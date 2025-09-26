पेड़ पर चढ़े चीते ने पानी में लगाई छलांग, फिर विशाल मगरमच्छ को जबड़े में दबाकर निकला बाहर, Video दिल दहला देगा

जंगल की दुनिया हमेशा से रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो हमें जंगली जानवरों की असली ताकत और उनके शिकार करने के तरीकों से रूबरू कराते हैं. हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो भी ऐसा ही है, जिसने लोगों को हैरानी और डर से भर दिया है.

पेड़ से पानी में लगाई छलांग

वीडियो में देखा जा सकता है कि चीता पेड़ पर बैठा हुआ था और नीचे नदी में विशालकाय मगरमच्छ तैर रहा था. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पानी में मगरमच्छ ही बाजी मारता है, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था. अचानक चीते ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए पेड़ से पानी में छलांग लगा दी. जैसे ही चीता पानी में कूदा, सबको लगा कि अब वह मगरमच्छ का शिकार बनेगा.लेकिन पलक झपकते ही चीते ने अपने मजबूत जबड़ों से मगरमच्छ को जकड़ लिया और गजब की ताकत के साथ पानी से बाहर निकल आया. यह दृश्य इतना खतरनाक और रोमांचक था कि जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गईं.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ailton_lara नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 1 करोड़ 32 लाख बार देखा जा चुका है और 7 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया. लोग हैरान रह गए कि आखिर चीते ने इतनी हिम्मत कहां से जुटाई. कुछ यूजर्स ने लिखा - “ये तो जंगल का रॉकी भाई है.” तो वहीं दूसरे बोले – “मगरमच्छ को भी पता नहीं होगा कि ऊपर से मौत छलांग लगाकर आएगी.

जंगली दुनिया की सच्चाई

जानकारों का मानना है कि ऐसा नजारा बेहद दुर्लभ है. चीते आमतौर पर मगरमच्छ का शिकार नहीं करते, लेकिन भूख और मौके पर निर्भर करता है कि कौन किसे शिकार बना दे. यही वजह है कि जंगल की असली दुनिया हमेशा इंसानों को चौंकाती रहती है.

