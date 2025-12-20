शुभमन गिल लगातार खराब फॉर्म में हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गिल की उपकप्तानी को लेकर भी चयनकर्ता कुछ फैसला कर सकते हैं. क्योंकि संजू सैमसन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में सीरीज के निर्णायक मैच में खेली गई पारी से चोटिल शुभमन गिल पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि इससे आगामी न्यूजीलैंड सीरीज के साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी उप कप्तानी की स्थिति पर फिर से विचार किया जा सकता है. लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की उंगली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए श्रृंखला के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए. और यह सब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरजी और टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा से एक दिन पहले हुआ. ऐसा नहीं है कि 15 सदस्यीय टीम में सैमसन की जगह पर कोई संदेह है. लेकिन यह पारी उन्हें अभिषेक शर्मा के साथ सलामी जोड़ीदार के रूप में अपनी सही जगह वापस पाने का दावेदार बनाती है.