बेंगलुरु में 3BHK का किराया 1 लाख! जानकर शख्स को लगा झटका, बोला- लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है?

Bengaluru 3BHK flat rent: बेंगलुरु में घर किराए पर लेना दिनोंदिन महंगा होता जा रहा है. इसी बीच कोरमंगला के रहने वाले साहिल खान नाम के शख्स ने X पर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने बताया कि कुक टाउन में एक 3BHK फ्लैट 1 लाख रुपये प्रति माह के किराए पर लिस्ट किया गया है. यह जानकर लोग हैरान रह गए.

“लोगों की अक्ल ठिकाने है भी या नहीं?”

साहिल ने अपनी पोस्ट में लिखा, "कूक टाउन में मकान मालिक 3 BHK के लिए 1 लाख किराया मांग रहे हैं. क्या लोग पागल हो गए हैं?" उनकी यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और कई लोगों ने इस पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी.

Landlords are asking for 1L rent in Cooke Town for a 3bhk. Have people lost their minds? — Sahil Khan (@sahilk) November 18, 2025

“घर खरीद लो” वाली सलाह पर भी दिया जवाब

एक यूज़र ने कमेंट किया- “वे आपको अपना घर खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. ” इस पर साहिल ने जवाब में कहा- “मैंने इसका भी हिसाब लगाया. यह हास्यास्पद है.” यानी घर खरीदना भी फिलहाल उतना ही मुश्किल और अव्यवहारिक लग रहा है.

लोगों ने जताई चिंता

पोस्ट पर कई यूज़र्स ने अपने-अपने अनुभव साझा किए. एक यूज़र ने लिखा- “मैं भी घर देखने गया था… हालात सच में पागल कर देने वाले हैं. ” एक अन्य ने सलाह दी- “Marappa Garden, Muddamma Garden या SK Garden ट्राई कीजिए. वहां आपको आधे दाम में भी अच्छा 3BHK मिल सकता है.”

HSR Layout में भी बढ़े किराये

एक यूज़र ने बताया- “HSR Layout में भी किराए आसमान छू रहे हैं. 3BHK के लिए 80,000 रुपये तक मांग रहे हैं, वो भी ऐसी बिल्डिंग में जहां पानी की सप्लाई भी ठीक नहीं है.” यह घटना फिर साबित करती है कि बेंगलुरु में किराए लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों के लिए घर ढूंढना अब पहले से कहीं ज्यादा चुनौती बन चुका है.

