Video: यूक्रेन ने युद्ध का अपना सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जवाब में रूस ने बरपाया कहर

- रविवार को यूक्रेन ने रूस में सैकड़ों ड्रोन से हमला कर कई सैन्य और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया
- मॉस्को के पास यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक 83 साल के बुजुर्ग की मौत और वाइल्डबेरीज के गोदाम में आग लगी
- रूस के दक्षिण-पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र के तीन शहरों में ड्रोन हमले से पांच लोगों की मौत और भारी नुकसान हुआ
रविवार को यूक्रेन ने पूरे रूस में सैकड़ों ड्रोन भेजे. कीव के इस सबसे बड़े हवाई हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. इस साल कीव ने रूस पर अपने हमले तेज कर दिए हैं. वह लंबी दूरी की मिसाइलों और बड़ी संख्या में ड्रोनों से रूसी मिलिट्री इंडस्ट्री और एनर्जी सुविधाओं को निशाना बना रहा है. उसने 'वाइल्डबेरीज' (Wildberries) के बड़े गोदामों पर भी आज हमले किए. इससे रूस की इस बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी का अरबों डॉलर का सामान जलकर खाक हो गया है.
देखें रूस पर हमले के वीडियो
Ukrainian drones struck a Wildberries warehouse near Moscow. Officials reported one death and several injuries in Podolsk and damage at other sites https://t.co/7mjYARxLkH pic.twitter.com/6T9Lkld2Du— Reuters (@Reuters) August 16, 2026
मॉस्को इलाके में एक यूक्रेनी ड्रोन के एक प्राइवेट घर से टकराने के बाद 83 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई. यह जानकारी स्थानीय गवर्नर आंद्रे वोरोब्योव ने दी. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि यूक्रेनी हमले के कारण पोडोलस्क शहर में 'वाइल्डबेरीज' (Wildberries) के गोदाम में आग लग गई. स्थानीय गवर्नर यूरी स्ल्यूसार ने बताया कि रूस के दक्षिण-पश्चिमी रोस्तोव इलाके के तीन शहरों को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई. 150 से ज्यादा ड्रोन से किए गए इस हमले में कई घर और एक रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा और जंगल में आग लग गई.
रूस का जवाबी हमला
वहीं, यूक्रेन पर भी रूस ने हमला किया. ड्रोन हमलों में कई घर तबाह हो गए और कीव का मशहूर बुक मार्केट जलकर राख हो गया. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में यूक्रेन के 822 ड्रोन नष्ट कर दिए. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि रूस की राजधानी की ओर बढ़ते हुए करीब 600 ड्रोन देखे गए, जिनमें से एक-तिहाई को मॉस्को इलाके में ही नष्ट कर दिया गया.
जेलेंस्की क्या बोले
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि यूक्रेन के क्रिवी रिह (Kryvyi Rih) शहर में रूसी मिसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए. उन्होंने यह भी कहा कि सुमी (Sumy) शहर में एक और व्यक्ति की मौत हुई है. यूक्रेन की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी 'आर्सेलरमित्तल क्रिवी रिह' (ArcelorMittal Kryvyi Rih) ने पुष्टि की कि मिसाइल हमले में उसकी एक साइट को नुकसान पहुंचा है और कामकाज आंशिक रूप से रोक दिया गया है. वहीं दूसरी ओर, स्थानीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख इवान फेडोरोव ने बताया कि यूक्रेन के दक्षिणी जापोरिज्जिया (Zaporizhzhia) इलाके में रूसी हमले की चपेट में आने से एक घर में मौजूद एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई.
देखें यूक्रेन पर हमले के वीडियो
Kyiv: 3 people injured as a result of Russian shelling— David Saleh (@Davidsalehx) August 16, 2026
On the night of August 16, Russia launched a hostile attack on the capital. #kyiv #ukraine #warzone #europe ##freedom pic.twitter.com/F50HUy3SEK
रूस के हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगहों पर आग लग गई, जिसमें छह लोग घायल हो गए. शहर के सबसे बड़े बुक मार्केट में से एक में आग लग गई, जिससे पोचाइना मेट्रो स्टेशन के पास बने स्टॉल जलकर खाक हो गए. फायरफाइटर्स ने आग पर काबू पाया, जिससे राजधानी में काले धुएं के गुबार फैल गए, और वे मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े, जहां कभी मार्केट के भीड़-भाड़ वाले स्टॉल हुआ करते थे. रूस के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसने क्रिवी रिह में एक मेटलर्जिकल प्लांट और कीव में कई मिलिट्री-इंडस्ट्रियल साइट्स को निशाना बनाया, जिसमें यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलों का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल है.
रोमानिया में भी ड्रोन अटैक
वहीं रोमानिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि स्पेनिश एयर एंड स्पेस फोर्स के F-18 फाइटर जेट ने एक ड्रोन को मार गिराया, जो रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुस आया था. मंत्रालय ने बताया कि सुबह 4:44 बजे सर्विलांस सिस्टम ने NATO सदस्य देश के एयरस्पेस में ड्रोन के घुसने का पता लगाया. यह घटना पड़ोसी देश मोल्दोवा की सीमा के पास, पूर्वी शहर गलाती से लगभग 24 किलोमीटर (14.9 मील) उत्तर में हुई. मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया के बीच स्थित एक लैंडलॉक देश (चारों ओर से जमीन से घिरा देश) है.
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