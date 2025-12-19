विज्ञापन
अमेरिका में लॉटरी से किसे मिलता था ग्रीन कार्ड? ट्रंप ने अब लगाया ताला- Explained

US Green Card Lottery Program Explained: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 18 दिसंबर को ग्रीन कार्ड देने के लिए बनाए गए लॉटरी प्रोग्राम पर रोक लगा दी है.

अमेरिका में लॉटरी से किसे मिलता था ग्रीन कार्ड? ट्रंप ने अब लगाया ताला- Explained
US Green Card Lottery को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम को बंद करने का आदेश दिया है
  • ब्राउन यूनिवर्सिटी और MIT में हुई गोलीबारी के संदिग्ध ग्रीन कार्ड लॉटरी से अमेरिका आए थे
  • ग्रीन कार्ड लॉटरी को डायवर्सिटी वीजा प्रोग्राम कहा जाता है जो कम प्रतिनिधित्व वाले देशों को मौका देता है
US Green Card Lottery Program Explained: अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार, 18 दिसंबर को ग्रीन कार्ड देने के लिए बनाए गए लॉटरी प्रोग्राम पर रोक लगा दी है. अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी और MIT में हुई गोलीबारी के संदिग्ध इसी लॉटरी सिस्टम से ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका आए थे. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी (गृह मंत्रायल) की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप के निर्देश पर वह यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को कार्यक्रम रोकने का आदेश दे रही हैं. उन्होंने गोलीबारी करने के संदिग्ध को लेकर कहा, "इस जघन्य व्यक्ति को हमारे देश में कभी भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए."

बता दें कि 48 साल के पुर्तगाली नागरिक क्लाउडियो नेव्स वैलेंटे पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी में दो छात्रों को मौत के घाट उतारने, नौ अन्य को घायल करने और एक MIT प्रोफेसर की हत्या का संदेह है. अधिकारियों ने कहा कि उसने खुद को गोली मार ली और  गुरुवार शाम को उसकी बॉडी मिली और. मैसाचुसेट्स के अमेरिकी वकील लिआ बी फोले ने कहा, नेव्स वैलेंटे ने 2017 में कानूनी रूप से अमेरिका के स्थायी निवास का दर्जा प्राप्त किया था.

यह ग्रीन कार्ड लॉटरी सिस्टम क्या है?

ग्रीन कार्ड लॉटरी को आधिकारिक तौर पर डायवर्सिटी वीजा (DV) प्रोग्राम कहते हैं. यह अमेरिका का एक सरकारी प्रोग्राम है जो हर साल उन देशों के लोगों को रैंडम (लॉटरी से) तरीके से 55,000 तक ग्रीन कार्ड (स्थायी निवासी) जीतने का मौका देता है, जिनके लोग अमेरिका में कम हैं. इस तरह उन देशों के लोग भी अमेरिका में कानूनी रूप से रह सकते हैं और काम कर सकते हैं. इनमें से कई अफ्रीका देश में हैं. इस लॉटरी सिस्टम को अमेरिकी के कांग्रेस (संसद) ने बनाया है और ट्रंप के इसे रोकने के फैसले को अब कानूनी चुनौतियों का सामना करना लगभग तय है.

एपी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के वीजा लॉटरी के लिए लगभग 2 लाख लोगों ने आवेदन किया था. लॉटरी जीतने वालों के साथ उनके जीवनसाथी सहित 131,000 से अधिक लोगों का चयन किया गया था. जीतने के बाद, उन्हें अमेरिका में प्रवेश पाने के लिए जांच से गुजरना होता है. पुर्तगाली नागरिकों ने केवल 38 स्लॉट जीते थे. इन लॉटरी विजेताओं को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है. अमेरिका के वाणिज्य दूतावासों में उनका इंटरव्यू लिया जाता है और अन्य ग्रीन-कार्ड आवेदकों के समान ही उनकी जांच की जाती है.

US Visa, US Green Card, Donald Trump
