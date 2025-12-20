Epstein Files: हॉट टब में बिल क्लिंटन और डायरी में डोनाल्ड ट्रंप का नाम, एपस्टीन की 'डार्क फाइल' से दुनिया हैरान!

World News in Hindi: दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित सेक्स स्कैंडल 'जेफ्री एपस्टीन केस' (Jeffrey Epstein Case) की फाइलों ने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक राजनीतिक भूचाल ला दिया है. अमेरिकी न्याय विभाग (US Justice Department) ने शुक्रवार को हजारों पन्नों के वे गोपनीय दस्तावेज जारी कर दिए, जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया था. इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की चौंकाने वाली तस्वीरें और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नाम का जिक्र है.

हॉट टब, स्विमिंग पूल और बिल क्लिंटन

जारी किए गए दस्तावेजों में सबसे ज्यादा चर्चा बिल क्लिंटन की है. फाइलों में मौजूद तस्वीरों में से एक में बिल क्लिंटन को एक 'हॉट टब' में आराम करते हुए दिखाया गया है. हालांकि, तस्वीर का कुछ हिस्सा काले रंग से छिपाया (Redacted) गया है. इतना ही नहीं, एक अन्य तस्वीर में क्लिंटन को एक महिला के साथ तैरते हुए देखा जा सकता है, जो कथित तौर पर एपस्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल (Ghislaine Maxwell) जैसी दिख रही है. ये तस्वीरें उस समय की हैं जब क्लिंटन और एपस्टीन के बीच घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे.

डोनाल्ड ट्रंप का नाम 'कॉन्टैक्ट बुक' में

इन दस्तावेजों में एक पुरानी कॉन्टैक्ट बुक भी मिली है, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प का नाम शामिल है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह डायरी किसकी थी, लेकिन ट्रंप और एपस्टीन के पुराने रिश्तों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है.

विपक्ष का हमला

सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इस रिलीज को 'अधूरा' बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रहा है ताकि ट्रंप के काले अतीत को बचाया जा सके.

ट्रंप का रुख

व्हाइट हाउस के लिए चुनाव लड़ते समय, ट्रंप ने सभी फाइलें जारी करने का वादा किया था. हालांकि, सत्ता में लौटने के बाद, ट्रंप ने पारदर्शिता के प्रयासों को 'डेमोक्रेटिक पार्टी का धोखा' बताकर खारिज कर दिया. ट्रंप के एफबीआई और न्याय विभाग ने जुलाई में एक ज्ञापन जारी कर कहा कि एपस्टीन जांच से जुड़े सबूतों का कोई और खुलासा नहीं किया जाएगा, जिससे राजनीतिक हंगामा मच गया.

मेमो में कहा गया था कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि एपस्टीन ने अपनी गतिविधियों के तहत प्रमुख व्यक्तियों को ब्लैकमेल किया हो या उसके पास ग्राहकों की सूची हो. इसके बाद ट्रंप ने रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के कांग्रेस के प्रयासों का विरोध किया और अंततः जन आंदोलन के दबाव में झुके.

फाइलों के वो बातें जो आपको जानना जरूरी है

फाइलों में 7 पन्ने ऐसे हैं जिनमें 254 'मसाज करने वाली लड़कियों' के नाम हैं, लेकिन पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए उन्हें पूरी तरह से काला (Blackout) कर दिया गया है. डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच के अनुसार, शुक्रवार को कुछ लाख दस्तावेज जारी हुए हैं, और आने वाले हफ्तों में कई लाख और पन्ने सामने आएंगे. न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस स्कैंडल में कोई नई गिरफ्तारी या नए आरोप तय नहीं किए गए हैं.

क्यों खास है यह खुलासा?

जेफ्री एपस्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि वह सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों का सामना कर रहा था. उसकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल फिलहाल 20 साल की सजा काट रही है. इन फाइलों के सार्वजनिक होने से अब यह साफ हो सकेगा कि कैसे एपस्टीन ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों (नेताओं, वैज्ञानिकों और अरबपतियों) का एक जाल बुना था और उसे किसका संरक्षण प्राप्त था.

बताते चलें कि राष्ट्रपति कभी एपस्टीन के करीबी दोस्त थे और 1990 के दशक में पाम बीच और न्यूयॉर्क के एक ही सामाजिक दायरे में घूमते थे और कई वर्षों तक पार्टियों में साथ दिखाई देते थे. ट्रंप ने 2019 में गिरफ्तारी से कई साल पहले ही एपस्टीन से संबंध तोड़ लिए थे और उन पर इस मामले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप नहीं है. लेकिन उनके दक्षिणपंथी समर्थक लंबे समय से एपस्टीन गाथा और उन षड्यंत्र सिद्धांतों से ग्रस्त हैं, जिनके अनुसार इस फाइनेंसर ने दुनिया के अभिजात वर्ग के लिए एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाया था.

