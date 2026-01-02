खुद को अवतार बताने वाला Eboh Noah गिरफ्तार, प्रलय की भविष्यवाणी कर चर्चा में आया था, अब कौन-से राज खुले?

दुनिया के अंत और महाप्रलय की भविष्यवाणी कर चर्चा में आए Eboh Noah को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद हाथों में हथकड़ी लगाए उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. Eboh Noah ने खुद को आधुनिक युग का 'नोआ' बताते हुए दावा किया था कि क्रिसमस के दिन भारी बारिश और भीषण बाढ़ आएगी, जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी. हालांकि, जब उसकी भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो उसने नाटकीय अंदाज में कहा कि गॉड ने प्रलय को टाल दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाद में उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने ये दावे सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए किए थे.

कौन है Eboh Noah, कहां का रहने वाला है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Eboh Noah का असली नाम इवांस एशुन है और वह घाना का रहने वाला है. करीब 30 साल का Eboh Noah अगस्त महीने में उस वक्त पहली बार चर्चा में आया था, जब उसने 'क्या होगा और कैसे होगा?' शीर्षक से एक यूट्यूब वीडियो जारी किया. उसने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए, जिनमें वह लोगों को चेतावनी देता दिखा कि 25 दिसंबर को प्रलय जैसी स्थिति पैदा होगी.

वह दावा करता रहा कि बाइबल में नोआ की कहानी से प्रेरित होकर उसने एक बड़ी नाव बनाई है और उसी में शरण लेने से लोगों की जान बच सकती है. उसने कहा कि वह तीन साल तक एक ही नाव पर रहने की योजना बना रहा है. हालांकि, विशेषज्ञों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जो नावें वह दिखा रहा था, वे किसी भी बड़े बाढ़ या आपदा से बचने के लिए पर्याप्त नहीं थीं.

हजारों लोग करने लगे भरोसा

घाना वेब समेत कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसकी भविष्यवाणी पर हजारों लोग भरोसा करने लगे थे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग उसकी नाव में पहले से ही अपनी जगह “बुक” करते हुए दिखाई दिए. कुछ वीडियो में Eboh Noah और उसके समर्थक नाव बनाते और उसे जोड़ते हुए भी नजर आए.

गिरफ्तारी के बाद बदला बयान

जब क्रिसमस के दिन कोई महाप्रलय नहीं हुआ, तो Eboh Noah ने कहा कि ईश्वर ने दुनिया को बचाने के लिए कयामत टाल दी है. इसके कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. गिरफ्तारी के बाद उसकी भविष्यवाणी और दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं. प्रलय की भविष्यवाणी से वायरल हुआ यह शख्स अब कानून के शिकंजे में है.