Asian Games 2026 Day 8 Live Updates: आइची-नागोया में हो रहे एशियन गेम्स के आठवें दिन भारतीय एथलीट्स के दिन टूटे, हालांकि, 8 मेडल जरूर आए. सुबह की शुरुआत अनाहत सिंह और अभय सिंह के सिल्वर मेडल के साथ हुई, भले ही उनके फाइनल मुकाबले एकतरफा रहे. वहीं, शाम के सेशन में एंसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता. उनका सिल्वर दिल टूटने वाला रहा, क्योंकि वह सिर्फ 0.2cm से गोल्ड से चूक गईं. सर्वेश कुशारे का सिल्वर मेडल जीतना खास रहा.पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया. हरिता भद्रा ने 200 मीटर रेस में शानदार फिनिश करते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. जबकि तीन बॉक्सर - नरेंद्र, अंकुश और परवीण - भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि वे कोई न कोई मेडल ज़रूर जीतेंगे.
एशियन गेम्स 2026, 27 सितंबर के नतीजे:
सर्फिंग: कमाली प्रकाश और शुगर शांति गायेन महिलाओं के शॉर्टबोर्ड इवेंट के राउंड 3 के लिए क्वालिफ़ाई कर गईं.
सर्फिंग: शिवराज बाबू ने ईरान के दाऊद खादीर को हराकर पुरुषों के शॉर्टबोर्ड इवेंट के राउंड 3 में जगह बनाई.
आर्चरी: भारत ने पुरुषों के टीम इवेंट में राउंड ऑफ़ 16 में UAE और क्वार्टरफ़ाइनल में भूटान को हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई.
आर्चरी: भारत ने महिलाओं के टीम इवेंट में राउंड ऑफ़ 16 में मंगोलिया और क्वार्टरफ़ाइनल में कज़ाकिस्तान को हराकर सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई.
सेपकटकराव: महिलाओं के डबल्स ग्रुप B मैच में भारत को दक्षिण कोरिया से हार का सामना करना पड़ा.
कुराश: महिलाओं के -57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 32 मुकाबले में संगीता को फ़िलीपींस की चारमिया क्वेलिनो से हार मिली.
बैडमिंटन: गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जॉली महिलाओं के डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल में हार गईं.
बैडमिंटन: तनीषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला मिक्स्ड डबल्स क्वार्टरफ़ाइनल से बाहर हो गए.
एथलेटिक्स: भारत की मंजू रानी महिलाओं की मैराथन रेस वॉक इवेंट में छठे स्थान पर रहीं, जबकि प्रियंका को डिसक्वालिफ़ाई कर दिया गया.
कुराश: महिलाओं के 57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 16 में भारती को ईरान की ताहरेह अज़रपेइवंद से 0-3 से हार मिली.
कुराश: पुरुषों के +90kg कैटेगरी के क्वार्टरफ़ाइनल में विशाल को कुनाथिप ये-ऑन से 0-5 से हार मिली.
कुराश: पुरुषों के +90kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 16 में यश कुमार चौहान को शाकरममाद मिरममादोव से 0-10 से हार मिली.
कुराश: महिलाओं के 57kg कैटेगरी के राउंड ऑफ़ 32 में संगीता को चारमिया क्वेलिनो से 0-10 से हार मिली.
आर्चरी: भारत ने पुरुषों और महिलाओं के कंपाउंड टीम इवेंट में सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया.
फ़ेंसिंग: भारत ने इंडोनेशिया को 45-23 से हराकर महिलाओं के टीम सेबर क्वार्टरफ़ाइनल में जगह बनाई.
एथलेटिक्स: डेकाथलॉन की 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस्विन शंकर तीसरे (932 अंक) स्थान पर रहे, जबकि तौफीक नौशाद ने हिस्सा नहीं लिया (DNS).
एथलेटिक्स: महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में, विथ्या रामराज (55.73 सेकंड, SB) और अनु राघवन (55.84 सेकंड, PB) अपनी-अपनी हीट में दूसरे स्थान पर रहीं और फाइनल में जगह बनाई.
एथलेटिक्स: पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में, संतोष कुमार तमिलरासन ने 49.61 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में प्रवेश किया; यशस पलक्षा दौड़ पूरी नहीं कर सके (DNF).
एथलेटिक्स: डेकाथलॉन में, तेजस्विन शंकर ने डिस्कस थ्रो में 36.77 मीटर (599 अंक) का प्रदर्शन किया और कुल 5,869 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए.
बैडमिंटन: महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में गायत्री गोपीचंद और ट्रेसा जॉली की जोड़ी पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई.
घुड़सवारी: हृदय छेदा और जय सूद ने व्यक्तिगत ड्रेसेज फाइनल में क्रमशः आठवां (72.680) और नौवां (71.490) स्थान हासिल किया.
बॉक्सिंग: अंकुश पांघल ने फाइनल के लिए क्वालीफाई करके पुरुषों की 80 किग्रा बॉक्सिंग में भारत के लिए पदक पक्का किया.
बैडमिंटन: महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुड्डा को जापान की अकाने यामागुची से 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा.
शूटिंग: महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के प्रिसिजन क्वालीफायर के अंत में ईशा सिंह छठे, राही सरनोबत 15वें और मनु भाकर 16वें स्थान पर रहीं.
बैडमिंटन: महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को चेन यू फेई से हार का सामना करना पड़ा और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। वेटलिफ्टिंग: भारत की हरजिंदर कौर महिलाओं की 69kg वेटलिफ्टिंग फ़ाइनल में 9वें स्थान पर रहीं.
सेपकटकराव: महिलाओं के डबल्स ग्रुप B मैच में भारत को फ़िलीपींस से हार का सामना करना पड़ा.
स्क्वैश: पुरुषों के सिंगल्स फ़ाइनल में मलेशिया के एनजी ईन यो ने अभय सिंह को 9-11, 5-11, 5-11 से हराया; अभय को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.
स्क्वैश: महिलाओं के सिंगल्स फ़ाइनल में अनाहत सिंह को शिवसंगरी सुब्रमण्यम से 4-11, 4-11, 7-11 से हार मिली; उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.
बॉक्सिंग: भारत की परवीन हुड्डा महिलाओं की 67kg बॉक्सिंग सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर गईं, जिससे देश के लिए एक मेडल पक्का हो गया.
वॉलीबॉल: पुरुषों के पूल C मैच में भारत ने वियतनाम को 3-0 से हराया.
बॉक्सिंग: पुरुषों के 60kg क्वार्टरफ़ाइनल में भारत के सचिन सिवाच को हार मिली.
एथलेटिक्स: महिलाओं की 200m फ़ाइनल में भारत की हरिता भद्रा ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि उन्नति अयप्पा छठे स्थान पर रहीं.
एथलेटिक्स: पुरुषों की 200m फ़ाइनल में अनिमेष कुजूर पांचवें स्थान पर रहे.
बॉक्सिंग: पुरुषों के +90kg सेमीफ़ाइनल में पहुँचने के बाद नरेंद्र का मेडल पक्का हो गया.
एथलेटिक्स: महिलाओं की 100m हर्डल्स में भारत की नंदिनी कोंगन छठे स्थान पर रहीं.
एथलेटिक्स: महिलाओं की लॉन्ग जंप में एंसी सोजन एडप्पिली ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि शैली सिंह चौथे स्थान पर रहीं.
हॉकी: महिलाओं के पूल B मैच में भारत ने सिंगापुर को 7-0 से हराया.
एथलेटिक्स: पुरुषों के डेकाथलॉन में भारत के तेजस्विन शंकर ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.
एथलेटिक्स: पारुल चौधरी ने अपने पर्सनल बेस्ट टाइमिंग के साथ महिलाओं की 3000m स्टीपलचेज़ में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि अंकिता चौथे स्थान पर रहीं.
एथलेटिक्स: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता.
एथलेटिक्स: भारत ने इस सीज़न के अपने सबसे अच्छे समय के साथ महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस के फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया.
Asian Games 2026 Day 8 Live Medal Tally And Results Updates
Asian Games Day 8 Live Updates: 8 मेडल के साथ दिन का समापन
आइची-नागोया से आज का भारत के इवेंट यहीं खत्म होते हैं.
सुबह की शुरुआत अनाहत सिंह और अभय सिंह के सिल्वर मेडल के साथ हुई, भले ही उनके फाइनल मुकाबले एकतरफा रहे.
वहीं, शाम के सेशन में एंसी सोजन का आखिरी जंप में सिल्वर मेडल पर आना (जो दिल तोड़ने वाला था) और सर्वेश कुशारे का सिल्वर मेडल जीतना खास रहा.
पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया. हरिता भद्रा ने 200 मीटर रेस में शानदार फिनिश करते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.
तीन बॉक्सर - नरेंद्र, अंकुश और परवीण - भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि वे कोई न कोई मेडल ज़रूर जीतेंगे.
Asian Games Day 8 Live Updates: महिलाओं की 4x100 मीटर रिले के फाइनल में भारत
भारत ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले की दूसरी हीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ़ाइनल में जगह बनाई.
अभिनया राजराजन ने आखिरी चरण (एंकर लेग) में ज़बरदस्त दौड़ लगाई और फ़िनिश लाइन पर जापान को पीछे छोड़ दिया. भारत ने इस सीज़न के अपने सबसे अच्छे समय 43.65 सेकंड के साथ रिले फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया.
Asian Games Day 8 Live Updates: सर्वेश कुशारे ने हाई जंप में जीता सिल्वर
2.28 मीटर पर तीन बार असफल रहने के कारण, 'काउंटबैक' नियम के तहत ज़्यादा ऊंचाई पर असफल होने की वजह से सर्वेश कुशारे को चीनी ताइपे के फू चाओ-ह्सुआन के बाद सिल्वर मेडल मिला.
🇮🇳 FLAG HIGH. BAR HIGHER. 🥈— Athletics Federation of India (@afiindia) September 27, 2026
Sarvesh Anil Kushare is an Asian Games SILVER MEDALLIST! 🔥
Men's High Jump, #AsianGames2026: 2.25 m ⬆️
The rain poured down in Nagoya, but Sarvesh never blinked 🌧️
He cleared every height up to 2.22 m at the first attempt, then got over 2.25 m on… pic.twitter.com/49L0ilHpIZ
Asian Games Day 8 Live Updates: स्टीपलचेज़ में पारुल चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज
पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है. पारुल चौधरी ने जितनी देर हो सका, यावी का साथ बनाए रखा—यानी तब तक, जब तक यावी ने आखिरी लैप में अपनी रफ़्तार बढ़ाने का फ़ैसला नहीं किया. हालांकि, उस शुरुआती कोशिश का नतीजा यह रहा कि वह 9:08.67 के अपने पर्सनल बेस्ट समय के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने में कामयाब रहीं. स्टीपलचेज़ एथलीट की शानदार कोशिश.
Asian Games Day 8 Live Updates: सर्वेश दूसरे स्थान पर आए
सर्वेश ने एक बार असफल होने के बाद 2.25 मीटर की ऊंचाई पार कर ली है, लेकिन 2.28 मीटर की ऊंचाई पार करने की अपनी पहली कोशिश में वे असफल रहे.हालांकि, फू सबसे आगे चल रहे हैं; उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में आसानी से 2.25 मीटर की ऊंचाई पार कर ली.
वू 2.25 मीटर की ऊंचाई पार करने में दो बार असफल रहे और अब सीधे 2.28 मीटर की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वे शीर्ष पर तीन खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बना पाएंगे. लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए. वे प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं और अनुभवी दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला है.
Asian Games Day 8 Live Updates: अब पारुल और अंकिता मैदान में
विन्फ्रेड यावी यहां जीत की सबसे बड़ी दावेदार हैं, लेकिन पारुल चौधरी (और अंकिता, जिनके पास भी थोड़ी उम्मीद है) मेडल जीतने की कोशिश करेंगी. यह आज का भारत का आखिरी मेडल इवेंट है.
