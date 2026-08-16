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चीफ जस्टिस सूर्य कांत के बयान के बाद भी खत्म नहीं हुआ विवाद, दीक्षांत समारोह में बुलाने का अब भी विरोध

14 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा था कि यह उनके और छात्रों के बीच की बातचीत है.उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को कड़ी फटकार भी लगाई थी.

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चीफ जस्टिस सूर्य कांत के बयान के बाद भी खत्म नहीं हुआ विवाद, दीक्षांत समारोह में बुलाने का अब भी विरोध
इस विवाद में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के छात्रों में शामिल होने से विवाद और बढ़ गया है.
  • BCI ने NALSAR के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया है
  • NLSIU छात्रों ने BCI के आदेश को असंवैधानिक और गैर-कानूनी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है
  • छात्रों ने BCI से बिना शर्त माफी मांगने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने की मांग की है
विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के मौलिक अधिकारों का बचाव कैसे किया जा रहा है?

हैदराबाद के NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों को अब नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) के छात्रों और पूर्व छात्रों का समर्थन मिल गया है. NLSIU के छात्रों ने  CJI सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के  NALSAR यूनिवर्सिटी के आने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होने का विरोध किया है. 15 अगस्त के एक बयान में, छात्रों और पूर्व छात्रों ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के छात्रों के एनरोलमेंट (नामांकन) को रोकने के BCI के उस आदेश की निंदा की, जिसे अब वापस ले लिया गया है. साथ ही, उन्होंने NALSAR के छात्रों के प्रति अपना समर्थन जताया, जिन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने में मिसाल कायम करने वाला साहस और नैतिक दृढ़ता दिखाई है.

क्या कहा है छात्रों ने

बयान में कहा गया, "हमें पता है कि BCI ने NALSAR के खिलाफ सभी कार्यवाही बंद कर दी है. हालांकि, यह तथ्य कि किसी सरकारी यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के खिलाफ एक वैधानिक संस्था द्वारा ऐसी असंवैधानिक और गैर-कानूनी 'कार्यवाही' शुरू की जा सकती है, ऐसे कदमों की प्रकृति या उनके बड़े असर को नहीं बदलता और न ही चेयरमैन और BCI की जिम्मेदारी को कम करता है." इस बयान पर 2026 बैच के ग्रेजुएट हो रहे 165 छात्रों, 409 मौजूदा छात्रों और 128 पूर्व छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने कहा कि एनरोलमेंट पर लगी रोक और जांच के आदेश को वापस लेने के बाद भी, BCI ने माना है कि उसके कदम "मनमाने" और "गैर-कानूनी" थे.

'अपमानजनक और शर्मनाक'

उनके अनुसार, यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह (convocation) किसी छात्र के एकेडमिक जीवन की एक बहुत बड़ी घटना होती है, जो बरसों की कड़ी मेहनत और लगन का जश्न मनाने का मौका होता है. ऐसे देश में जहां क्लास, जाति और जेंडर की वजह से और खराब तरीके से बनाए और आयोजित किए गए एंट्रेंस एग्जाम के कारण हायर एजुकेशन तक पहुंच बहुत सीमित है, वहां दीक्षांत समारोह परिवारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है. उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में, ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को उन छात्रों को डिग्री देने के लिए बुलाना, जिनके प्रति उन्होंने सार्वजनिक रूप से नफ़रत और नीची नजर से देखने का भाव दिखाया हो, अपमानजनक और शर्मनाक है; यह छात्रों और उनके संघर्षों का मजाक उड़ाने जैसा है. हम NALSAR में अपने साथी छात्रों के साथ बिना किसी शर्त के खड़े हैं, जिन्होंने सत्ता के सामने सच बोलने में मिसाल कायम करने वाला साहस और नैतिक दृढ़ता दिखाई है."

'बिना शर्त माफी मांगे'

छात्रों ने मांग की है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, NALSAR के छात्रों और फैकल्टी समुदाय से बिना किसी शर्त के माफी मांगे, क्योंकि उसने उनके बोलने और अपनी बात रखने की आजादी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने की कोशिश की थी. इसमें कहा गया कि BCI के कदमों से न केवल NALSAR के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों के लिए, बल्कि पूरे देश के छात्रों और नागरिकों के लिए भी अभिव्यक्ति की आजादी पर "बुरा असर" पड़ता है. इससे उन्हें यह साफ संदेश मिलता है कि "विरोध करने" पर गंभीर व्यक्तिगत और पेशेवर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. इसमें कहा गया, "हम मनन कुमार मिश्रा द्वारा अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लिए बिना NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताते हैं. साथ ही, हम NALSAR की इस मांग का समर्थन करते हैं कि वे अपने दीक्षांत समारोह के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बुलाने के फैसले पर पुनर्विचार करें. हम इन्हीं कारणों से CJI के NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर भी कड़ी आपत्ति जताते हैं."

चीफ जस्टिस ने क्या कहा था 

14 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा, "यह मेरे और छात्रों के बीच की बातचीत है." उन्होंने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) को कड़ी फटकार लगाई. BCI ने आदेश दिया था कि हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के ग्रेजुएट को एडवोकेट के तौर पर एनरोल न किया जाए, क्योंकि उन्होंने CJI के प्रस्तावित कैंपस दौरे का विरोध किया था. CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि छात्रों को विरोध करने का अधिकार है. यह बात BCI के उस आदेश के एक दिन बाद कही गई जिसमें सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया गया था कि वे अगले आदेश तक यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को एनरोल न करें. सोशल मीडिया पर हुए हंगामे के बाद कुछ ही घंटों में यह आदेश वापस ले लिया गया.

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