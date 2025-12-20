विज्ञापन
महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव 2025: 23 निकायों में वोटिंग शुरू, महायुति और MVA के बीच दिलचस्प मुकाबला; कल आएंगे नतीजे

महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है. महायुति और एमवीए के बीच कड़ा मुकाबला है. जानें वोटिंग टाइमिंग और नतीजों की पूरी डिटेल.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान शुरू (सांकेतिक तस्वीर)

Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनावों के बाद अब स्थानीय निकायों का रण सज चुका है. राज्य की 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष व सदस्य पदों के लिए शनिवार सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया है. यह चुनाव न केवल स्थानीय विकास बल्कि राज्य के बड़े राजनीतिक गठबंधनों की जमीनी पकड़ को भी परखने वाला है.

मतदान का समय और प्रमुख विवरण

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतदान प्रक्रिया शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी. इस चरण में अध्यक्ष पदों के साथ-साथ विभिन्न निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो स्थानीय प्रशासन चुनने के लिए उत्साहित हैं.

'मैत्रीपूर्ण' भिड़ंत और कड़ा मुकाबला

इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत गठबंधनों के भीतर नजर आ रहा विरोधाभास है, जिसने मुकाबले को काफी रोचक बना दिया है. 

सत्तारूढ़ 'महायुति' के घटक दल—भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी—कई महत्वपूर्ण सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ ही 'मैत्रीपूर्ण मुकाबले' (Friendly Fight) के लिए मैदान में उतरे हैं. 

दूसरी ओर, विपक्षी 'महा विकास आघाडी' (MVA) भी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. कई स्थानों पर गठबंधन की सीमाओं के टूटने और निर्दलीयों की मौजूदगी के कारण मुकाबला बहुआयामी हो गया है, जिससे चुनावी नतीजों का सटीक अनुमान लगाना अब विश्लेषकों के लिए भी कठिन चुनौती बन गया है.

कल सुबह 10 बजे से होगी मतगणना

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के तुरंत बाद सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मतपेटियों/ईवीएम को सुरक्षित रखा जाएगा. 21 दिसंबर (रविवार) को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी. दोपहर तक यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र के इन छोटे शहरों और नगरों की सत्ता किसके हाथ में जाएगी.

इससे पहले 2 दिसंबर को पहले चरण के तहत 263 निकायों में मतदान हुआ था, जिनमें से कई जगहों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो चुका है.