Asian Games Day 8 Live Updates: तेजस्विन को डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज
तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में 7934 के शानदार कुल स्कोर के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.इस साल उन्होंने पहली बार 8000 का आंकड़ा पार किया था और यहां भी वे लगभग उसी स्कोर तक पहुंच गए.
युमा मारुयामा ने 8123 के स्कोर के साथ गोल्ड और चेन ज़िंगहुआ ने 8012 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता.
तेजस्विन पिछले एशियाई खेलों में जीते गए सिल्वर मेडल को बरकरार रखने के बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने तब के मुकाबले अपना कुल स्कोर बेहतर किया है. 1500 मीटर में उन्होंने 724 अंक हासिल किए.
Asian Games Day 8 Live Updates: एथलेटिक्स तेजस्विन डेकाथलॉन फ़ाइनल में
आइची-नागोया में डेकाथलॉन के आखिरी इवेंट, 1500 मीटर दौड़ के शुरू होने के साथ ही भारत के तेजस्विन शंकर एक्शन में हैं. शंकर अभी इस दौड़ में दूसरे स्थान पर हैं. कुल मिलाकर, वह तीसरे स्थान पर हैं.
चेन को पीछे छोड़ने के लिए तेजस्विन को 15-16 सेकंड और मारुयामा को पीछे छोड़ने के लिए 32-33 सेकंड की बढ़त बनानी होगी.
वहीं दूसरी ओर, नोरबायेव को तेजस्विन से आगे निकलने और उन्हें पोडियम से हटाने के लिए 14-15 सेकंड की बढ़त बनानी होगी.
Asian Games Day 8 Live Updates: मोहम्मद अफजल 800 मीटर फ़ाइनल में
पुरुषों की 800 मीटर हीट्स में मोहम्मद अफजल ने टाइम के हिसाब से फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है. वह अपनी हीट में तीसरे स्थान पर रहे. उन्होंने 1:47.37 का टाइम निकाला.
मोहम्मद अफजल सबसे तेज़ नॉन-ऑटोमैटिक क्वालिफ़ायर के तौर पर 800 मीटर फ़ाइनल में जगह बनाने में सफल हुए.
जबकि कृष्ण कुमार ने 1:50.38 का समय निकाला और वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए.
Asian Games Day 8 Live Updates: हाई जंप में सर्वेश
भारतीय नेशनल रिकॉर्ड होल्डर सर्वेश आसानी से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद के मुताबिक, पहली ही कोशिश में 2.18 मीटर की ऊंचाई पार कर ली.
वहीं दूसरी ओर, आदर्श का एशियाई खेलों का सफ़र निराशाजनक ढंग से खत्म हुआ. 2.10 मीटर की ऊंचाई पार करने की कोशिश नाकाम रहने के बाद वे प्रतियोगिता से हट गए. वे बहुत तकलीफ़ में दिख रहे थे.
Asian Games Day 8 Live Updates: भारत ने सिंगापुर को 7-0 से हराया
गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में मैच खत्म.नॉकआउट राउंड से पहले अपने आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच में सिंगापुर को 7-0 से बुरी तरह हराकर भारत ने पूल B में टॉप किया और अपना अजेय रिकॉर्ड बनाए रखा.भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसमें छह अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल किए. सुनेलिता टोप्पो एकमात्र ऐसी खिलाड़ी रहीं जिन्होंने दो गोल किए.
Asian Games Day 8 Live Updates: एनसी सोजन को सिल्वर
ओह...आखिरी पलों में चीनी एथलीट्स ने सब कुछ बदल दिया.एनसी सोजन गोल्ज जीतती हुईं दिख रहीं थीं, जबकि शैली का ब्रॉन्ज पक्का लग रहा था.
लेकिन चीनी एथलीट हुआंग यिंगयिंग ने कमाल कर दिखाया. उन्होंने अपनी आखिरी जंप में 6.55 मीटर की दूरी तय की और एन्सी सोजन से 2 सेंटीमीटर आगे निकल गईं. क्या शानदार प्रदर्शन था.
एन्सी सोजन को 6.55 मीटर के अपने बेस्ट स्कोर के साथ सिल्वर मेडल मिला, क्योंकि अपनी आखिरी कोशिश में उन्होंने 6.49 मीटर की जंप लगाई.
शैलि सिंह मेडल की दौड़ से बस कुछ ही अंतर से बाहर रह गईं, क्योंकि टैन ने अपनी आखिरी कोशिश में 6.46 मीटर की जंप लगाई. काफी देर तक तीसरे स्थान पर रहीं शैलि अब 6.42 मीटर के अपने बेस्ट स्कोर के साथ चौथे स्थान पर हैं.
🥈 SILVER FOR ANCY SOJAN! 🇮🇳— Athletics Federation of India (@afiindia) September 27, 2026
Ancy Sojan Edappilly wins silver in the Women's Long Jump at #AsianGames2026 with a best of 6.53 m 💥
She led from Round 1 and pulled out 6.53 m late on. Gold was decided by just 2 cm 😮💨
🥇 Huang Yingying 🇨🇳 6.55 m
🥈 Ancy Sojan 🇮🇳 6.53 m
🥉 Tan… pic.twitter.com/Cny17I7RzI
Asian Games Day 8 Live Updates: गोल्ड से एक जंप दूर एनसी सोजन
केरल की एनसी सोजन अपने गोल्ड से सिर्फ एक जंप दूर है. पांचवें राउंड के बाद एंसी पहले स्थान पर हैं, जबकि ब्रॉन्ज के लिए शैली हैं. हालांकि, टैन अपना पूरा जोर लगाएंगी.
एंसी -- 6.53m
हुआंग -- 6.49m
शैली -- 6.42m
टैन -- 6.40m
शैली सिंह ने अपनी चौथी कोशिश में 6.41 मीटर की दूरी तक छलांग लगाई है. और इस तरह वह महिलाओं की लॉन्ग जंप इवेंट में तीसरे स्थान पर पहुंच गईं. एंसी सोजन अभी भी शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं. भारत का लक्ष्य पोडियम पर शीर्ष तीन स्थानों में से दो पर कब्ज़ा करना है.
Asian Games Day 8 Live Updates: महिलाओं की लॉन्ग जंप
शैली सिंह ने अपनी चौथी कोशिश में 6.41 मीटर की दूरी तक छलांग लगाई और इस तरह वह महिलाओं की लॉन्ग जंप इवेंट में तीसरे स्थान पर पहुंच गईं. एंसी सोजन अभी भी शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं. भारत का लक्ष्य पोडियम पर शीर्ष तीन स्थानों में से दो पर कब्ज़ा करना है.
Asian Games Day 8 Live Updates: पुरुषों की हाई जंप में सर्वेश और आदर्श
पुरुषों की हाई जंप में सर्वेश और आदर्श एक्शन में हैं. आदर्श की दाहिनी जांघ पर बहुत ज़्यादा पट्टी बंधी हुई है, फिर भी उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश में 2.05 मीटर की जंप लगाई. ज़ाहिर है, यह उनकी बेस्ट हाइट से काफी कम है, लेकिन आज वे बिल्कुल भी लय में नहीं दिखे; जंप पूरी करने के बाद वे मैट पर लेटे हुए नज़र आए.
Asian Games Day 8 Live Updates: महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में नंदिनी
महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में नंदिनी छठे स्थान पर रहीं. जापान (फुकुबे और नाकाजिमा) ने शानदार तरीके से पहला और दूसरा स्थान हासिल किया और चीन (वू) को ब्रॉन्ज़ मेडल मिला, जबकि नंदिनी कोंगान 13.45 सेकंड (फुकुबे से 0.71 सेकंड पीछे) के समय के साथ छठे स्थान पर रहीं. हीट्स में ज्योति याराजी ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया था.
Asian Games Day 8 Live Updates: हॉकी में 5-0 से आगे भारत
शुरुआती 15 मिनट में निराशाजनक खेल के बाद, भारत ने दूसरे क्वार्टर में सिंगापुर को एकतरफा मुकाबले में बुरी तरह हरा दिया. पहले क्वार्टर में कई पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बावजूद कोई गोल न कर पाने के बाद, भारतीय महिला टीम ने शानदार वापसी करते हुए 5-0 की बढ़त बना ली.
सलीमा टेटे ने पहला गोल करके गतिरोध तोड़ा, जिसके बाद सुनीलिता टोप्पो ने दो गोल किए। लालरेम्सियामी और रुतुजा पिसाल ने भी गोल किए; इस तरह भारत ने अपने दबदबे को गोल में बदला और पूल B के इस मुकाबले पर पूरी तरह से अपना कब्ज़ा जमा लिया.
Asian Games Day 8 Live Updates: मेंस लॉन्ग जंप में पदक की उम्मीद
पूर्व ओलंपिक चैंपियन मुताज़ बरशम यहां जंप नहीं कर रहे हैं, उन्हें DNS (डिड नॉट स्टार्ट) मार्क किया गया है.
भारत के सर्वेश कुशारे मेडल के प्रबल दावेदार हैं, शायद गोल्ड भी जीत सकते हैं... और इसलिए, उन्होंने और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी वू सांग-ह्योक ने अभी तक अपनी जंप शुरू नहीं की है.
वहीं दूसरी ओर, आदर्श राम 2.00 मीटर की अपनी पहली जंप में असफल रहे और वापस लौटते समय अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़े हुए थे.
Asian Games Day 8 Live Updates: लॉन्ग जंप में भारत को मिल सकता है पांचवा गोल्ड
केरल की एनसी सोजन 6.49 मी जम्प के साथ चल रही हैं सबसे आगे. एनसी सोजन ने अपने तीसरे प्रयास में 6.46 मीटर की छलांग लगाई. एनसी सोजन के नाम 2022 एशियाड का सिल्वर मेडल है. एनसी सोजन ने इसी साल तोड़ा अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़ा था.एनसी सोजन ने भुबनेश्वर में बनाया 6. 88m का रिकॉर्ड बनाया था.
वहीं इस इवेंट में अन्य भारतीय शैली सिंह अपने तीसरे प्रयास में 6.34 मीटर की छलांग के साथ चौथे स्थान पर हैं.
Asian Games Day 8 Live Updates: बॉक्सिंग में नरेंद्र ने कंफर्म किया मेडल
बॉक्सिंग में नरेंद्र ने पुरुषों के 90 kg कैटेगरी के क्वार्टर फ़ाइनल मुक़ाबले में थाईलैंड के अथापोंग सैंगटेप को हराकर मेडल पक्का किया. नरेंद्र साफ़ तौर पर बेहतर बॉक्सर दिखे. उन्होंने कई पंच मारे और अथापोंग को दो बार 'स्टैंडिंग काउंट' का सामना करना पड़ा. तीसरी बार, रेफरी ने मुकाबला रोक दिया और नरेंद्र को विजेता घोषित कर दिया, साथ ही उनका मेडल भी पक्का हो गया. वाह, मुकाबला दो मिनट के अंदर ही खत्म हो गया.
नरेंद्र ने सिर्फ एक मैच खेलकर मेडल पक्का किया. एशियन गेम्स में यह उनका पहला मुक़ाबला होगा क्योंकि पिछले राउंड में उन्हें 'बाय' मिला था. जो भी यह मुक़ाबला जीतेगा, उसका मेडल पक्का हो जाएगा.
Asian Games Day 8 Live Updates: अनिमेष मेडल से चूके
अब पुरुषों की 200 मीटर फाइनल में अनिमेष कुजूर हैं.
अनिमेश कुजूर 20.80 सेकंड के समय के साथ निराशाजनक रूप से पांचवें स्थान पर रहे. एक बार फिर मेडल से चूके. यह निराशाजनक प्रदर्शन है उनका.
