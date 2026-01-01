विज्ञापन

कितने पढ़े-लिखे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय? जो सवाल पूछने पर खो बैठे अपना आपा

Kailash Vijayvargiya Education: कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एनडीटीवी के कैमरे पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

कितने पढ़े-लिखे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय? जो सवाल पूछने पर खो बैठे अपना आपा
Kailash Vijayvargiya Education: कैलाश विजयवर्गीय एजुकेशन

Kailash Vijayvargiya Education: मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. दरअसल एनडीटीवी के एक सवाल पर मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और इंदौर में गंदे पानी से होने वाली मौतों के सवाल को फोकट का सवाल बता दिया. इसके अलावा उन्होंने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिसका एनडीटीवी के रिपोर्टर ने विरोध भी किया. इस मामले को लेकर बाद में मंत्री जी को माफी भी मांगनी पड़ी. अब कैलाश विजयवर्गीय की इतनी चर्चा हो रही है तो आज हम आपको मंत्री जी की एजुकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं. जानते हैं कि आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मंत्री जी कितने पढ़े-लिखे हैं. 

क्या है पूरा मामला?

पहले ताजा मामला जान लेते हैं. दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, उसी के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं. इसी मुद्दे को लेकर जब  NDTV के पत्रकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पीड़ितों के इलाज के खर्च के मुआवजे के बारे में सवाल पूछा तो मंत्री जी भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये फोकट का सवाल है, ऐसा कहने के बाद मंत्री जी ने एक अभद्र शब्द का भी इस्तेमाल किया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और मंत्री जी की इस करतूत को लेकर लोग जमकर गुस्सा उतार रहे हैं. 

कितने पढ़े हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय?

कैलाश विजयवर्गीय की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने बीएससी के साथ एलएलबी यानी कानून की पढ़ाई भी की है. ये जानकारी मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर दी गई है. कैलाश विजयवर्गीय ने साल 1975 में विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति में एंट्री की और इसके बाद 1983 में नगर पालिक निगम इंदौर के पार्षद चुने गए. इसके बाद उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ा और बीजेपी में कई अहम पदों पर रहे. फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं. 
 

