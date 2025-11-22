शादी में ‘हैंगओवर ठीक करने’ के लिए IV ड्रिप! Video से उठे बड़े सवाल, यूजर्स बोले- अगला क्या ओपन हार्ट सर्जरी ?

विज्ञापन
एक भारतीय डेस्टिनेशन वेडिंग में मेहमानों को हैंगओवर ठीक करने के लिए IV ड्रिप दी गई. वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसकी सुरक्षा, कानूनीता और मेडिकल जोखिमों पर सवाल उठा रहे हैं.

Read Time: 3 mins
IV Drip Bar in wedding: भारत में शादियां अपनी शान-शौकत, थीम और भव्य व्यवस्थाओं के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हाल ही में एक डेस्टिनेशन वेडिंग में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. एक वायरल वीडियो में मेहमानों को IV ड्रिप लगवाते हुए देखा गया, वो भी हैंगओवर दूर करने के लिए.

वीडियो में दिखा पूलसाइड IV बार

इंस्टाग्राम पर वायरल क्लिप में मेहमान आराम से सोफों पर बैठे दिखाई देते हैं जबकि उन्हें विटामिन से भरी IV ड्रिप्स दी जा रही हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- “डेस्टिनेशन वेडिंग में… निम्बू पानी की जगह पूलसाइड पर असली IV बार.” कई शादियों में देर रात तक चलने वाली पार्टियों और शराब सेवन के कारण इन IV बार को “हैंगओवर क्योर” के रूप में पेश किया जाता है.

बिना मेडिकल निगरानी ऐसे ड्रिप्स लगाना खतरनाक

रिपोर्ट्स के अनुसार ये ड्रिप्स विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर बताई जाती हैं, जो तुरंत ऊर्जा देने और ग्लोइंग स्किन का दावा करती हैं. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी गैर-चिकित्सीय जगह पर IV ड्रिप लगवाना बेहद जोखिम भरा है. गलत डोज, असुरक्षित उपकरण या संक्रमण से गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.

सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार

19 नवंबर को शेयर हुए इस वीडियो को अब तक 3.9 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. कई लोगों ने इस ट्रेंड को बेवजह की अति-शानोशौकत बताया. एक यूज़र ने लिखा- “कितना भी ग्लैमर जोड़ लो, यह कूल नहीं लग सकता… अपनी सेहत दांव पर मत लगाओ.” दूसरे ने मज़ाक में कहा- “बहुत हो गया… अब अगला क्या, ओपन हार्ट सर्जरी?”

कानूनी और सुरक्षा पर भी उठे सवाल

कुछ लोगों ने पूछा कि क्या ऐसी सेवाएं किसी मेडिकल बॉडी द्वारा मंज़ूर की गई हैं. एक कमेंट में लिखा- “ऐसा करने वाला वेंडर जेल जा सकता है. यह जानलेवा है… क्या इसकी कोई अनुमति है?” कई यूज़र्स ने भारतीय परंपराओं से हटते इस नए चलन पर निराशा व्यक्त की. एक यूज़र ने कहा- “शादियां पूजा-पाठ और रस्मों की जगह होती थीं… अब दारू और IV ड्रिप मुख्य आकर्षण बन गए हैं.” एक ने चेतावनी दी- “विटामिन वाली IV ड्रिप बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल न लें.”

शानोशौकत या स्वास्थ्य जोखिम?

जहाँ कुछ लोग इसे आधुनिक सुविधा बताते हैं, वहीं अधिकतर यूज़र्स का कहना है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी उत्सव का हिस्सा नहीं होना चाहिए. IV ड्रिप का यह ट्रेंड भले ही नया हो, लेकिन इसके खतरे कहीं ज़्यादा बड़े हैं.

