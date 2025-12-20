‘एनिमल’ डायरेक्टर का रिलीज के 15 दिन बाद आया धुरंधर पर रिएक्शन, बोले- बिना किसी मेहनत के किरदारों में ढल गए

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने काफी चर्चा बटोरी है, और बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने फिल्म की तारीफ की है. इस लिस्ट में नया नाम संदीप रेड्डी वांगा का है. संदीप ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस फिल्म की जमकर तारीफ की है. फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अभिनय की भी उन्होंने खूब सराहना की है. फिल्ममेकर ने X पर लिखा, “धुरंधर एक ऐसे आदमी की तरह बनी है जो ज्यादा बात नहीं करता और उसमें मर्दाना रीढ़ की हड्डी है... धुरंधर टाइटल बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि फिल्म जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है. इसका चित्रण बिना किसी कन्फ्यूजन के बहुत साफ है. म्यूज़िक, परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन टॉप क्लास हैं."

उन्होंने आगे लिखा, “अक्षय खन्ना सर और रणवीर सिंह हवा में घुल गए और बिना किसी मेहनत के किरदारों में ढल गए. सभी को अनकहे बलिदानों का असली वजन महसूस कराने के लिए आदित्य धर का धन्यवाद."

DHURANDHAR is built like a man who doesn't talk much & carries a masculine spine.... DHURANDHAR The title fits because the film moves with dominance & fierce. The depiction is very clear with zero chaos. Music, performances, screenplay & direction are on the top. #AkshayKhanna… — Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) December 20, 2025

आदित्य धर ने किया रिप्लाई

उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए आदित्य धर ने लिखा, 'धन्यवाद, मेरे प्यारे संदीप. तुम्हारी तरफ से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा. मैं हमेशा से तुम्हारी उस निडरता का कायल रहा हूं, जिसके साथ तुम अपने सिनेमा के साथ खड़े रहते हो और बिना किसी माफी के, मर्दाना कहानी कहने में तुम्हारा विश्वास. धुरंधर को ईमानदारी, संयम और दृढ़ विश्वास के साथ बनाया गया था - तुम्हारे शब्द उस सफ़र को एक शांत पुष्टि देते हैं. तुम्हारी जैसी आवाज़ों के लिए आभारी हूं जो भारतीय सिनेमा को ईमानदार, ज़मीनी और मजबूत बनाए रखती हैं. दो फ़िल्ममेकर, अलग-अलग रास्ते, फिर भी भाईचारे के साथ एक मजबूत सिनेमा और हमारे देश के लिए एक बेहतर कल की ओर बढ़ रहे हैं'. सिनेमा बहादुरों को याद रखता है, सहमत होने वालों को नहीं.

राम गोपाल वर्मा ने भी की थी तारीफ

हाल ही में, फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी फिल्म की तारीफ करने के लिए X का सहारा लिया. उन्होंने लिखा, “धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह भारतीय सिनेमा में एक क्वांटम लीप है. मेरा मानना ​​है कि आदित्य धर ने पूरी तरह से और अकेले ही भारतीय सिनेमा का भविष्य बदल दिया है, चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण. ऐसा इसलिए है क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक क्वांटम लीप है."

धुरंधर की कहानी

धुरंधर में रणवीर सिंह ने हमज़ा का किरदार निभाया है, जो एक भारतीय जासूस है जो ISI द्वारा समर्थित आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के लियारी की अपराध से भरी गलियों में घुसपैठ करता है. फिल्म की दमदार कहानी और जबरदस्त परफॉर्मेंस, खासकर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और राकेश बेदी की, के लिए इसकी खूब तारीफ हुई है. कलाकारों में संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं.