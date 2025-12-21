India U19 vs Pakistan U19 Final LIVE Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जा रहा है. भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पाकिस्तान को पहला झटका लग चुका है. हमजा जहूर पवेलियन में हैं. अब क्रीज पर समीर मिन्हास और उस्मान खान क्रीज पर मौजूद हैं.अब भारत के गेंदबाज खासकर समीर मिन्हास को आउट करने की कोशिश में हैं. बता दें कि समीर मिन्हास इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. आजके मैच में सबकी नजर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी. हालांकि टूर्नामेंट में हुए पिछले भारत-पाक मैच में वैभव 5 रन बनाकर आउट हुए थे लेकिन इस मैच में वैभव पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ कोहराम मचाने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेंगे. (LIVE SCORECARD)

मोहसिन नकवी आज आ सकते हैं मैच देखने

पाकिस्तानी मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई है कि मोहसिन नकवी स्टेडियम में जाकर मैच दे सकते हैं और क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा बन सकते हैं. यदि ऐसा हुआ तो फिर एक बार फिर ट्रॉफी विवाद सामने आ सकता है.

भारत प्लेइंग इलेवन

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन

समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (सी), हमजा जहूर (डब्ल्यू), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम

