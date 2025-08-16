विज्ञापन
तो यूक्रेन में उतरेगी ब्रिटिश फौज... ट्रंप-पुतिन वार्ता पर दुनिया के अखबारों ने क्या लिखा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट व्लादीमीर पुतिन के बीच तीन घंटे तक चली वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला है. लेकिन दोनों नेता मॉस्को में जल्द मिल सकते हैं, जो दिखाता है कि उम्मीदें अभी जिंदा हैं. इसे दुनिया भर के अखबारों ने शीर्षक बनाया है.

Trump Putin Meet
नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस में उनके समकक्ष व्लादीमीर पुतिन की अलास्का में बातचीत करीब तीन घंटे चली. दोनों नेताओं की वार्ता पर दुनिया भर की निगाहें थीं. वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन दोनों नेता जल्द मॉस्को में मिलने को राजी हुए हैं. माना जा रहा है कि पुतिन से वार्ता में जो पैगाम मिला है, ट्रंप उसे यूरोपीय देशों और यूक्रेन तक पहुंचाएंगे. दुनिया भर के अखबारों और मीडिया चैनलों में ट्रंप-पुतिन मुलाकात ही सुर्खियों में रहा. इसमें शांति और संघर्षविराम की उम्मीदें जताई गईं. 

बिना किसी कंक्रीट डील के वार्ता खत्म-CNN
सीएनएन ने लिखा है कि दोनों नेताओं के बीच वार्ता बिना किसी कंक्रीट डील के खत्म हो गई. यूएस प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि वार्ता में प्रगति हुई है, लेकिन जब तक कोई डील नहीं हो जाती है, तब तक कोई समझौता नहीं. ट्रंप ने संघर्षविराम को लेकर गेंद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमीर जेलेंस्की के पाले में होने की बात भी कही है.

नो डील-NYT
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ट्रंप ने दो टूक कहा कि नो डील. तीन घंटे की वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, लेकिन कोई भी सवाल नहीं लिया. ट्रंप ने कहा कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और कुछ मुद्दों पर बात अभी नहीं बनी है. पुतिन-जेलेंस्की की संभावित मुलाकात के बीच उसमें शामिल होने की संभावना से भी ट्रंप ने इनकार नहीं किया.

द डेली टेलीग्राफ- यूक्रेन की जमीन पर उतरेंगे ब्रिटिश सैनिक

द डेली टेलीग्राफ ने लिखा है कि संघर्षविराम घोषित होने के हफ्ते भर के भीतर ही ब्रिटेन यूक्रेन की सरजमीं पर अपने सैनिक भेज सकता है. ब्रिटेन यूक्रेन की सेनाओं को दोबारा खड़ी करने के लिए ट्रेनर और इंजीनियर भी भेज सकता है.रूस किसी समझौते का उल्लंघन न करे, इसके लिए ब्रिटेन अन्य नाटो देशों के साथ फाइटर जेट भी यूक्रेन में निगरानी के लिए इस्तेमाल कर सकता है.

यूक्रेन का भाग्य उनके (पुतिन-ट्रंप) हाथों में-डेली मेल

डेलीमेल ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत संघर्षविराम चाहते हैं और यूक्रेन के जमीन छोड़ने को लेकर चर्चा हुई है. रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन में नागरिकों पर हमले के सवाल पर सीधा मुकर गए. वार्ता के बीच रूस के ड्रोन ने यूक्रेनी इलाकों पर हमले किए. 

शांति उनके हाथों में - द टाइम्स
अलास्का में रेड कारपेट बिछाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुस्कराते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन से हाथ मिलाया. दोनों नेताओं के हाथों में शांति की उम्मीदें हैं. लेकिन पुतिन क्या मानेंगे, इसकी उम्मीदें कम हैं. 

यूक्रेन वॉर समिट-द डेली स्टार
द डेली स्टार ने इसे द यूक्रेन वॉर समिट नाम दिया और कहा कि अब शांति का समय है. ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के समक्ष शांति का प्रस्ताव रखा.

पुतिन की परमाणु हमले की चेतावनी-वीकेंड

सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि पुतिन खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं. ट्रंप ने सीजफायर न होने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. वहीं शांति समझौता होने पर ब्रिटिश फौजें यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए तैयार हैं.

बड़ा दांव- द गार्जियन
ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा कि ट्रंप-पुतिन की वार्ता में विश्व में शांति का बड़ा मुद्दा दांव पर है. अखबार ने इसके साथ गाजा में मानवीय संकट की याद भी अमेरिका और रूस को दिलाई. 
 

