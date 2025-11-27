हथिनी के सामने शेरनी की अकड़ गायब! पेड़ के पीछे खा रही थी शिकार, अचानक ‘जेठानी’ आई तो लगी भागने और फिर...

Lioness vs Elephant: पेड़ के पीछे अपने शिकार का मज़ा ले रही शेरनी उस समय घबरा गई, जब अचानक हथिनी उसके सामने आ खड़ी हुई. शेरनी ने पहले तनकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हाथी जैसी ताकतवर प्रतिद्वंदी को देखकर उसकी अकड़ कुछ ही सेकंड में ढीली पड़ गई.

समझदारी दिखाती शेरनी ने बदला फैसला

हथिनी ने जैसे ही सूंड़ उठाकर शेरनी को धमकाया, शेरनी ने तुरंत हालात भांप लिए. उसने समझ लिया कि लड़ाई का नतीजा उसके हक में नहीं जाएगा. ऐसे में वह अपने साथी के साथ वहां से भाग निकली, ठीक उसी तरह, जैसे कोई समझदार जानवर अपनी जान बचाने के लिए करता है.वीडियो शेयर करने वाले पेज ने भी यही बताया कि जब हथिनी के बच्चे आसपास हों, तो वह किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं करती. चाहे सामने शेर हो, तेंदुआ हो, लकड़बग्घा हो या जंगली कुत्ता, हथिनी हर हाल में अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है.

देखें Video:

जंगल की ‘बादशाहत' पर बहस छिड़ी

वीडियो पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर्स ने मज़ाक में लिखा कि इस बार जंगल की असली राजा की कुर्सी हथिनी ने संभाल ली. कई लोगों ने कहा कि असली दबदबा तो हाथियों का होता है, शेर तो यहां 20 के सामने 19 ही साबित हुआ. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जंगल में सिर्फ ताकत ही नहीं, समझदारी भी काम आती है. जहां हथिनी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैदान में डटी रही, वहीं शेरनी ने होश से काम लेते हुए खुद को जोखिम से बाहर निकाला.

यह भी पढ़ें: ऊंची इमारत पर लटकी मां, छोटा बच्चे ने व्लॉग में दिखाया, परिवार का पेट पालने के लिए खतरनाक काम करती दिखी महिला

शख्स ने बताया- कैसे वर्क फ्रॉम होम ने बचाई उसकी शादी? सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़

हर्ष गोयनका ने पहली बार देखी 'उड़ने वाली मछली', IFS अधिकारी ने बताया असली सच, कहा - सब AI का कमाल