Asian Games 2026 Day 8 Live Updates: आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स के आठवें दिन भारतीय एथलीट्स के दिन टूटे, हालांकि, 8 मेडल जरूर आए. सुबह की शुरुआत अनाहत सिंह और अभय सिंह के सिल्वर मेडल के साथ हुई, भले ही उनके फाइनल मुकाबले एकतरफा रहे. वहीं, शाम के सेशन में एंसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता. उनका सिल्वर दिल टूटने वाला रहा, क्योंकि वह सिर्फ 0.2cm से गोल्ड से चूक गईं. सर्वेश कुशारे का सिल्वर मेडल जीतना खास रहा.पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया. हरिता भद्रा ने 200 मीटर रेस में शानदार फिनिश करते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. जबकि तीन बॉक्सर - नरेंद्र, अंकुश और परवीण - भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि वे कोई न कोई मेडल ज़रूर जीतेंगे.

एशियन गेम्स 2026, 27 सितंबर के नतीजे:

सर्फिंग: कमाली प्रकाश और शुगर शांति गायेन महिलाओं के शॉर्टबोर्ड इवेंट के राउंड 3 के लिए क्वालिफ़ाई कर गईं.

सर्फिंग: शिवराज बाबू ने ईरान के दाऊद खादीर को हराकर पुरुषों के शॉर्टबोर्ड इवेंट के राउंड 3 में जगह बनाई.

आर्चरी: भारत ने पुरुषों के टीम इवेंट में राउंड ऑफ़ 16 में UAE और क्वार्टरफ़ाइनल में भूटान को हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई.

आर्चरी: भारत ने महिलाओं के टीम इवेंट में राउंड ऑफ़ 16 में मंगोलिया और क्वार्टरफ़ाइनल में कज़ाकिस्तान को हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई.

सेपकटकराव: महिलाओं के डबल्स ग्रुप B मैच में भारत को दक्षिण कोरिया से हार का सामना करना पड़ा.

कुराश: महिलाओं के -57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 32 मुकाबले में संगीता को फ़िलीपींस की चारमिया क्वेलिनो से हार मिली.

बैडमिंटन: गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जॉली महिलाओं के डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल में हार गईं.

बैडमिंटन: तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल से बाहर हो गए.

एथलेटिक्स: भारत की मंजू रानी महिलाओं की मैराथन रेस वॉक इवेंट में छठे स्थान पर रहीं, जबकि प्रियंका को डिसक्वालिफ़ाई कर दिया गया.

कुराश: महिलाओं के 57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 16 में भारती को ईरान की ताहरेह अज़रपेइवंद से 0-3 से हार मिली.

कुराश: पुरुषों के +90kg कैटेगरी के क्वार्टरफ़ाइनल में विशाल को कुनाथिप ये-ऑन से 0-5 से हार मिली.

कुराश: पुरुषों के +90kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 16 में यश कुमार चौहान को शाकरममाद मिरममादोव से 0-10 से हार मिली.

कुराश: महिलाओं के 57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 32 में संगीता को चारमिया क्वेलिनो से 0-10 से हार मिली.

आर्चरी: भारत ने पुरुषों और महिलाओं के कंपाउंड टीम इवेंट में सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया.

फ़ेंसिंग: भारत ने इंडोनेशिया को 45-23 से हराकर महिलाओं के टीम सेबर क्वार्टरफ़ाइनल में जगह बनाई.

एथलेटिक्स: डेकाथलॉन की 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस्विन शंकर तीसरे (932 अंक) स्थान पर रहे, जबकि तौफीक नौशाद ने हिस्सा नहीं लिया (DNS).

एथलेटिक्स: महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में, विथ्या रामराज (55.73 सेकंड, SB) और अनु राघवन (55.84 सेकंड, PB) अपनी-अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहीं और फाइनल में जगह बनाई.

