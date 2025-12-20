दिल्ली-NCR में घने कोहरे का कहर, जीरो विजिबिलिटी, सड़कों पर रेंग रहीं गाड़ियां, फ्लाइट्स-ट्रेनें कई घंटों लेट

दिल्ली‑एनसीआर में आज दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई. जिसके कारण विज़िबिलिटी बेहद कम हो गई. इसी के मद्देनज़र मौसम विभाग ने लो विजिबिलिटी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो सुबह 9 बजे तक प्रभावी रहेगा.

उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे/लो क्लाउड की स्थिति बनी हुई है. घने कोहरे की परतें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम मेघालय, उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर‑पूर्वी मध्य प्रदेश छाई हुई हैं. इन इलाकों में सुबह से दृश्यता बेहद कम देखी जा रही है.

उत्तर भारत के कई राज्य कोहरे के प्रभावित

फ्लाइट सर्विस पर भारी असर

घने कोहरे की वजह से उड़ानों का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है. 15 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई हैं. 30 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं. जबकि कई उड़ानों को रीशेड्यूल करना पड़ा है. दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों को लंबे समय तक टैक्सीवे पर इंतजार करना पड़ा. यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों से फंसे रहना पड़ा.

देहरादून एयरपोर्ट पर भी असर

Fog/Low Visibility conditions at Dehradun Airport have led to reduced visibility, which is likely to impact flight operations. Passengers are advised to check the latest flight status with their respective airlines prior to commencing their journey.@MoCA_GoI @AAI_Official — देहरादून एयरपोर्ट Dehradun Airport (@aaidoonairport) December 20, 2025

देहरादून एयरपोर्ट ने भी कम विज़िबिलिटी की वजह से एडवाइजरी जारी की है. फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित होने की संभावना है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले एयरलाइन से स्टेटस चेक करें.

अमृतसर में गोल्डन टेंपल में कोहरे का कहर देखा जा सकता है.

Photo Credit: PTI

रेल रूट भी बुरी तरह प्रभावित, 32 ट्रेनें लेट

कोहरे का बुरा असर रेल सेवाओं पर भी देखने को मिला, जहां अब तक 32 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.