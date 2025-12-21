विज्ञापन
IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारतीय जूनियर खिलाड़ियों ने 'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नकवी को इस लायक भी नहीं समझा

एशिया कप फाइनल में भारत को 191 रन से हराकर पाकिस्तान दूसरी बार चैंपियन बना.

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारतीय जूनियर खिलाड़ियों ने 'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नकवी को इस लायक भी नहीं समझा
Team India Ignore Mohsin Naqvi During Presentation IND vs PAK

Team India Ignore Mohsin Naqvi During Presentation IND vs PAK: अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से मात देकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. मैच खत्म होंगे के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को रनर-अप के तौर पर मेडल प्रदान किया गया, लेकिन भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी पोडियम पर नहीं चढ़ा. इसके पीछे की वजह साफ तौर पर ये थी की पाकिस्तान के साथ एशिया कप फाइनल मुकाबले में सीनियर भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीतने के बाद ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हांथों ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया था जो अब तक भारत को नहीं सौंपी गई है. 

इसका मलाल भारतीय जूनियर खिलड़ियों के दिल में है जिसका उन्होंने अपने तरीके से जाहिर किया   इसके साथ ही एक और तस्वीर देखने को मिली जिसमे खिलाड़ियों ने मेडल ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों नहीं बल्कि ICC मेंबर के डयरेक्टर्स में से एक के द्वारा दिया गया. इस मेडल प्रेजेंटेशन के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी पोडियम पर सामने के तरफ नहीं बल्कि पीठ घुमा कर खड़े दिखे. 

इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रहा था. आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस 'हाईवोल्टेज मैच' में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया, लेकिन टीम इंडिया को यह फैसला भारी पड़ गया. अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से मात देकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया. इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रहा था. 

Photo Credit: @AshirAsifPAK

आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेले गए इस 'हाईवोल्टेज मैच' में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया, लेकिन टीम इंडिया को यह फैसला भारी पड़ गया. पाकिस्तान ने 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए. इस टीम ने 31 के स्कोर पर हमजा जहूर (18) का विकेट गंवा दिया था. यहां से समीर मिन्हास ने उस्मान खान के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रन जुटाते हुए टीम को 123 के स्कोर तक पहुंचाया. उस्मान 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

समीर मिन्हास ने अहमद हुसैन के साथ तीसरे विकेट के लिए 125 गेंदों में 137 रन जोड़ते हुए पाकिस्तान को 260 के स्कोर तक पहुंचाया. अहमद हुसैन 72 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि समीर ने 113 गेंदों में 9 छक्कों और 17 चौकों के साथ 172 रन की पारी खेली.

भारत की तरफ से दीपेश देवेंद्रन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि हेनिल पटेल और खिलन पटेल ने 2-2 विकेट निकाले. इनके अलावा, कनिष्क चौहान ने एक विकेट अपने नाम किया. इसके जवाब में भारतीय टीम 26.2 ओवरों में सिर्फ 156 रन पर ऑलआउट हो गई.

