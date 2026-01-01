वो कोई हीरो नहीं... शाहरुख खान पर क्यों मचा है बवाल, रामभद्राचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर ने ये क्यों कहा?

मार्च में होने वाले आईपीएल से पहले देश का माहौल बहुत ही गर्म है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदा है, तब से टीम के मालिक शाहरुख खान विवादों में घिर गए हैं. नेताओं से लेकर धर्मगुरुओं तक, वह हर किसी के निशाने पर हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने को लेकर शाहरुख खान का ऐसा करना किसी को भी रास नहीं आ रहा है.हर कोई उनको जमकर खरी खोटी सुना रहा है.

शाहरुख खान को पर तीखी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है. मामले पर सबसे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने चिंता जताई थी. जिसके बाद विवाद और तेज हो गया. अब धरेंद्र शास्त्री और स्वामी रामभद्राचार्य ने भी शाहरुख खान पर दिए बयान को लेकर देवकीनंदन ठाकुर को सपोर्ट किया है. सोशल मीडिया पर भी लोग देवकीनंदन ठाकुर के सपोर्ट में उतर आए हैं. बता दें कि कथावाचक देवकीवनंदन ठाकुर ने कहा था कि अगर यह खिलाड़ी टीम में रखा गया तो केकेआर को इसके लिए बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों द्वारा टीम का बहिष्कार किया जाएगा. उनके इस बयान के बाद विवाद छिड़ गया है.

चंदन शर्मा नाम के एक एक्टिविस्ट ने कहा, हमें देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे संतों की जरूरत है. साथ हरी उन्होंने शाहरुख खान को बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी टीम KKR से बाहर निकालने की चेतावनी दी है.

नागपुर पहुंचे स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शाहरुख खान तो ऐसा करेंगे ही, वे कोई हीरो नहीं हैं. उनका कोई चरित्र नहीं है. उनकी हरकतें देशद्रोही जैसी रही हैं.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, 'बांग्लादेश में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं. हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां के खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए. वहां के लोगं और BCCI को इसे समझना चाहिए .

सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के संत देवेशाचार्य महाराज ने भी देवकीनंदन ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए कहा, "देवकीनंदन ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा है. इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जलाया जा रहा है और भगाया जा रहा है. ऐसे समय में अगर उस देश का खिलाड़ी भारत में खेल रहा है, तो यह स्थिति चिंताजनक है."

संत देवेशाचार्य ने शाहरुख खान पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "क्या कभी शाहरुख खान ने उन हिंदुओं के लिए भी ट्वीट किया? क्या कभी शाहरुख खान ने उन हिंदुओं के बारे में सोचा जो वहां पर मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं? कभी नहीं सोचा क्योंकि हमेशा ही इनका हिंदू विरोधी एजेंडा रहा है."

संगीत सोम ने की थी विवादतित टिप्पणी

उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता संगीत सोम ने भी इस मुद्दे पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला और भी गरमा गया. उन्होंने कहा था कि IPL के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद कर शाहरुख खान ने देश के साथ गद्दारी की है.हालांकि कुछ लोगों की राय इस पर बिल्कुल अलग है.

किसने किया शाहरुख खान का सपोर्ट?

नवभारत के पू्र्व संपादक डॉ. राकेश पाठक ने कहा कि बीजेपी के पूर्व MLA संगीत सोम ने कहा है कि IPL के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद कर शाहरुख खान ने देश के साथ गद्दारी की है. संगीत सोम को कोई बताए कि भारत सरकार की इजाज़त से ही IPL हो रहा है. बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना आज भी हमारे देश की मेहमान बनी हुई हैं. गृह मंत्री अमित शाह के बेटे शाह BCCI के कर्ताधर्ता हैं. वह भारत पकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच क्रिकेट खिलवाते रहते हैं. उन्होंने कहा कि देश के विदेश मंत्री आज ही बांग्लादेश गए हैं.