रहा है कि यह इस साल विराट और अनुष्का का वृंदावन का तीसरा दौरा था. हाल ही में यह कपल यूके से भारत लौटा है. इससे पहले जनवरी में दोनों अपने बच्चों के साथ प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने वृंदावन पहुंचे थे. वहीं मई महीने में विराट कोहली द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के अगले ही दिन भी दोनों ने महाराज जी से मुलाकात की थी.

बात करें अनुष्का शर्मा के वर्क फ्रंट की तो वे काफी समय से फिल्मों से दूर चल रही हैं. बेटी वामिका के जन्म के बाद से ही अनुष्का ने फिल्मों से दूरी बना ली थी. अनुष्का और विराट का अकाय नाम का एक बेटा भी है. अनुष्का ने रब ने बना दी जोड़ी', 'जब तक है जान', 'पीके', 'सुल्तान', 'ऐ दिल है मुश्किल', 'एनएच10', 'परी', जीरो जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है. आने वाले समय में उन्हें चकदा एक्सप्रेस में देखा जाएगा.