एथलेटिक्स: पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में, संतोष कुमार तमिलरासन ने 49.61 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में प्रवेश किया; यशस पलक्षा दौड़ पूरी नहीं कर सके (DNF).

एथलेटिक्स: डेकाथलॉन में, तेजस्विन शंकर ने डिस्कस थ्रो में 36.77 मीटर (599 अंक) का प्रदर्शन किया और कुल 5,869 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए.

बैडमिंटन: महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जॉली की जोड़ी पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई.

घुड़सवारी: हृदय छेदा और जय सूद ने व्यक्तिगत ड्रेसेज फाइनल में क्रमशः आठवां (72.680) और नौवां (71.490) स्थान हासिल किया.

बॉक्सिंग: अंकुश पांघल ने फाइनल के लिए क्वालीफाई करके पुरुषों की 80 किग्रा बॉक्सिंग में भारत के लिए पदक पक्का किया.

बैडमिंटन: महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुड्डा को जापान की अकाने यामागुची से 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा.

शूटिंग: महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के प्रिसिजन क्वालीफायर के अंत में ईशा सिंह छठे, राही सरनोबत 15वें और मनु भाकर 16वें स्थान पर रहीं.

बैडमिंटन: महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को चेन यू फेई से हार का सामना करना पड़ा और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। वेटलिफ्टिंग: भारत की हरजिंदर कौर महिलाओं की 69kg वेटलिफ्टिंग फ़ाइनल में 9वें स्थान पर रहीं.

सेपकटकराव: महिलाओं के डबल्स ग्रुप B मैच में भारत को फ़िलीपींस से हार का सामना करना पड़ा.

स्क्वैश: पुरुषों के सिंगल्स फ़ाइनल में मलेशिया के एनजी ईन यो ने अभय सिंह को 9-11, 5-11, 5-11 से हराया; अभय को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

स्क्वैश: महिलाओं के सिंगल्स फ़ाइनल में अनाहत सिंह को शिवसंगरी सुब्रमण्यम से 4-11, 4-11, 7-11 से हार मिली; उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

बॉक्सिंग: भारत की परवीन हुड्डा महिलाओं की 67kg बॉक्सिंग सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर गईं, जिससे देश के लिए एक मेडल पक्का हो गया.

वॉलीबॉल: पुरुषों के पूल C मैच में भारत ने वियतनाम को 3-0 से हराया.

बॉक्सिंग: पुरुषों के 60kg क्वार्टरफ़ाइनल में भारत के सचिन सिवाच को हार मिली.

एथलेटिक्स: महिलाओं की 200m फ़ाइनल में भारत की हरिता भद्रा ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि उन्नति अयप्पा छठे स्थान पर रहीं.

एथलेटिक्स: पुरुषों की 200m फ़ाइनल में अनिमेष कुजूर पांचवें स्थान पर रहे.

बॉक्सिंग: पुरुषों के +90kg सेमीफ़ाइनल में पहुँचने के बाद नरेंद्र का मेडल पक्का हो गया.

एथलेटिक्स: महिलाओं की 100m हर्डल्स में भारत की नंदिनी कोंगन छठे स्थान पर रहीं.

एथलेटिक्स: महिलाओं की लॉन्ग जंप में एंसी सोजन एडप्पिली ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि शैली सिंह चौथे स्थान पर रहीं.

हॉकी: महिलाओं के पूल B मैच में भारत ने सिंगापुर को 7-0 से हराया.

एथलेटिक्स: पुरुषों के डेकाथलॉन में भारत के तेजस्विन शंकर ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

एथलेटिक्स: पारुल चौधरी ने अपने पर्सनल बेस्ट टाइमिंग के साथ महिलाओं की 3000m स्टीपलचेज़ में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि अंकिता चौथे स्थान पर रहीं.

एथलेटिक्स: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता.

एथलेटिक्स: भारत ने इस सीज़न के अपने सबसे अच्छे समय के साथ महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस के फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया.