पुरीपोल बूनसन, कमाल कर दिया. उन्होंने 19.88 सेकंड की ज़बरदस्त दौड़ के साथ गेम्स रिकॉर्ड को बुरी तरह तोड़ दिया और एशियाई रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
Asian Games Day 8 Live Updates: हॉकी में एक्शन में महिला टीम
भारतीय महिला हॉकी टीम पूल B के मुकाबले में सिंगापुर का सामना कर रही है. अभी सिर्फ 10 मिनटों का खेल हुआ है और दोनों टीमों को गोल का इंतजार है.
भारत ने दबाव बनाए रखा और सर्कल में एक और बार घुसकर पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया. हालांकि, सिंगापुर की गोलकीपर फेलिसा लाई ने एक अहम बचाव करते हुए भारत को सेट-पीस से गोल करने से रोक दिया. रिबाउंड शॉट में ज़्यादा ताक़त नहीं थी और सिंगापुर के डिफेंस ने तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हुए ख़तरे को टाल दिया, जिससे भारत के आक्रामक दबदबे के बावजूद स्कोर बराबर ही रहा.
Asian Games Day 8 Live Updates: हरिता भद्रा ने जीता ब्रॉन्ज
हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200m में जीता ब्रॉन्ज. वेरोनिका शांति परेरा ने 22.78 सेकंड में जीत हासिल की, 100 मीटर की चैंपियन चेन युजी ने 22.93 सेकंड में सिल्वर मेडल जीता और फिर हरिता ने फ़िनिश लाइन पर शानदार तरीके से आगे बढ़कर 23.20 सेकंड में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. वह चौथे स्थान पर रहने वाली धावक से 0.01 सेकंड आगे रहीं. उन्नाथी अयप्पा बोलैंड भी इस ओवर में हिस्सा ले रहीं थी और वो छठे स्थान पर रहीं.
Asian Games Day 8 Live Updates: डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर
पुरुषों के डेकाथलॉन में अभी जैवलिन इवेंट चल रहा है. भारत के तेजस्विन शंकर ने अपनी पहली कोशिश में 46.29 मीटर की दूरी तय की. जबकि अभी उनसे आगे (ओवरऑल) चेन और मारुयामा ने 50.92m और 47.29m फेंका है. आखिर में ओवरऑल स्टैंडिंग ही मायने रखती है.
Asian Games Day 8 Live Updates: एथलेटिक्स में महिलाओं की लॉन्ग जंप में एंसी सोजन और शैली सिंह
एथलेटिक्स में महिलाओं की लॉन्ग जंप में एंसी सोजन और शैली सिंह एक्शन में हैं. एंसी सोजन ने सबसे पहले जंप किया और यह 6.49 मीटर रहा. इस भारतीय एथलीट ने इस साल की शुरुआत में 6.88 मीटर की ज़बरदस्त जंप के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए यह प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत ज़रूर है. शैली तीसरे नंबर पर आईं और उन्होंने 6.25 मीटर की जंप लगाई. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे किस पायदान पर हैं; सभी की पहली जंप पूरी होने के बाद स्टैंडिंग अपडेट की जाएगी.
Asian Games Day 8 Live Updates: एथलेटिक्स के लिए हो जाइए तैयार
अब एथलेटिक्स के लिए तैयार हो जाइए. हालांकि, उससे पहले हॉकी है और बीच में एक बॉक्सिंग है. लेकिन बाकी सिर्फ एथलेटिक्स ही है.
दोपहर 3:30 बजे: हॉकी - भारत बनाम सिंगापुर महिला पूल मैच.
दोपहर 3:35 बजे: एथलेटिक्स - डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो में तेजस्विन शंकर.
दोपहर 3:35 बजे: एथलेटिक्स - महिला लॉन्ग जंप फाइनल (मेडल इवेंट) में शैली सिंह और एंसी सोजन.
दोपहर 3:45 बजे: बॉक्सिंग - पुरुषों के 90 kg क्वार्टर फाइनल में नरेंद्र बनाम थाईलैंड के अथापोंग सैंगटेप.
दोपहर 3:55 बजे: एथलेटिक्स - महिला 200m फाइनल (मेडल इवेंट) में हरिता भद्रा और उन्नति बोलैंड.
शाम 4:05 बजे: एथलेटिक्स - पुरुष 200m फाइनल (मेडल इवेंट) में अनिमेष कुजूर.
शाम 4:15 बजे: एथलेटिक्स - पुरुष हाई जंप फाइनल (मेडल इवेंट) में सर्वेश कुशारे और जे आदर्श राम.
शाम 4:53 बजे: एथलेटिक्स - महिला 100m हर्डल्स (मेडल इवेंट) में नंदिनी कोंगन.
शाम 5:06 बजे से: एथलेटिक्स - पुरुष 800m हीट्स में मोहम्मद अफसल और कृष्ण कुमार.
शाम 5:40 बजे: एथलेटिक्स - डेकाथलॉन 1500m में तेजस्विन शंकर.
शाम 5:52 बजे से: एथलेटिक्स - महिला 3000m स्टीपलचेज़ फाइनल (मेडल इवेंट) में पारुल चौधरी और अंकिता.
शाम 6:25 बजे: एथलेटिक्स - महिला 4x100m रिले हीट्स में भारत.
Asian Games Day 8 Live Updates: बॉक्सिंग में सचिन सिवाच हारे
बॉक्सिंग में सचिन सिवाच को शुनशुके किटामोटो से हार का सामना करना पड़ा है. किटामोटो की स्मार्ट बॉक्सिंग, ज़्यादा पंच नहीं मारे लेकिन एफिशिएंसी के मामले में सचिन से बेहतर. अब तक तीसरे राउंड में, किटामोटो ने वही पैटर्न बनाए रखा है. सचिन का दिन नहीं था क्योंकि उनका कैंपेन जल्द ही खत्म हो जाएगा. किटामोटो ने मैच 5-0 के एकमत फैसले से जीत लिया, भले ही तीसरा राउंड सचिन के नाम रहा. जापानी बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंच गया है.
