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36 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत कैसे हुई, हिला देगी हेडन पैनेटियर की रियल कहानी

हेडन पैनेटियर ने अपनी मौत से पहले दिए गए आखिरी इंटरव्यूज में से एक में नशे की लत से जूझते हुए अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ने के बारे में भी बात की थी.

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36 साल की उम्र में हॉलीवुड एक्ट्रेस की मौत कैसे हुई, हिला देगी हेडन पैनेटियर की रियल कहानी
हेडन पैनेटियर की अचानक मौत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है.
  • हॉलीवुड एक्ट्रेस का 36 वर्ष की उम्र में साउथ कैरोलिना में निधन हो गया, पुलिस ने मौके पर उन्हें मृत घोषित किया
  • पैनेटियर ने बचपन से एक्टिंग की शुरुआत की और 'हीरोज' तथा 'नैशविले' जैसे शो में अपनी भूमिकाओं से प्रसिद्धि पाई
  • उन्होंने अपनी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, नशे की लत के कारण बेटी की कस्टडी पूर्व मंगेतर को सौंप दी थी
क्या उनकी मौत के मामले में कोई संदिग्ध बात सामने आई है?

हॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में आम तौर पर धारणा होती है कि उनकी लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग और दुखों से परे होगी. बेशुमार पैसा होगा और दुनिया की हर सुख-सुविधा उनके पास मौजूद होगी. मगर उनके दुख-दर्द को बहुत कम लोग ही जान पाते हैं. बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरूआत करने वाली हेडन पैनेटियर हॉलिवुड के चर्चित चेहरों में से एक थीं. मगर 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया.

हेडन पैनेटियर के बचपन की तस्वीर

हेडन पैनेटियर के बचपन की तस्वीर

 'हीरोज' और 'नैशविले' जैसे शो में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस हेडन पैनेटियर के बारे में पहली खबर उनके किसी जानने वाले ने पुलिस को दी. पुलिस का कहना है कि कल दोपहर 911 पर कॉल आया था, जिसमें बताया गया था कि हेडन हिलाने पर भी कोई जवाब नहीं दे रही हैं. पुलिस पैरामेडिक्स साउथ कैरोलिना के ग्रीनविले में उस अपार्टमेंट ब्लॉक में पहुंची. उन्होंने पैनेटियर की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौके पर ही डेड घोषित कर दिया गया.

हेडन पैनेटियर का फिल्मी करियर 

36 साल की इस स्टार ने बचपन में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने सोप ओपेरा में भी काम किया और फिर 2000 की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'रिमेंबर द टाइटन्स' में डेंजेल वाशिंगटन के साथ अपनी भूमिका और पिक्सर की 1998 की फिल्म 'अ बग्स लाइफ' में डॉट की आवाज के तौर पर उन्हें काफी पहचान मिली. बाद में पैनेटीयर को सुपरहीरो ड्रामा 'हीरोज' में चीयरलीडर क्लेयर बेनेट का किरदार निभाकर शोहरत मिली और फिर उन्होंने 'नैशविले' में छह सीजन तक कंट्री सिंगर जूलियट बार्न्स की भूमिका निभाई. इस शो के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर दो गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन मिले, जबकि उनके गानों ने US बिलबोर्ड हॉट कंट्री सॉन्ग्स चार्ट में 11 बार जगह बनाई. पैनेटीयर की फिल्मों में 2006 की 'ब्रिंग इट ऑन: ऑल ऑर नथिंग', कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'रेजिंग हेलेन' और 'स्क्रीम 4' व 'स्क्रीम VI' में कर्बी रीड के तौर पर उनकी भूमिकाएं शामिल हैं.

हेडन पैनेटियर

हेडन पैनेटियर

हेडन पैनेटियर की रियल कहानी

इस साल की शुरुआत में छपी अपनी यादों की किताब (मेमॉयर) में, पैनेटियर ने अपनी मानसिक सेहत से जुड़ी मुश्किलों, अपने छोटे भाई जानसेन के गुजर जाने और 2018 में अपनी बेटी काया की पूरी कस्टडी अपने पूर्व पार्टनर क्लिट्स्को को सौंपने के फैसले के बारे में खुलकर बात की. मई में अपनी किताब आने के बाद पॉडकास्टर जे शेट्टी से बातचीत में उन्होंने कहा, "यह सोचना भी दिल तोड़ने वाला है कि कोई यह सोच सकता है कि मैं बस अपनी बच्ची को किसी और को सौंप दूंगी और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा; यह बात सच्चाई से कोसों दूर है."

पैनेटियर ने बताया कि जब वह नशे की लत और मानसिक सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही थीं, तब उनकी बेटी कम उम्र से ही अपने पिता के साथ रह रही थी. पैनेटीयर की काया नाम की 11 साल की बेटी है. बेटी के जन्म के समय उन्हें जान का खतरा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बेटी की पूरी कस्टडी अपने पूर्व मंगेतर, यूक्रेनी बॉक्सर व्लादिमीर क्लिट्स्को को सौंप दी. उन्होंने कहा, "मैं मानसिक सेहत, एंग्जायटी और पोस्टपार्टम (बच्चे के जन्म के बाद होने वाली मानसिक परेशानी) से जूझ रही थी. मुझे इन सबके बीच सामान्य दिखने का नाटक करना पड़ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने खुद को पूरी तरह खो दिया हो."

हेडन पैनेटियर अपनी बेटी के साथ (फाइल फोटो)

हेडन पैनेटियर अपनी बेटी के साथ (फाइल फोटो)

पैनेटियर ने अपनी मौत से पहले दिए गए आखिरी इंटरव्यूज में से एक में नशे की लत से जूझते हुए अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ने के बारे में भी बात की थी. जुलाई के कवर के लिए पेरेंटिंग आउटलेट 'मोम' (Mome) को दिए एक इंटरव्यू में, उन्होंने अपनी बेटी काया के जानलेवा जन्म और आखिर में क्लिट्स्को को कस्टडी सौंपने के फैसले पर चर्चा की. नशे की लत से जूझते हुए, 2018 में एक्ट्रेस ने अपनी बेटी की कस्टडी क्लिट्स्को को सौंपने का फ़ैसला किया, जो उस समय पैनेटीयर के साथ एक ही देश में नहीं रह रहे थे. उन्होंने कहा: 'यह कोई ऐसा फैसला नहीं था जो मैंने हल्के-फुल्के ढंग से लिया हो, और न ही यह ऐसा फैसला था जो मैं लेना चाहती थी.मैं अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी... मुझे पता था कि मुझे उसे प्राथमिकता देनी होगी ताकि मैं जरूरी मदद ले सकूं और वैसी मां बन सकूं जैसी उसे जरूरत थी.'

हेडन पैनेटियर

2014 में बेटी को जन्म देने के बाद, पैनेटीयर को याद है कि उन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग (हैमरेज) हुई थी, जिसके बाद उन्हें सात बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उन नसों को ठीक करने के लिए सर्जरी करवानी पड़ी थी जो काम करना बंद कर रही थीं. उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस अपनी बेटी के ठीक रहने की दुआ की. अगर मेरा समय आ गया था, तो मैं जाने के लिए तैयार थी. काया का सुरक्षित और स्वस्थ रहना ही सबसे जरूरी था.' हालांकि, कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी बेटी को देखते हुए 'कुछ भी महसूस नहीं' हुआ और उन्हें पोस्टनेटल डिप्रेशन (बच्चे के जन्म के बाद होने वाला डिप्रेशन) हो गया. इसके बाद एक्ट्रेस शराब पीने लगीं. उन्होंने कहा: 'मैंने वाइन पीना शुरू किया, जिससे आखिरकार मुझे शराब की लत लग गई. इसी तरह मैं हर दिन गुजारती थी.' हालांकि उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन पैनेटीयर को लगा कि उनके शराब पीने की 'असली वजह' यानी डिप्रेशन का इलाज नहीं हो पाया. उन्होंने कहा, 'काश उस समय ज्यादा लोगों को पता होता कि यह क्या था. शायद मदद लेने के लिए मैं इतना इंतजार नहीं करती.' बेटी की कस्टडी छोड़ने के छह साल बाद, पैनेटीयर ने अपनी बेटी के साथ अपने मौजूदा रिश्ते के बारे में बात की.

आखिर तक मन में थी बात

हेडन ने कहा, 'मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूं, और वह जिस तरह की युवा महिला बन रही है, उस पर मुझे बहुत गर्व है. मैं उससे हर समय बात करती हूं, और मुझे उससे बहुत जुड़ाव महसूस होता है. वह बिल्कुल मेरी छोटी कॉपी जैसी है.' एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'चाहे मुझे कैसा भी महसूस हुआ हो या मैंने कुछ भी अनुभव किया हो, मैंने हमेशा उसे ही प्राथमिकता दी है' और उन्हें उम्मीद है कि एक दिन काया 'मेरी कहानी को समझेगी और यह भी कि मैं हर समय उसके साथ क्यों नहीं रह पाई'.

अभी पुलिस और स्थानीय कोरोनर का ऑफिस इस मौत की जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि शुरुआती जांच में किसी गड़बड़ी या संदिग्ध हालात के संकेत नहीं मिले हैं. बताया जा रहा है कि यह स्टार और उनके रियल एस्टेट एजेंट बॉयफ्रेंड ब्रायन हिकरसन (जिनके साथ उनका रिश्ता कभी बनता-बिगड़ता रहता था) उनकी मौत से एक दिन पहले लॉस एंजिल्स से साउथ कैरोलिना गए थे, जो ब्रायन का होमटाउन है. अभी इस केस में कई परतें हैं, जिन्हें जांच के बाद ही सुलझाया जा सकता है.

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