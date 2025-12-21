विज्ञापन
2 minutes ago

India Women vs Sri Lanka Women LIVE, 1st T20I: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफविशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. पांच मैचों की महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से भारत अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारियां शुरू करेगा. भारत के लिए इस मुकाबले में  वैष्णवी शर्मा अपना डेब्यू कर रही हैं. 19 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर इस साल की शुरुआत में भारत के सफल अंडर-19 विश्व कप अभियान के दौरान 17 विकेट के साथ अग्रणी विकेट लेने वाली गेंदबाज भी थीं. कप्तान हरनप्रीत ने कहा कि ड्यू ने चलते टीम पहले गेंदबाजी कर रही है.

ऐसी है दोनों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी

Here are the LIVE Score Updates of India Women vs Sri Lanka Women, 1st t20i straight from ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam

Dec 21, 2025 19:05 (IST)
Ind-W vs SL-W t20i LIVE: शुरू हुआ मुकाबला

राष्ट्रगान हो चुका है. अब एक्शन शुरू होगा. भारत की नजरें शुरुआती विकेट पर होंगी. भारत के लिए क्रांति गौड़ गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी, जबकि चमारी अथापथु और विशमी गुणरत्ने श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करेंगी.

Dec 21, 2025 18:44 (IST)
Ind-W vs SL-W LIVE Score: श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका: चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी

Dec 21, 2025 18:43 (IST)
Ind-W vs SL-W LIVE Score: ऐसी है भारतीय टीम

Dec 21, 2025 18:33 (IST)
IND-W vs SL-W LIVE Score, 1st t20i: श्रीलंका को पहले थमाई बल्लेबाजी

  पहले टी20 में भारतीय ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला. श्रीलंका के खिलाफ महिला टीम की टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है

Dec 21, 2025 16:16 (IST)
India Women Vs Sri Lanka Women LIVE: कैसी रहेगी पिच

भारत की महिलाओं ने आखिरी बार 2014 में विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच खेला था. इस स्थान पर छह महिला टी20 में, पहली पारी का औसत टोटल 115 रहा है. हालांकि, हालिया वनडे विश्व कप के दौरान यह ट्रैक हाई स्कोरिंग साबित हुआ. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा ओस एक कारक की भूमिका निभा सकती है. 

Dec 21, 2025 16:14 (IST)
India Women Vs Sri Lanka Women LIVE: भारत की संभावित प्लेइंग XI

भारत प्लेइंग इलेवन में तीन तेज गेंदबाज और इतने ही स्पिनर उतारना पसंद करेगा. राधा यादव बाहर हैं, ऐसे में वैष्णवी शर्मा को मौका मिल सकता है.जबकि दीप्ति शर्मा और एन श्री चरणी अन्य दो स्पिनरों के स्थान पर हैं.

भारत संभावित प्लेइंग XI: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा/वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़/अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, श्री चरणी

Dec 21, 2025 16:12 (IST)
India Women Vs Sri Lanka Women LIVE: श्रीलंका की संभावित प्लेइंग XI

विकेटकीपर अनुष्का संजीवनी को हटा दिया गया है, इसलिए कौशिनी नुथ्यांगना के उनकी जगह आने की संभावना है. अनुभवी इनोका राणावीरा के अलावा, श्रीलंका के पास चुनने के लिए शशिनी गिम्हानी, काव्या सेवंडी, रश्मिका कविंदी और अनकैप्ड निमाशा मदुशानी भी हैं.

श्रीलंका संभावित प्लेइंग इलेवन: चमारी अथापथु (कप्तान), विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मनुदी नानायककारा, इनोका राणावीरा/निमाशा मदुशानी, इनोशी प्रियदर्शनी, शशिनी गिम्हानी, मल्की मदारा

Dec 21, 2025 16:10 (IST)
India Women Vs Sri Lanka Women LIVE: स्मृति मंधाना के निशाने पर मेगारिकॉर्ड

इस मुकाबले में स्मृति मंधाना अगर 18 रन बनाने में सफल होती हैं तो वह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में 4 हजार रनों के आंकड़े को छू लेंगी और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होंगी.

Dec 21, 2025 16:09 (IST)
India Women Vs Sri Lanka Women LIVE: स्मृति मंधाना पर होंगी नजरें

स्मृति मंधाना पर भी सबकी निगाहें होंगी. हाल के दिनों में उनकी निजी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आये हैं. यह देखना होगा कि शादी रद्द होने की घटना के बाद वह बल्लेबाजी में किस तरह की प्रतिक्रिया देती है. इस बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने साफ कर दिया है कि उनके लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है और यह दौरा उनके लिए सामान्य स्थिति में लौटने का एक अहम मौका साबित हो सकता है.

Dec 21, 2025 16:08 (IST)
India Women Vs Sri Lanka Women LIVE: ऐसी है दोनों टीमें

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका रानावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेवंदी, मल्की मदारा.

Dec 21, 2025 16:08 (IST)
Ind-W vs SL-W LIVE Score: कब और कहां देख पाएंगे लाइव

इस मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जबकि जियोहॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. 

Dec 21, 2025 16:07 (IST)
Ind-W vs SL-W t20i LIVE: कहां हो रहा मैच

विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में यह आज का मुकाबला खेला जाना है. रविवार को होने वाले मैच शाम 7 बजे शुरू होगा. जबकि टॉस 6:30 बजे होगा.

Dec 21, 2025 16:06 (IST)
Ind-W vs SL-W LIVE Score: नमस्कार स्वागत है आपका

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज भारतीय महिला टीम टी20 अंतरराष्ट्रीय में श्रीलंका के खिलाफ एक्शन में होगी. यह महिला वनडे वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम का पहला मुकाबला होगा. टीम इंडिया अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करना चाहेगी.

