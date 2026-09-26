कल का मौसम: दिल्ली, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश, इन राज्यों में रेड अलर्ट, जानें IMD का अपडेट

देश में मानसून की विदाई की प्रक्रिया के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, कल 27 सितंबर (रविवार) को दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट से हल्की ठंडक और सुहावना अहसास बना रहेगा.

उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर बने डिप्रेशन के असर से, 26 और 27 तारीख को उत्तराखंड में और 26 तारीख को उत्तरी यूपी में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा या असाधारण रूप से भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही, 26 सितंबर 2026 को दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

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उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में रविवार को मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर: आसमान में आंशिक से लेकर घने बादल छाए रहेंगे. दिन में हल्की बूंदाबांदी और तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 30°C–32°C के आसपास रहने से उमस से राहत और ठंडक का अहसास रहेगा.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड: उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में छिटपुट जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश (Orange Alert) की आशंका है, जिससे भूस्खलन का खतरा बना रहेगा. वहीं, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है.

मध्य और पूर्वी भारत (ओडिशा, बंगाल, बिहार, एमपी)

बंगाल की खाड़ी के मौसमी सिस्टम के चलते ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा. पूर्वी व पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

पश्चिम भारत (महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात)

कोंकण-गोवा, मुंबई और मध्य महाराष्ट्र में मानसून काफी सक्रिय रहेगा. घाट क्षेत्रों और तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज/येलो अलर्ट जारी किया गया है. गुजरात और मराठवाड़ा में भी कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.

दक्षिण भारत (केरल, कर्नाटक, तेलंगाना)

तटीय कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में तेज हवाओं (30-50 किमी/घंटा) के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा. तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

उत्तर-पश्चिम भारत: 28 सितंबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में, 27-28 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में और 26-28 सितंबर के दौरान उत्तराखंड में काफी ज़्यादा से लेकर बहुत ज़्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना है. 26-27 सितंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में और 26 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ज़्यादा से लेकर बहुत ज़्यादा इलाकों में बारिश होने की संभावना है.

26-29 सितंबर के दौरान पंजाब में, 28-29 सितंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में, 27-29 सितंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 27 सितंबर-1 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 26-30 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ-कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है.

28-29 सितंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में और 26-27 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, जो 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है.

मध्य भारत: 29-30 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 28 सितंबर-2 अक्टूबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, 26 सितंबर-2 अक्टूबर के दौरान विदर्भ और 29 सितंबर-2 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. 26-27 सितंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और 26-28 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी ज़्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है.

26-27 सितंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है. साथ ही 29-30 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश और 28-30 सितंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है. 26 सितंबर को छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है. 27 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.

पूर्वी भारत: 26-29 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और 26 सितंबर को बिहार, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में काफी ज़्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है.

30 सितंबर-2 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 27 सितंबर-2 अक्टूबर के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम और 27 सितंबर-1 अक्टूबर के दौरान बिहार में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. 26 सितंबर को बिहार और झारखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं (रफ़्तार 40-50 किमी/घंटा, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है.

साथ ही, 26-29 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 26 सितंबर को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में; और 27 सितंबर को झारखंड में तेज़ हवाएं (रफ़्तार 30-40 किमी/घंटा, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है. 26 सितंबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत: 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में और 26-29 सितंबर तथा 2 अक्टूबर को असम और मेघालय में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच असम और मेघालय में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है. 26-27 सितंबर के दौरान असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. 29-30 सितंबर के दौरान असम और मेघालय में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है.

पश्चिम भारत: 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में और 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. 28-30 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र में और 26 तथा 29 सितंबर को मराठवाड़ा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है. साथ ही 28 सितंबर को मराठवाड़ा में तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है. 28 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र में और 26 सितंबर को मराठवाड़ा में जमीन के पास तेज हवाएं चलने की संभावना है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा तेलंगाना में, 26-29 सितंबर के दौरान केरल में, 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप में और 26-27 सितंबर तथा 1-2 अक्टूबर के दौरान तटीय कर्नाटक में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है. दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में 26-27 सितंबर और 2 अक्टूबर को बारिश हो सकती है. केरल और माहे में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, लक्षद्वीप में 26 सितंबर को, तटीय कर्नाटक में 28-30 सितंबर के बीच, दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है.

मध्य थाईलैंड और उससे सटे म्यांमार के ऊपर ऊपरी क्षोभमंडल स्तर तक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है. इसके कल, 27 सितंबर तक उत्तरी अंडमान सागर और म्यांमार के इरावदी क्षेत्र में पहुंचने और अगले 2 दिनों के दौरान म्यांमार-बांग्लादेश तटों के साथ-साथ उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे बांग्लादेश की ओर बढ़ने की संभावना है.

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