'बधाई बेटू, जमकर खेलो', IPL नीलामी में बेटे के केकेआर में चुने जाने पर पप्पू यादव हुए गदगद, दिया दिल छू लेने वाला रिएक्शन

Pappu Yadav reaction on Son Sarthak Ranjan Viral : कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मंगलवार का दिन अबू धाबी में IPL मिनी-ऑक्शन के दौरान काफी व्यस्त रहा, उन्होंने 2026 सीज़न के लिए अपनी टीम में कुल 13 खिलाड़ियों को शामिल किया. 64.30 करोड़ रुपये के सबसे बड़े पर्स के साथ नीलामी में उतरते हुए, KKR ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर खरीदकर एक ऐतिहासिक खरीदारी की. इन 13 खिलाड़ियों में से एक नाम सबसे अलग था, लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का. सार्थक रंजन को आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने 30 लाख की बेस प्राइस में खरीदकर टीम में शामिल किया.

बेटे के केकेआर में जाने पर पप्पू यादव गदगद नजर आए. पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपने बेटे को बधाई दी. पप्पू यादव ने लिखा, "बधाई बेटू, जमकर खेलो. अपने प्रतिभा के दम पर अपनी पहचान बनाओ अपनी चाहत पूरी करो! अब सार्थक के नाम से बनेगी हमारी पहचान!"

सार्थक रंजन का क्रिकेट करियर

सार्थक रंजन दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने अब तक दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट में 2 फर्स्ट क्लास, 4 लिस्ट-ए और 5 टी20 मुकाबले खेले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सार्थक रंजन के नाम पर 28 रन दर्ज हैं. जहां उनका एवरेज 9.33 रहा. लिस्ट-ए में उनके नाम पर 26.25 की औसत से 105 रन दर्ज हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में उन्होंने 66 रन बनाए हैं और उनका औसत 13.20 का रहा.

ऑक्शन के बाद केकेआर की पूरी टीम

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र और आकाश दीप.

कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित प्लेइंग इलेवन

रचिन रवींद्र/फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगरीश रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, हर्षित राणा, मथीशा पथिराना, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती