ऑस्कर विनर एक्ट्रेस डाएन कीटन का निधन, 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

हॉलीवुड की प्रसिद्ध और ऑस्कर पुरस्कार विजेता अभिनेत्री डाएन कीटन का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया. इस दुखद समाचार की पुष्टि पीपल मैगजीन ने शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 को की. सूत्रों के अनुसार, डाएन कीटन का निधन कैलिफोर्निया में हुआ. उनके परिवार ने इस शोकपूर्ण समय में गोपनीयता बनाए रखने की गुजारिश की है और निधन के कारणों के बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है.

डाएन कीटन का जन्म 1946 में लॉस एंजेलिस में डायन हॉल के नाम से हुआ था. वह अपने चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं. उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां एक गृहिणी थीं, जिन्हें रचनात्मक कलाओं में गहरी रुचि थी. डाएन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता-पिता के प्रोत्साहन ने उनमें कला और अभिनय के प्रति जुनून पैदा किया.

हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, डाएन ने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा और अपने सपनों को साकार करने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं. उन्होंने अपने पेशेवर करियर के लिए अपनी मां का मायके का नाम ‘कीटन' अपनाया. अपने शुरुआती करियर में, उन्होंने ब्रॉडवे पर Hair और Play It Again, Sam जैसे नाटकों में काम किया.

Play It Again, Sam में उनके अभिनय के लिए उन्हें टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था.

उनका करियर तब चमका जब 1972 में उन्हें फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की फिल्म द गॉडफादर में के एडम्स की भूमिका मिली. अल पचिनो के साथ उनकी इस भूमिका ने उन्हें हॉलीवुड में एक स्थापित अभिनेत्री बना दिया. उन्होंने इस किरदार को फिल्म के दोनों सीक्वल में भी बखूबी निभाया.

साल 1977 में, डाएन कीटन ने वुडी ऐलन की फिल्म Annie Hall में अपने शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता. इस फिल्म ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई.

अपने पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में, डाएन कीटन ने The First Wives Club, Something's Gotta Give, और Book Club जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. उनकी बुद्धिमत्ता, अनूठी शैली और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें हॉलीवुड की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बनाया. अमेरिकी सिनेमा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.