Asian Games Day 8 Live Updates: बॉक्सिंग में सचिन सिवाच बनाम शुनशुके कितामोटो
सचिन को अगले राउंड में अपनी छाप छोड़नी होगी. दूसरे राउंड में सचिन के कुछ ज़बरदस्त लेफ्ट हुक लगाए हैं. भारतीय बॉक्सर ने काफी आक्रामक खेल दिखाया है, लेकिन क्या उन्होंने जजों को प्रभावित करने के लिए काफी कुछ किया है? जवाब है नहीं, क्योंकि कितामोटो ने दूसरा राउंड 5-0 से जीत लिया.
Asian Games Day 8 Live Updates: बॉक्सिंग में सचिन सिवाच
सचिन पुरुषों के 60kg वर्ग में क्वार्टर फ़ाइनल मुक़ाबले के लिए तैयार हैं. उनके सामने घरेलू फ़ेवरेट शुनसुके कितामोटो हैं. रेड कॉर्नर में मौजूद कितामोटो 2025 के वर्ल्ड ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हैं. सचिन के लिए यह मुक़ाबला मुश्किल हो सकता है.
सचिन की शुरुआत थोड़ी अव्यवस्थित रही, ज़्यादा साफ़-सुथरे पंच नहीं लगे. सचिन के पास गति है, लेकिन कितामोटो अपने काउंटर-पंचिंग से बेहतर खेल रहे हैं. मुकाबला बहुत करीबी है, लेकिन लगता है कि कितामोटो ने पहला राउंड जीतने के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है. और उन्होंने ऐसा किया भी, कितामोटो 4-1 से आगे रहे.
Asian Games Day 8 Live Updates: भारत ने वॉलीबॉल में वियतनाम को हराया
वॉलीबॉल में, भारत ने पुरुषों के पूल C मैच में वियतनाम पर 3-0 से आसान जीत हासिल की. भारत ने तीनों सेट 25-23, 25-21 और 25-20 से जीते.
Asian Games Day 8 Live Updates: बॉक्सर परवीन हुड्डा ने मेडल किया कंफर्म
बॉक्सर परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65kg क्वार्टरफ़ाइनल में नवबखोर खमिदोवा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और मेडल पक्का किया.
परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65kg क्वार्टरफ़ाइनल में उज़्बेकिस्तान की वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट नवबखोर खमिदोवा को 5-0 से हराकर एशियन गेम्स में अपनी पिछली हार का बदला ले लिया और मेडल पक्का कर लिया.
डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण परवीन का 2022 हांग्जो एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज़ मेडल छीन लिया गया था, लेकिन उन्होंने एक बार फिर अपने लिए मेडल जीत लिया है.
फाइनल राउंड में खमिदोवा की एकमात्र उम्मीद मुक़ाबले को ज़बरदस्त टक्कर वाले मुक़ाबले में बदलने की थी और वह तेज़ी से आगे बढ़ीं, लेकिन परवीन ने एक बार फिर दूरी बनाए रखी और फिर तेज़ी से हमला करते हुए कुछ बॉडी शॉट्स और चेहरे पर जैब मारे, और फिर पीछे हट गईं.
उज़्बेक बॉक्सर ने अपनी रणनीति बदली और कुछ काउंटर-पंच मारने के लिए पीछे रहीं, लेकिन जब परवीन ने खुद हमला किया तो उनकी स्पीड और रीच ने उनकी मदद की और उन्होंने आसानी से कुछ हिट्स किए. अंत में काफ़ी तेज़ी से मुक्के चले, लेकिन परवीन ने मेडल जीतने के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया... और उन्होंने कर दिखाया. परवीन 5-0 से जीतीं और सेमीफ़ाइनल में पहुंच गईं.
Asian Games Day 8 Live Updates: बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा
बॉक्सिंग के महिलाओं के 65kg क्वार्टर फ़ाइनल में परवीन हुड्डा बनाम उज़्बेकिस्तान की नवबखोर खमिदोवा.
परवीन हुड्डा ने जीत से शुरुआत की और पहला राउंड जीत लिया. खमिदोवा को पहला राउंड हारना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने बहुत आक्रामक शुरुआत की, लेकिन परवीन समझदारी से खेल रही हैं. वह दूरी बनाए हुए हैं और काउंटर पर कुछ जैब मार रही हैं.
परवीन के तकनीकी खेल के मुकाबले खमिदोवा ज़्यादा आक्रामक बॉक्सर लग रही हैं, लेकिन जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, दोनों के बीच हिट्स की संख्या में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता. राउंड खत्म होने के करीब परवीन का देर से किया गया काउंटर-अटैक एक बार फिर उनके काम आता है, और उन्हें यह राउंड भी जीतना चाहिए... और स्कोर 5-0 है. परवीन चार जजों के हिसाब से 20-18 से और एक जज के हिसाब से 19-19 से आगे हैं.
Asian Games Day 8 Live Updates: अनाहत को सिल्वर
और इसी के साथ अनाहत सिंह का फ़ाइनल मुक़ाबला खत्म हुआ. मलेशिया की शिवसंगरी सुब्रमण्यम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता और हर तरह से अपनी क्लास दिखाई. सुब्रमण्यम ने 11-4, 11-4, 11-7 से मुकाबला जीता. उन्होंने ना सिर्फ गोल्ड पर कब्जा जमाया बल्कि लॉस एंजेलिस ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई किया.
इस फ़ाइनल के तीनों गेम में युवा भारतीय खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था. क्या अनाहत ने सच में खराब खेला? सच कहें तो यह कहना मुश्किल है, क्योंकि असल बात यह है कि शिवसंगरी कितनी बेहतरीन खेलीं. उन्होंने अनाहत को कोई मौका ही नहीं दिया.
रैली पर उनका कंट्रोल, उनके ड्रॉप शॉट्स, कब अटैक करना है इसका फ़ैसला लेना - सब कुछ लगभग परफेक्ट था. शिवसंगरी का खेल शानदार था. और इस समय महिला सिंगल्स में एशिया की सबसे अच्छी खिलाड़ी के तौर पर यह गोल्ड मेडल उनके लिए पूरी तरह सही है. वह लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफ़ाई कर चुकी हैं.
