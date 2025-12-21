India U19 vs Pakistan U19 Final LIVE Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जा रहा है. भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पाकिस्तान को पहला झटका लग चुका है. हमजा जहूर पवेलियन में हैं. अब क्रीज पर समीर मिन्हास और उस्मान खान क्रीज पर मौजूद हैं.अब भारत के गेंदबाज खासकर समीर मिन्हास को आउट करने की कोशिश में हैं. बता दें कि समीर मिन्हास इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. आजके मैच में सबकी नजर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी. हालांकि टूर्नामेंट में हुए पिछले भारत-पाक मैच में वैभव 5 रन बनाकर आउट हुए थे लेकिन इस मैच में वैभव पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ कोहराम मचाने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेंगे. (LIVE SCORECARD)
मोहसिन नकवी आज आ सकते हैं मैच देखने
पाकिस्तानी मीडिया में एक रिपोर्ट सामने आई है कि मोहसिन नकवी स्टेडियम में जाकर मैच दे सकते हैं और क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा बन सकते हैं. यदि ऐसा हुआ तो फिर एक बार फिर ट्रॉफी विवाद सामने आ सकता है.
भारत प्लेइंग इलेवन
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह
पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन
समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (सी), हमजा जहूर (डब्ल्यू), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम
ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Final LIVE Updates: India Vs Pakistan LIVE Score, Straight from (ICC Academy Ground, Dubai)
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: पाकिस्ताम के 50 रन पूरे
पाकिस्तान के 50 रन पूरे हए हैं. 7वें ओवर में पाकिस्तान ने 50 रन का आंकड़ा पार किया है. इस समय क्रीज पर उस्मान खान और समीर मिन्हास क्रीज पर मौजूद हैं.
पाकिस्तान 53/1 (7.0 ओवर)
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: 5 ओवर में 45 रन
पाकिस्तान ने 5 ओवर मे ं45 रन बना लिए हैं. उस्मान खान और समीर मिन्हास क्रीज पर हैं. पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तेज अंदाज में बैटिंग की है लेकिन भारत ने एक विकेट लेकर उनके रन बनाने की गति को कम किया है. हेनिल पटेल अबतक एक विकेट लेने में सफल रहे हैं.
पाकिस्तान 45/1 (5.3 ओवर)
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: पाकिस्तान का गिरा पहला विकेट
हेनिल पटेल ने हमजा जहूर को आउट कर पाकिस्तान को पहला झटका दिया है. आयुष म्हात्रे ने एक शानदार कैच लिया. हमजा को आउट करने के बाद हेनिल पटेल का सेलिब्रेशन वायरल है. हेनिल ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया है. हमजा 18 रन बनाकर आउट हुए.
पाकिस्तान 31/1 (3.3 ओवर)
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: हमजा जहूर की शानदार बल्लेबाजी
हमजा जहूर लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. चौके पर चौके उड़ा रहे हैं, भारतीय गेंदबाज अभी भी विकेट की तलाश में है. तीसरे ओवर में हमजा जहूर ने एक चौका लगाया है.
पाकिस्तान 21/0 (2.4 ओवर)
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: पाकिस्तानी बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए
हमजा जहूर और समीर मिन्हास संभल कर पारी का आगाज कर रहे हैं. अबतक 15 रन पाकिस्तान ने दो ओवर में बना लिए हैं.
पाकिस्तान 15/0 (2.0 ओवर)
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: मोहसिन नकवी की एंट्री बनी चर्चा का विषय
रिपोर्ट की मानें तो मोहसिन नकवी फाइनल मैच के दौरान स्टेडियम पहुंच सकते हैं. ऐसे में एक बार फिर एशिया कप ट्रॉफी विवाद चर्चा में आ गया है. देखना दिलचस्प होगा कि यदि टीम इंडिया खिताब जीतती है तो क्या ट्रॉफी मोहसिन नकवी के हाथों लेगी या नहीं.
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू
पाकिस्तान की बल्लेबाजी शूरू हो गई है. क्रीज पर ओपनर हमजा जहूर और समीर मिन्हास क्रीज पर हैं. किशन कुमार सिंह ने गेंदबाजी की शुरुआत की है.
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: क्या मोहसिन नकवी करेंगे इवेंट अटैंड ?
