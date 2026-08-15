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अमेरिका या चीन में से किसी एक को चुनो... पार्टनर देशों को ट्रंप प्रशासन चेतावनी देने के मूड में

अमेरिका ने जून में कजाकिस्तान को 'पैक्स सिलिका' में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश बताया था, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को चलाने वाले जरूरी मिनरल्स का बड़ा भंडार लेकर आया है.

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अमेरिका या चीन में से किसी एक को चुनो... पार्टनर देशों को ट्रंप प्रशासन चेतावनी देने के मूड में
ट्रंप ने हाल में चीन का दौरा भी किया, मगर दोनों देशों के बीच संबंधों की कड़वाहट कम नहीं हुई.
  • अमेरिका ने AI तकनीक में चीन के खिलाफ देशों को पक्ष चुनने के लिए चेतावनी देने का ड्राफ्ट तैयार किया है
  • पैक्स सिलिका पहल में लगभग पैंतीस देश शामिल हैं, जिनका मकसद AI और जरूरी मिनरल्स की सप्लाई चेन सुरक्षित करना है
  • कजाकिस्तान दोनों पक्षों के AI गठबंधनों में शामिल है, जिससे अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं
क्या चीन के साथ जुड़े रहने से दूसरे देशों को अमेरिकी AI सहायता मिलना बंद हो जाएगी?

अमेरिका और चीन में बहुत गहरी ठन गई है. ये हर चीज में साफ-साफ नजर आ रहा है. अमेरिका अब कई देशों से यह कहने की तैयारी कर रहा है कि उन्हें चीन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की होड़ में किसी एक का पक्ष चुनना होगा. इन देशों को चेतावनी दी जाएगी कि अगर वे बीजिंग के प्रतिस्पर्धी फ्रेमवर्क में भी शामिल होते हैं, तो उन्हें अमेरिका के नेतृत्व वाले AI गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा. रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक इंटरनल ड्राफ्ट के अनुसार और एक अमेरिकी अधिकारी के बयान से ये जानकारी सामने आई है. 

बीजिंग के साथ कड़ी टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा के बीच, वॉशिंगटन ने पिछले साल 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) पहल शुरू की थी. इसका मकसद AI मॉडल, सेमीकंडक्टर और ज़रूरी खनिजों (critical minerals) के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करना था. इसमें लगभग दो दर्जन देश शामिल हुए हैं. इनमें कजाकिस्तान भी शामिल है, जो जरूरी खनिजों का एक अहम संभावित स्रोत है और चीन के गठबंधन में भी शामिल हो चुका है. साथ ही, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के करीबी सहयोगी देश भी इसमें शामिल हैं.

35 देश पैक्स सिलिका में शामिल

स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया गया यह ड्राफ्ट लेटर उन 35 देशों को भेजा जाएगा, जिन्होंने जून में अमेरिका के "AI अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट" पर हस्ताक्षर किए थे. इनमें 'पैक्स सिलिका' फ्रेमवर्क (जो किसी पर बाध्यकारी नहीं है) के सदस्य और वे अन्य देश शामिल हैं, जिन्होंने AI के मामले में वॉशिंगटन के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है. देशों पर पक्ष चुनने का दबाव डालकर अमेरिका चीन को सबसे एडवांस्ड AI बनाने की होड़ में संसाधनों से वंचित करना चाहता है, क्योंकि इस AI का इस्तेमाल सैन्य या आर्थिक दबदबा बनाने के लिए किया जा सकता है.

जुलाई में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक प्रतिस्पर्धी "वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन" लॉन्च किया. उन्होंने तेजी से आगे बढ़ रहे इस सेक्टर में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देने के लिए अपने देश की 'ओपन-वेट टेक्नोलॉजी' को बढ़ावा दिया. कजाकिस्तान अब तक एकमात्र ऐसा देश है, जिसके बारे में पता चला है कि वह दोनों पहलों में शामिल हुआ है, जिससे वॉशिंगटन में चिंता बढ़ गई है.

रॉयटर्स यह पता नहीं लगा सका कि अमेरिका यह पत्र कब भेजने का इरादा रखता है या भेजने से पहले इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है या नहीं. ड्राफ्ट पर कोई तारीख नहीं थी. स्टेट डिपार्टमेंट ने रॉयटर्स से कहा कि वह "कथित तौर पर लीक हुए इंटरनल डॉक्युमेंट्स" पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा. वॉशिंगटन में चीन और कजाकिस्तान के दूतावासों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.

'दोनों तरफ नहीं चल सकते'

'पैक्स सिलिका' समझौते का मकसद अमेरिका के सहयोगियों और साझेदारों को जॉइंट प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट कंट्रोल की ओर ले जाना है, और आखिर में जरूरी मिनरल्स, AI मॉडल और उन्हें चलाने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए विरोधियों पर निर्भरता कम करना है. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडरशिप के लिए अमेरिका और चीन के बीच होड़ एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि चीन के ओपन-वेट AI मॉडल ने OpenAI और Anthropic जैसी अमेरिकी कंपनियों के प्रोप्राइटरी सिस्टम के मुकाबले तेजी से बढ़त हासिल की है. 

इस टेक्नोलॉजी की क्षमताओं में तेजी से हुई बढ़ोतरी, जिसमें अपने-आप हैक करने की क्षमता भी शामिल है, ने इसकी ताकत को लेकर दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है. बीजिंग चीन के कुछ प्रमुख AI मॉडल तक विदेशी पहुंच पर पाबंदियां लगाने पर विचार कर रहा है, जो उसके कड़े नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा के साथ बढ़ते तनाव को दिखाता है.

अमेरिका ने जून में कजाकिस्तान को 'पैक्स सिलिका' में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश बताया था, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को चलाने वाले जरूरी मिनरल्स का बड़ा भंडार लेकर आया है. चीन ने जरूरी मिनरल्स पर अपनी लगभग मोनोपॉली का इस्तेमाल पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वॉर में जवाबी हथियार के तौर पर किया है; ट्रंप ने देश के भीतर और सहयोगियों से इन मिनरल्स को हासिल करने की अमेरिकी कोशिशों को तेज कर दिया है.

अमेरिकी अधिकारियों ने यह स्पष्ट करने के लिए पत्र का मसौदा तैयार किया कि "आप दोनों तरफ नहीं चल सकते," एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया.इस मुद्दे पर चल रही आंतरिक चर्चाओं को देखते हुए अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह बात कही. अधिकारी ने कहा, "यह समझना मुश्किल है कि कोई देश एक टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर खुद को कैसे भरोसे के साथ पेश कर सकता है, जबकि साथ ही वह चीन की ओर से AI के लिए एक प्रतिस्पर्धी विज़न को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहल में भी शामिल हो रहा हो."

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