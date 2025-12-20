India's T20 World Cup 2026 Squad Live: भारतीय चयनकर्ता आज न्यूज़ीलैंड T20I सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषणा करने वाले हैं. आज उन 15 खिलाड़ियों का चुनाव हो जाएगा जो फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे. बता दें कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम खिताब को बचाने की कोशिश करेगी. टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्टार खिलाड़ियों का होना तय माना जा रहा है. लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा फैसला लेता है और कुछ खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम से बाहर करता है. आज ये भी देखना होगा कि ईशान किशन और रिंकू सिंह को लेकर क्या फैसला होता है.
Here are the Live Updates from India's squad announcement for T20 World Cup
T20 World Cup Squad Live : क्या गिल की उपकप्तानी छिनेगी ?
शुभमन गिल लगातार खराब फॉर्म में हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गिल की उपकप्तानी को लेकर भी चयनकर्ता कुछ फैसला कर सकते हैं. क्योंकि संजू सैमसन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में सीरीज के निर्णायक मैच में खेली गई पारी से चोटिल शुभमन गिल पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि इससे आगामी न्यूजीलैंड सीरीज के साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी उप कप्तानी की स्थिति पर फिर से विचार किया जा सकता है. लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की उंगली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए श्रृंखला के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए. और यह सब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरजी और टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा से एक दिन पहले हुआ. ऐसा नहीं है कि 15 सदस्यीय टीम में सैमसन की जगह पर कोई संदेह है. लेकिन यह पारी उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ सलामी जोड़ीदार के रूप में अपनी सही जगह वापस पाने का दावेदार बनाती है.
T20 World Cup Squad Live सूर्यकुमार यादव के लिए टी-20 वर्ल्ड कप कप्तान के तौर पर आखिरी ?
भारत में होने वाला यह ग्लोबल इवेंट सूर्यकुमार के लिए नेशनल T20 कप्तान के तौर पर आखिरी हो सकता है. वह पहले ही 35 साल के हो चुके हैं और पिछले एक साल से खराब फॉर्म में हैं. लगभग 14 महीनों और 24 मैचों तक खराब प्रदर्शन के बाद, सूर्यकुमार सिर्फ इसलिए अपनी जगह बनाए हुए हैं क्योंकि वह कप्तान हैं।
India's T20 World Cup Squad Live : ईशान किशन का क्या होगा ?
India's T20 World Cup Squad Live: इन खिलाड़ियों की जगह तय
टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की संभावित टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा
India's T20 World Cup Squad Live: क्या संजू सैमसन को मिलेगा टीम में मौका
संजू सैमसन का टीम में होना तय है. लेकिन क्या उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप के मैच में प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा, यह तय नहीं है. संजू की जगह विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा को प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सैमसन को इलेवन में मौका मिलेगा या नहीं,