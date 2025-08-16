विज्ञापन
ट्रंप से मुलाकात के बीच पुतिन के ऊपर मंडरा रही थी 'मौत की उड़न तश्तरी', जान लीजिए इसकी ताकत

US B-2 Bomber: ये विमान एक बार में 11 हजार किमी से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है, साथ ही हवा में ही ईंधन भरकर कई दिनों तक उड़ान भर सकता है. इसीलिए इसे घातक हथियार माना जाता है.

अमेरिका का खतरनाक बी-2 बॉम्बर
  • राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के दौरान बी-2 बॉम्बर विमान ने आसमान में उड़ान भरी
  • बी-2 बॉम्बर को मौत की उड़न तश्तरी कहा जाता है जो रडार से छिपा रहकर घातक हमले करता है
  • ट्रंप ने इस विमान को उड़ाकर पुतिन को अमेरिका की सैन्य ताकत का प्रभावशाली संदेश दिया
दुनिया के दो सबसे बड़े और ताकतवर नेताओं के बीच मुलाकात जब भी होती है तो उस पर हर देश की नजरें टिकी होती हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मीटिंग भी कुछ ऐसी ही थी. दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया और करीब तीन घंटे तक एक दूसरे के साथ रहे. इसी बीच एक ऐसा नजारा दिखा, जो काफी दिलचस्प और खतरनाक भी था. ट्रंप-पुतिन जब मंच पर थे, तब आसमान में एक मौत की उड़न तश्तरी उड़ान भर रही थी, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

आसमान में उड़ता दिखा ये मौत का साया

अमेरिका के घातक बी-2 बॉम्बर्स को मौत की उड़न तश्तरी या फिर मौत का साया भी कहा जाता है. ये जहां जाता है, वहां सिर्फ और सिर्फ मौत बरसाता है. कुछ लोग इसे आसमान में उड़ने वाला भूत भी कहते हैं, क्योंकि ये न तो रडार की पकड़ में आता है और न ही दिखता है, लेकिन पलभर में किसी भी जगह को श्मशान बनाने की ताकत रखता है. 

बेनतीजा रही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, यूक्रेन जंग पर भी नहीं बनी बात- मीटिंग से जुड़ी 10 बड़ी बातें

ट्रंप-पुतिन मुलाकात में बॉम्बर का क्या काम?

दो बड़े नेताओं की मुलाकात के बीच किसी बम वर्षक विमान का हवा में उड़ान भरना सभी को अटपटा लगा. हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है. अलास्का में जैसे ही पुतिन पहुंचे तो आसमान में सुरक्षा के लिहाज से फाइटर जेट की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन जैसे ही पुतिन ने आसमान में नजरें घुमाईं तो उन्हें F-35 फाइटर जेट्स के साथ बी-2 बॉम्बर भी उड़ान भरता नजर आया. 

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने बी-2 बॉम्बर को हवा में उड़ाकर पुतिन को अमेरिका की ताकत का एहसास करवाया है. जब बी-2 बॉम्बर पुतिन के सिर से ऊपर से गुजरा तो तेज आवाज हुई, जिससे पुतिन के पैर कुछ देर के लिए थम गए. हालांकि पुतिन जैसे नेता के लिए ये एक आम बात है और ऐसे घातक हथियारों से उनका पुराना नाता रहा है. 

क्या है बी-2 स्टील्थ बॉम्बर की खासियत

  • ये एक ऐसा विमान है, जो किसी भी रडार या एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आता है. ये बाकी विमानों की तुलना में काफी अलग दिखता है.
  • दुश्मन को भनक लगने से पहले ही ये अपना काम करके लौट जाते हैं, ये हवा में उड़ने वाला सबसे खतरनाक हथियार है. इसमें टॉयलेट, बंक बेड और तमाम सुविधाएं मौजूद हैं.
  • बी-2 बॉम्बर एक साथ 18 हजार किलो तक के हथियार लेकर जा सकता है. जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं. 
  • ये विमान एक बार में 11 हजार किमी से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है, साथ ही हवा में ही ईंधन भरकर कई दिनों तक उड़ान भर सकता है. 
  • एक बी-2 बॉम्बर की कीमत करीब दो बिलियन डॉलर (16 हजार करोड़ रुपये)  है. इसकी मेंटेनेंस में भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं. 
  • अमेरिका ने 90 के दशक में ही अपने इस बम वर्षक विमान को बना लिया था, जिसके बाद कई युद्धों में इसका इस्तेमाल किया गया. ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है.

ईरान में मचाई थी तबाही

दुनिया को पता था कि अमेरिका के पास सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान है, लेकिन इसकी असली ताकत ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के बाद दिखी. जब इस मौत के हथियार ने लगातार 36 घंटे तक उड़ान भरी और फिर बम बरसाए. इसने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर बमों की बारिश की थी, जिसकी ईरानी सेना को भनक तक नहीं लगी. तबाही मचाने के बाद ये विमान बिना कहीं लैंड किए वापस अमेरिका लौट गया. अमेरिका ने सीरिया में भी इसका इस्तेमाल किया था. 