अनाहत के लिए यह याद दिलाने वाला पल है कि उन्हें अभी कितना लंबा सफ़र तय करना है. उन्होंने दिखाया है कि वह इस महाद्वीप की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं - वतानाबे के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल में उन्होंने यह साबित भी किया था - लेकिन शिवसंगरी एक बेंचमार्क हैं, और अनाहत अगले कुछ सालों में उनके स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगी.
Asian Games Day 8 Live Updates: अनाहत कर रहीं वापसी
अनाहत ने तीसरे गेम में वापसी की है. अब वह 6-4 से पीछे हैं. दो अंकों का अंतर है. रुकिए और देखते ही देखते यह 8-4 हो चुका है. अनाहत को कुछ समझ नहीं आ रहा उससे पहले ही शिवसंगरी सुब्रमण्यम अंक बटोर ले रही हैं. शिवसंगरी सुब्रमण्यम चैंपियन हैं और अनाहत को दिखा रही हैं कि चैंपियन क्या होता है.
Asian Games Day 8 Live Updates: अनाहत को करनी होगी वापसी
अनाहत ने जैसे सेमीफाइनल में प्रदर्शन किया था, वैसा ही उन्हें फाइनल में ही करना होगा. अनाहत लगातार दो गेम हार चुकी हैं. चैंपियन बनने और 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए बर्थ बुक करने के लिए उन्हें अपने बचे तीनों गेम जीतने होंगे.लेकिन तीसरे गेम में भी वह 4-0 से पिछड़ चुकी हैं. एक अंक हासिल किया अनाहत ने.
Asian Games Day 8 Live Updates: सिल्वर की तरफ अनाहत
अनाहत अब दूसरा गेम हारने से सिर्फ 2 अंक दूर हैं. शिवसंगरी सुब्रमण्यम दूसरे गेम में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं. अनाहत को वापसी करने के मौके काफी कम है. देखते ही देखते 10-4 और यह 11-4 भी हुआ. अनाहत लगातार दूसरा गेम हारी हैं.
वही कहानी, वही स्कोरलाइन. एक बार फिर, शिवसंगरी अनाहत के हर शॉट का जवाब दे रही हैं और शानदार अटैकिंग शॉट्स खेलकर अनाहत को कोई मौका नहीं दे रही हैं.
अनाहत के खिलाफ शिवसंगरी ने लगातार चार गेम 11-4 से जीते हैं.
Asian Games Day 8 Live Updates: दूसरे गेम में भी पिछड़ी अनाहत
अनाहत दूसरे गेम में भी पिछड़ रही हैं. लंदन स्क्वैश क्लासिक अनाहत चैंपियन शिवसंगरी ने अनाहत के खिलाफ दूसरे गेम में भी बढ़त बना रखी है.शिवसंगरी का खेल एकदम शानदार रहा है. अनाहत को यहां कुछ प्रेरणा ढूंढने की ज़रूरत है, वरना बाकी मैच उनके हाथ से बहुत आसानी से निकल जाएगा. देखते ही देखते अब अनाहत 6-2 से पिछड़ चुकी हैं.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अनाहत सिंह पहला गेम हारीं, शिवसंगरी का दबदबा जारी
महिला एकल फाइनल के पहले गेम में भारत की अनाहत सिंह को मलेशिया की विश्व नंबर-4 शिवसंगरी सुब्रमण्यम के खिलाफ 4-11 से हार का सामना करना पड़ा.
शिवसंगरी ने शुरुआत से ही अपना अनुभव और क्लास दिखाया. उन्होंने बेहतरीन ड्रॉप शॉट्स और सटीक प्लेसमेंट के दम पर गेम पर नियंत्रण बनाए रखा. अनाहत को अब मुकाबले में वापसी के लिए अगले गेम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अनाहत सिंह 3-6 से पीछे, शुरुआती गेम में मलेशियाई खिलाड़ी हावी
महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह को शुरुआती गेम में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय खिलाड़ी से लगातार तीन ड्रॉप शॉट्स में चूक हुई, जिसका फायदा उठाकर मलेशिया की शिवसंगरी सुब्रमण्यम ने 6-3 की बढ़त बना ली है.
विश्व नंबर-4 खिलाड़ी इस समय मैच पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, जबकि अनाहत को मुकाबले में वापसी के लिए अपनी गलतियां कम करनी होंगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अनाहत सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती, गोल्ड के लिए वर्ल्ड नंबर-4 से मुकाबला
पुरुष एकल फाइनल के बाद अब भारत की नजरें महिला एकल फाइनल पर हैं, जहां अनाहत सिंह का सामना मलेशिया की शिवसंगरी सुब्रमण्यम से होगा. दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी शिवसंगरी के खिलाफ यह मुकाबला भारतीय किशोरी के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है.
अनाहत ने सेमीफाइनल में दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सातोमी वतनाबे को हराकर शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन फाइनल में चुनौती और भी कठिन होने वाली है. हालांकि, अनाहत पहले ही रजत पदक पक्का कर चुकी हैं और अब उनकी नजर इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर होगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अभय सिंह ने जीता रजत पदक, मलेशिया के एनग ईन यो बने चैंपियन
पुरुष एकल फाइनल में भारत के अभय सिंह को मलेशिया के एनग ईन यो के खिलाफ 9-11, 5-11, 5-11 से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे गेम में अभय ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वह लय बरकरार नहीं रख सके और मलेशियाई खिलाड़ी ने सीधे गेमों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।
इस जीत के साथ एनग ईन यो ने अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा, जबकि अभय सिंह ने भारत के लिए रजत पदक जीता। एशियन गेम्स 2026 में यह अभय का शानदार अभियान रहा, जिसने भारत को स्क्वैश में एक और पदक दिलाया।
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: तीसरे गेम में अभय सिंह ने दिखाई आक्रामक शुरुआत
दो गेम गंवाने के बाद अभय सिंह ने तीसरे गेम में बेहतर लय दिखाई है. एक शानदार बैकहैंड वॉली विनर के साथ उन्होंने अंक बटोरा, जिसका मलेशिया के एनग ईन यो के पास कोई जवाब नहीं था.
