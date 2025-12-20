दिल्ली-NCR में घने कोहरे का कहर, जीरो विजिबिलिटी, सड़कों पर रेंग रहीं गाड़ियां, फ्लाइट्स-ट्रेनें कई घंटों लेट

- दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के कारण विज़िबिलिटी कम हो गई है, जिसके चलते येलो अलर्ट सुबह नौ बजे तक जारी रहेगा.
- उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की परतें छाई हुई हैं, जिससे सुबह से विजिबिलिटी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है.
- दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण 15 से अधिक फ्लाइट रद्द हुईं और 30 से ज्यादा उड़ानें देरी से उड़ रही हैं.
दिल्ली‑एनसीआर में आज दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई. जिसके कारण विज़िबिलिटी बेहद कम हो गई. इसी के मद्देनज़र मौसम विभाग ने लो विजिबिलिटी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो सुबह 9 बजे तक प्रभावी रहेगा.
उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे/लो क्लाउड की स्थिति बनी हुई है. घने कोहरे की परतें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम मेघालय, उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर‑पूर्वी मध्य प्रदेश छाई हुई हैं. इन इलाकों में सुबह से दृश्यता बेहद कम देखी जा रही है.
फ्लाइट सर्विस पर भारी असर
घने कोहरे की वजह से उड़ानों का संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है. 15 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई हैं. 30 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं. जबकि कई उड़ानों को रीशेड्यूल करना पड़ा है. दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों को लंबे समय तक टैक्सीवे पर इंतजार करना पड़ा. यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों से फंसे रहना पड़ा.
देहरादून एयरपोर्ट पर भी असर
Fog/Low Visibility conditions at Dehradun Airport have led to reduced visibility, which is likely to impact flight operations. Passengers are advised to check the latest flight status with their respective airlines prior to commencing their journey.@MoCA_GoI @AAI_Official— देहरादून एयरपोर्ट Dehradun Airport (@aaidoonairport) December 20, 2025
देहरादून एयरपोर्ट ने भी कम विज़िबिलिटी की वजह से एडवाइजरी जारी की है. फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित होने की संभावना है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा शुरू करने से पहले एयरलाइन से स्टेटस चेक करें.
रेल रूट भी बुरी तरह प्रभावित, 32 ट्रेनें लेट
कोहरे का बुरा असर रेल सेवाओं पर भी देखने को मिला, जहां अब तक 32 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.
- 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस- 4 घंटे 2 मिनट लेट
- 12427 रीवा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस- 3 घंटे 10 मिनट लेट
- 22436 नई दिल्ली-बनारस मंदिर वंदे एक्सप्रेस- 30 मिनट लेट
- 12309 नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस-करीब 4 घंटे लेट
- 12275 इलाहाबाद-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस-करीब 4 घंटे लेट
- 13257 आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस-40 मिनट लेट
- 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस-लगभग 5 घंटे लेट
- 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस-4 घंटे 30 मिनट लेट
- 14117 कालिंदी एक्सप्रेस-3 घंटे 2 मिनट लेट
- 12225 कैफियत एक्सप्रेस- 5 घंटे 40 मिनट लेट
- 22823 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस-7 घंटे 48 मिनट लेट
- 15705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस-6 घंटे 20 मिनट लेट
