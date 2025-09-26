विज्ञापन
विशेष लिंक

पेड़ पर चढ़े चीते ने पानी में लगाई छलांग, फिर विशाल मगरमच्छ को जबड़े में दबाकर निकला बाहर, Video दिल दहला देगा

पेड़ से छलांग लगाकर चीते ने पानी में विशाल मगरमच्छ को जबड़े में दबोचा, जिसका हैरतअंगेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानिए जंगल के इस खौफनाक शिकार का पूरा मामला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया.

Read Time: 3 mins
Share
पेड़ पर चढ़े चीते ने पानी में लगाई छलांग, फिर विशाल मगरमच्छ को जबड़े में दबाकर निकला बाहर, Video दिल दहला देगा
चीते ने पानी में लगाई छलांग, फिर विशाल मगरमच्छ को जबड़े में दबाकर निकला बाहर

जंगल की दुनिया हमेशा से रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो हमें जंगली जानवरों की असली ताकत और उनके शिकार करने के तरीकों से रूबरू कराते हैं. हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो भी ऐसा ही है, जिसने लोगों को हैरानी और डर से भर दिया है.

पेड़ से पानी में लगाई छलांग

वीडियो में देखा जा सकता है कि चीता पेड़ पर बैठा हुआ था और नीचे नदी में विशालकाय मगरमच्छ तैर रहा था. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पानी में मगरमच्छ ही बाजी मारता है, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था. अचानक चीते ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए पेड़ से पानी में छलांग लगा दी. जैसे ही चीता पानी में कूदा, सबको लगा कि अब वह मगरमच्छ का शिकार बनेगा.लेकिन पलक झपकते ही चीते ने अपने मजबूत जबड़ों से मगरमच्छ को जकड़ लिया और गजब की ताकत के साथ पानी से बाहर निकल आया. यह दृश्य इतना खतरनाक और रोमांचक था कि जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गईं.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वायरल 

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ailton_lara नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 1 करोड़ 32 लाख बार देखा जा चुका है और 7 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया. लोग हैरान रह गए कि आखिर चीते ने इतनी हिम्मत कहां से जुटाई. कुछ यूजर्स ने लिखा - “ये तो जंगल का रॉकी भाई है.” तो वहीं दूसरे बोले – “मगरमच्छ को भी पता नहीं होगा कि ऊपर से मौत छलांग लगाकर आएगी.

जंगली दुनिया की सच्चाई

जानकारों का मानना है कि ऐसा नजारा बेहद दुर्लभ है. चीते आमतौर पर मगरमच्छ का शिकार नहीं करते, लेकिन भूख और मौके पर निर्भर करता है कि कौन किसे शिकार बना दे. यही वजह है कि जंगल की असली दुनिया हमेशा इंसानों को चौंकाती रहती है.

यह भी पढ़ें: पब चलोगी क्या... बाइक से जा रहे लड़कों को लड़की ने दिया ऐसा करारा जवाब, दोबारा नहीं करेंगे ऐसी गलती

टैलेंटेड तोता! पक्षी ने हेलमेट पहन दौड़ाई साइकिल, वायरल Video देख लोग शॉक्ड, बोले- कमाल है भाई...

लड़की के आए पहले पीरियड्स, घरवालों ने लुटाया प्यार, पिता ने लगाया गले, Video पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cheetah Crocodile Fight Video, Wildlife Video, Cheetah Attack Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com