ट्रंप ने हैंडशेक के बाद जब अपनी तरफ़ खींचा पुतिन का हाथ, देखें वीडियो

इस मुलाकात के दौरान ट्रंप और पुतिन की बॉडीलैंग्वेज ने दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया है. दोनों नेता एक दूसरे से मिलते हुए बेहद कॉन्फिडेंट दिखे.

Read Time: 2 mins
ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक

  • अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.
  • पुतिन का अलास्का एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कारपेट स्वागत के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया था.
  • दोनों नेताओं की बॉडीलैंग्वेज ने उनकी बातचीत की सकारात्मकता और आत्मविश्वास को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया.
डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हुई बैठक अब खत्म हो गई है. इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई. लेकिन इस बातचीत से पहले अलास्का में पुतिन का रेड कारपेट वेलकम हुआ. अलास्का में पुतिन के स्वागत के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद एयरपोर्ट पर खड़े थे. पुतिन-ट्रंप की एयरपोर्ट की ये तस्वीरें दुनियाभर में अब सुर्खियां बनीं हुई हैं. 

इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं की बॉडीलैंग्वेज ने दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया है.दोनों नेता एक दूसरे से मिलते हुए बेहद कॉन्फिडेंट दिखे. इस दौरान पुतिन और ट्रंप ने आपस में कुछ बात भी की. आपको बता दें पुतिन जब अलास्का एयरपोर्ट पर उतरे तो ट्रंप वहां पहले से ही मौजूद थे. उन्होंने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनके साथ हाथ मिलाया. पुतिन से हाथ मिलाने और उसके बाद उनके हाथ तो अपनी तरफ खींचने का अंदाज बिल्कुल अलग था. 

ट्रंप ने अपने हाथ मिलाने के अंदाज से ये संदेश देने की कोशिश की कि भले ही ये दोनों ही देश, दुनिया की महाशक्ति हों लेकिन जब बात अमेरिका की आती है तो वो सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा ताकतवर हैं. ट्रंप ने अपने इस जेस्चर से ये भी बताने की कोशिश की वो किसी भी समस्या का समाधान कराने की स्थिति में है.

ट्रंप के हाथ मिलाने के अंदाज की अब खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, एयरपोर्ट पर ट्रंप और पुतिन जैसे ही मिले तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाथ को अपनी तरफ खींचा और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से उसपर थपथपाने लगे. 

Donald Trump And Putin, Putin And Trump Meeting