दुबई में अंडर 19 एशिया कप का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है.बता दें कि सीनयर
एशिया कप के फाइनल की बात करें वहां जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था तो क्या इस बार भी ट्रॉफी सेरेमनी के दौरान नकवी दिखेंगे, यह सवाल सामने है. देखना है कि क्या मैच के बाद नकवी ड्रामा देखने को मिलेगा या नहीं,
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: दोनों टीमें मैदान पर, जल्द शुरू होगा मैच
दोनों टीमें मैदान पर है,राष्ट्रगान हो रहा है. कुछ ही समय में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन
समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (सी), हमजा जहूर (डब्ल्यू), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, मोहम्मद शायान, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद सय्याम
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: भारतीय प्लेइंग इलेवन
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन, किशन कुमार सिंह
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: भारत ने जीता टॉस
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: मौसम पर रहेगी नजर
सेमी-फ़ाइनल मैच बारिश की वजह से रुकने के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच U19 एशिया कप फ़ाइनल से पहले सभी का ध्यान दुबई के मौसम पर होगा. Accuweather के अनुसार, बारिश की कोई संभावना नहीं है और फ़ाइनल के दौरान दिन में धूप खिली रहेगी.
IND VS PAK LIVE Score: 10 बजे होगा टॉस
10 बजे टॉस होना है, इस मैच को जीतकर भारतीय टीम 9वीं बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीतने में सफल होगी. यह मैच वैभव के लिए बेहद ही खास होने वाला है.
IND VS PAK LIVE Score: वैभव सूर्यवंशी रचेंगे इतिहास
वैभव सूर्यवंशी के पास इतिहास रचने का मौका होगा. इस समय अंडर 19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तानी समीर मिन्हास के नाम है, मिन्हास ने अबतक 149.50 की औसत से 299 रन बनाए हैं. वहीं, वैभव सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर है , वैभव ने अबतक 176.69 के स्ट्राइक रेट के साथ 235 बनाए हैं. ऐसे में आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वैभव ने तूफानी शतकीय पारी खेली तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.
IND VS PAK LIVE Score: फाइनल के लिए नहीं कोई रिजर्व-डे!
अंडर 19 एशिया कप के फाइनस के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं है. अगर बारिश के कारण मैच रद्द हुआ तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा. बता दें कि दुबई के मौसम को देखते हुए अब भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले फाइनल पर भी बारिश का संकट है.
IND VS PAK LIVE Score: एशिया कप का खिताब पाकिस्तान ने कब-कब जीता है
पाकिस्तान 2012 में एक बार एशिया कप का चैंपियन रह चुका है और तब से वह दो बार (2013-14 और 2017) उपविजेता रहा है.
IND VS PAK LIVE Score: टूर्नामेंट में पाकिस्तान का ऐसा रहा है सफर
पाकिस्तानी टीम ने मलेशिया के विरुद्ध अपना पहला मैच 297 रन से जीता, जिसके बाद भारत के खिलाफ 90 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी. इसके बाद पाकिस्तान ने यूएई के विरुद्ध 70 रन से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया.
IND VS PAK LIVE Score: टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है भारतीय टीम
टीम इंडिया ने अपने पहले मुकाबले में यूएई के खिलाफ 234 रन से जीत हासिल की. इसके बाद पाकिस्तान को 90 रन से हराया. टीम इंडिया ने मलेशिया के विरुद्ध 315 रन से जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा.
India vs Pakistan Final LIVE: वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर
वैभव सूर्यवंशी
भारत के युवा दिग्गज वैभव सूर्यवंशी पर इस मैच में खास नजर रहेगी. पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ वैभव कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे. वैभव सूर्यवंशी ने 4 मुकाबलों में 1 शतक की बदौलत 235 रन बना चुके हैं. यूएई के खिलाफ पहले ही मैच में उन्होंने 171 रन ठोक दिए थे. 4 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ हुए ग्रुप मैच में, वैभव सस्ते में आउट हो गए थे, उन्होंने केवल 5 रन बनाए थे. ऐसे में आज वैभव पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेलना चाहेंगे.
India vs Pakistan LIVE Score: यहां देंखें दोनों टीमें
भारतीय टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन और एरोन जॉर्ज।
पाकिस्तानी टीम: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसान, मोमिन कमर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सय्याम, मोहम्मद शायान (विकेटकीपर), नकाब शफीक और समीर मिन्हास
India U19 vs Pakistan U19 LIVE: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला
अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने हैं. यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू होगा. फैंस इस ऐतिहासिक मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, टेन 3 और टेन 4 एसडी पर देख सकेंगे, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप पर उपलब्ध होगी.