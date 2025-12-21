India Women vs Sri Lanka Women LIVE, 1st T20I: भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफविशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. पांच मैचों की महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से भारत अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारियां शुरू करेगा. भारत के लिए इस मुकाबले में वैष्णवी शर्मा अपना डेब्यू कर रही हैं. 19 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर इस साल की शुरुआत में भारत के सफल अंडर-19 विश्व कप अभियान के दौरान 17 विकेट के साथ अग्रणी विकेट लेने वाली गेंदबाज भी थीं. कप्तान हरनप्रीत ने कहा कि ड्यू ने चलते टीम पहले गेंदबाजी कर रही है.

ऐसी है दोनों की प्लेइंग इलेवन

भारतीय प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, श्री चरणी

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी

