Ind vs PAK u19 Final: खराब फैसले से जूनियर टीम ने चुकाई कीमत? फैंस कोच पर भड़के, कुछ दिन पहले का ब्लंडर याद आया

रविवार का दिन करोड़ों भारतीय फैंस के लिए खासा स्पेशल था. टूर्नामेंट छोटा और टीम भले ही जूनियर थी, लेकिन फाइनल टक्कर पड़ोसी पाकिस्तान के खिलाफ होने से अंडर-19 एशिया कप फाइनल के लिए अच्छी-खासी हाइप बन गई थी. लेकिन फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के अंतर से धोकर अगले महीने ही शुरू होने जा रहे अंडर-19 विश्व कप से पहले भारतीय जूनियर के लिए वॉर्निंग जारी कर दी . सबसे बड़ी जरूरत के समय सबसे बड़े स्टार वैभव सूर्यवंशी सहित शीर्ष भारतीय बल्लेबाज 348 के लक्ष्य का पीछा करते हुए नाकाम साबित हुए. यूं तो इस हार के लिए बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही दोषी हैं, लेकिन एक फैसला खासा चर्चा का विषय बना हुआ है. और इसके लिए सोशल मीडिया कोच सुनील जोशी को पानी पी-पीकर कोस रहा है.

जोशी ने कर दी बड़ी गलती?

अब यह टीम अंडर-19 है, तो यहां तमाम बड़े फैसलों में कोच और स्टॉफ की बड़ी भूमिका होती है. यही वजह है कि भारत की हार के बाद सवाल उठ रहा है कि कोच सुनील जोशी ने टॉस जीतने के बाद क्या सोचकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग का न्योता दिया? आखिर भारत ने पहले बल्लेबाजी क्यों नहीं चुनी? और सुनील जोशी अंडर-19 के फाइनल की वजह से ही निशाने पर नहीं हैं. करीब एक महीने के भीतर ही पाकिस्तान के किलाफ सुनील जोशी का यह दूसरा बहुत ही अटपटा फैसला है, जिसके कारण वह फैंस के निशाने पर हैं.

If we balme GG why not we blame Sunil Joshi no one notice him he hide every time. 2 tournament we loss under him emerging asia cup and U 19 asia cup



Poor team Selection , strategy, planing

He also should be sacked early as possible @Varungiri0#U19AsiaCup pic.twitter.com/KRaTNXtvzF — P (@Hk8922581) December 21, 2025

इस फैसले पर भी उठा था सवाल, फैंस थे नाराज

पिछले महीने ही सिंगापुर में ही खेले गए एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में बहुत ही अटपटे फैसले के कारण सुनील जोशी पर उंगली उठी थी. तब 21 नवंबर को खेले गए फाइनल में जब मामला सुपर ओवर में पहुंचा, तो भारतीय प्रबंधन ने टूर्नामेंट में शतक बनाने वाले और प्रचंड फॉर्म में वैभव सूर्यवंशी की जगह जितेश शर्मा और आशुतोष शर्मा को पारी शुरू करने भेजा, तो दो विकेट गिरने के कारण भारत ओवर में 0 ही रन बना सका था. भारत मैच हारा, तो बड़ी संख्या में फैंस ने सुनील जोशी को सोशल मीडिया पर कोसा था. और अब जोशी फाइनल में टॉस जीतने के बाद लिए गए फैसले के कारण फिर से फैंस के निशाने पर हैं.

सोशल मीडिया खुलकर टॉस के बाद पहले गेंदबाजी करने के फैसले को लेकर जोशी पर उंगली उठा रहा है

A horror start. Why would you bowl first winning the toss in a final. What the heck was Sunil Joshi thinking. A massive ask to pull this back https://t.co/4sQzofI9UG — GKS (@GKS_Cricket) December 21, 2025

खिलाड़ियों से ज्यादा फैंस कोच से नाराज हैं. आप देखिए क्या-क्या कहा जा रहा है

Why are these clowns like kanitkar sunil joshi are coaching these youngster



Who the hell will win the toss and give batting to opposition — Navigator (@chowdaryvishru) December 21, 2025