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जूम कॉल पर 900 लोगों को नौकरी से निकालने वाले CEO अब खुद नौकरी पाने के लिए परेशान

गर्ग का मानना ​​है कि पिछले कुछ महीनों में लुईस ने अपने इरादों के बारे में खुलकर बात नहीं की थी, जबकि वे गर्ग को सलाह देते रहे और उन्हें बोर्ड में एक सीट देने के लिए मनाते रहे.

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जूम कॉल पर 900 लोगों को नौकरी से निकालने वाले CEO अब खुद नौकरी पाने के लिए परेशान
विशाल गर्ग अब अपनी जॉब वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.
  • विशाल गर्ग को बेटर होम एंड फाइनेंस से हाल ही में CEO पद से हटा दिया गया और वे धोखा महसूस कर रहे हैं
  • डैनियल लुईस ने बोर्ड में शामिल होकर गर्ग का भरोसा जीत कर एक सप्ताह में CEO पद संभाला है
  • महामारी के दौरान कंपनी की वैल्यूएशन आठ अरब डॉलर थी, जो अब तीन सौ मिलियन डॉलर रह गई है
विशाल गर्ग को सीईओ पद से क्यों हटाया गया?

विशाल गर्ग नाम तो सुना होगा. ये वही विशाल गर्ग हैं, जिन्होंने 2021 में एक जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था. अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. उन्हें 'बेटर होम एंड फाइनेंस' से हाल ही में सीईओ के पद से हटा दिया गया है. अब वो उनकी जगह आए नये सीईओ को लेकर आरोप लगा रहे हैं. कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है.

विशाल गर्ग ने नये सीईओ डैनियल लुईस के बारे में कहा, "उन्होंने मुझे धोखा दिया." लुईस ने पिछले हफ्ते ही गर्ग की जगह ली है. गर्ग ने कहा, "उन्होंने कहा था कि उन्हें कंपनी की स्ट्रैटेजी पसंद है. उन्होंने X पर हमारी तारीफ की और उसी का इस्तेमाल करके हमारे बोर्ड में शामिल हुए और हमारा भरोसा जीता." गर्ग का कहना है कि उन्हें 3 अगस्त को तब नौकरी से निकाल दिया गया, जब वे कंपनी को सफलता की दहलीज पर ले आए थे.

कंपनी का हुआ बुरा हाल, पर गर्ग के अपने दावे

पिछले कुछ सालों में गर्ग की लीडरशिप में 'बेटर' कंपनी ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. महामारी के दौरान जब रीफाइनेंसिंग का काम जोरों पर था और मॉर्गेज रेट 3% से कम थे, तब कंपनी की वैल्यूएशन 8 अरब डॉलर थी. आज, जब रीफाइनेंसिंग का कारोबार बुरी तरह गिर चुका है और रेट 7% के करीब पहुंच रहे हैं, तो इस AI मॉर्गेज कंपनी की मार्केट वैल्यू सिर्फ 300 मिलियन डॉलर रह गई है. जूम पर लोगों को नौकरी से निकालने के शर्मनाक वाकये, व्हिसलब्लोअर के मुकदमे (जिसे बाद में वापस ले लिया गया), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच (जिसका कोई नतीजा नहीं निकला), 2023 में SPAC मर्जर की बुरी विफलता (जिससे कंपनी के शेयर 93% गिर गए) और सालों से बढ़ते नुकसान के बावजूद, गर्ग का इतने लंबे समय तक CEO बने रहना एक छोटा-मोटा चमत्कार ही है. लेकिन गर्ग का कहना है कि वह कंपनी की हालत को पूरी तरह बदलने ही वाले थे, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी.

कर्मचारियों को निकालना परेशान करता रहेगा

गर्ग मानते हैं कि वे "सख्त मिजाज" के हैं और जूम (Zoom) पर हुई मशहूर छंटनी ने कंपनी की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया. एक ऐसी गलती जिसके बारे में वे जानते हैं कि यह उन्हें हमेशा परेशान करती रहेगी. लेकिन कंपनी और उसके कर्मचारियों पर लगभग नामुमकिन मांगें थोपने के लिए गर्ग की जितनी आलोचना हुई है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि लुईस ने बोर्ड को यह यकीन दिलाया कि उन्होंने (गर्ग ने) पर्याप्त जोर नहीं डाला था. बेटर (Better) और लुईस ने गर्ग के दावों का कोई जवाब नहीं दिया. 4 अगस्त को लुईस ने X पर पोस्ट किया, "@vishal_better के बिना $BETR कभी नहीं होता. वह सम्मान का हकदार है."

लुईस ने बोर्ड के डायरेक्टरों को भड़काया

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, गर्ग का कहना है कि लुईस एक मिले-जुले ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक हेज फंड मैनेजर हैं. छह महीने पहले उनके पास लागत बचाने और मुनाफा बढ़ाने के अच्छे विचारों के साथ आए थे.गर्ग ने कहा, "लागत कम करने के बारे में लुईस के विचार अच्छे थे, लेकिन इनोवेशन के बारे में उनके विचार सही नहीं थे. जब हम लक्ष्य के इतने करीब होते हैं, तो किसी का आकर यह कहना बहुत आसान होता है कि वे इससे बेहतर कर सकते थे." लुईस को 27 जुलाई को बोर्ड में शामिल किया गया था. एक हफ्ते बाद ही, उन्होंने दूसरे डायरेक्टरों को गर्ग को CEO पद से हटाने और खुद को उनकी जगह नियुक्त करने के लिए मना लिया.

गर्ग का मानना ​​है कि पिछले कुछ महीनों में लुईस ने अपने इरादों के बारे में खुलकर बात नहीं की थी, जबकि वे गर्ग को सलाह देते रहे और उन्हें बोर्ड में एक सीट देने के लिए मनाते रहे. गर्ग ने कहा, "मुझे लगता है कि वह हमेशा से CEO बनना चाहते थे. बोर्ड ने गलती की." इन्वेस्टर्स भी गर्ग की बात से सहमत दिखते हैं. जब से लुईस ने CEO का पद संभाला है, तब से स्टॉक में 45% की गिरावट आई है.(गर्ग के जाने की घोषणा से पहले ही इस साल स्टॉक 16% से ज्यादा गिर चुका था.) गर्ग का कहना है कि कई परेशान इन्वेस्टर्स ने उनसे संपर्क किया और CEO की नौकरी वापस लेने का आग्रह किया है. 

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