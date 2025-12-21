विज्ञापन
Maharashtra Nikay Chunav Result Live: महाराष्ट्र में नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे आज आनेवाले हैं. शनिवार को 288 शहरी निकायों में मतदान हुआ था. उनके नतीजे रविवार को सामने आएंगे. ये चुनाव केवल स्थानीय प्रशासन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें आनेवाले नगर निगम और विधानसभा चुनावों की सियासी बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है.

Dec 21, 2025 06:08 (IST)
सहयोगी दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ लड़ा है चुनाव

कुछ जगहों पर भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सहित सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है.