भारतीय खिलाड़ी अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं और 3-1 की बढ़त बना चुके हैं. हालांकि, मुकाबले में वापसी के लिए अभय को इसी तरह लगातार अंक जुटाने होंगे और दबाव बनाए रखना होगा.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अभय सिंह पर हार का खतरा, मलेशियाई खिलाड़ी ने बनाई 2-0 की बढ़त
पुरुष एकल फाइनल में अभय सिंह मुश्किल में नजर आ रहे हैं. पहला गेम 9-11 से गंवाने के बाद भारतीय खिलाड़ी दूसरे गेम में भी लय नहीं पकड़ सके और एनग ईन यो ने 11-5 से गेम अपने नाम कर लिया.
अभय से कुछ अहम गलतियां हुईं और एक बार फिर शॉट लो बोर्ड से टकराने के कारण मलेशियाई खिलाड़ी को निर्णायक अंक मिला. इसके साथ ही एनग ईन यो ने मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली है और अब अभय को स्वर्ण पदक की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए शानदार वापसी करनी होगी.
स्क्वैश: दूसरे गेम में भी अभय सिंह मुश्किल में, एनग ईन यो ने बनाई मजबूत बढ़त
पुरुष एकल फाइनल के दूसरे गेम में मलेशिया के एनग ईन यो का दबदबा देखने को मिल रहा है. अभय सिंह लगातार अलग-अलग शॉट्स से अपने प्रतिद्वंद्वी को परखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मलेशियाई खिलाड़ी हर चुनौती का जवाब दे रहा है.
बड़े अंकों पर यो का खेल ज्यादा सटीक नजर आ रहा है और उन्होंने 9-4 की मजबूत बढ़त बना ली है. पहला गेम भी 11-9 से जीत चुके मलेशियाई खिलाड़ी फिलहाल दूसरे गेम पर भी पकड़ मजबूत करते दिख रहे हैं, जबकि अभय को वापसी के लिए कुछ खास करना होगा.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: दूसरे गेम में भी एनग ईन यो ने बनाई बढ़त
पुरुष एकल फाइनल के दूसरे गेम में भी मुकाबला बेहद रोमांचक बना हुआ है. अभय सिंह और एनग ईन यो के बीच शानदार शॉट्स का आदान-प्रदान देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल मलेशियाई खिलाड़ी ने 4-2 की बढ़त बना ली है.
पहले गेम में 11-9 से जीत दर्ज करने वाले यो ने दूसरे गेम में भी अच्छी शुरुआत की है. अभय की एक बैकहैंड शॉट बोर्ड से टकराने के बाद मलेशियाई खिलाड़ी को बढ़त मिली. हालांकि भारतीय खिलाड़ी अभी भी मुकाबले में मजबूती से बने हुए हैं और वापसी की तलाश में हैं.
Asian Games 2026 Day 8 Live, वॉलीबॉल: भारत ने पहले सेट में बनाई बढ़त
पुरुष पूल-सी मुकाबले में भारत ने वियतनाम के खिलाफ शानदार शुरुआत करते हुए पहला सेट 25-23 से जीत लिया है. भारतीय टीम के लिए जेरोम विनिथ शानदार लय में दिखे और उनके स्पाइक्स ने टीम को अहम अंक दिलाए. हालांकि वियतनाम ने भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन दबाव के क्षणों में भारत ने बेहतर खेल दिखाकर पहला सेट अपने नाम कर लिया.
मुकाबला आसान नहीं है, लेकिन भारत ने जीत की दिशा में मजबूत शुरुआत कर दी है.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अभय सिंह पहला गेम हारे, लेकिन कड़ी टक्कर जारी
पुरुष एकल फाइनल के पहले गेम में अभय सिंह ने शानदार संघर्ष किया, लेकिन मलेशिया के एनग ईन यो ने अहम मौकों पर बेहतरीन खेल दिखाते हुए गेम 11-9 से अपने नाम कर लिया.
अभय ने एक गेम पॉइंट बचाकर मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन निर्णायक रैली में शॉट चूक गए. पहले गेम के बाद मलेशियाई खिलाड़ी ने 1-0 की बढ़त बना ली है, हालांकि मुकाबला अभी भी पूरी तरह खुला हुआ है.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अभय सिंह ने की शानदार वापसी, मुकाबला रोमांचक मोड़ पर
पुरुष एकल फाइनल के पहले गेम में अभय सिंह ने बेहतरीन संघर्ष दिखाया है. मलेशिया के एनग ईन यो ने एक समय तीन अंकों की बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दो अंक जीतकर अंतर कम कर दिया.
फिलहाल स्कोर 7-6 से मलेशियाई खिलाड़ी के पक्ष में है. एनग ईन यो थोड़ा अधिक संयमित नजर आ रहे हैं, लेकिन अभय भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ है.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अभय सिंह 3-5 से पीछे, मलेशियाई खिलाड़ी ने बढ़ाई रफ्तार
पुरुष एकल फाइनल का पहला गेम बेहद कड़ा चल रहा है. लंबी और रोमांचक रैलियों के बीच अभय सिंह एक समय मुकाबले में बराबरी पर थे, लेकिन कुछ गलतियों का फायदा उठाकर एनग ईन यो ने 5-3 की बढ़त बना ली है.
मलेशियाई खिलाड़ी धीरे-धीरे मैच पर पकड़ मजबूत करता दिख रहा है, जबकि अभय वापसी की कोशिश में जुटे हैं. मुकाबला अभी पूरी तरह खुला हुआ है और हर अंक बेहद अहम साबित हो रहा है.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अभय सिंह के सामने बड़ी चुनौती, लेकिन शुरुआत भारत के नाम
पुरुष एकल फाइनल में भारत के अभय सिंह का सामना मलेशिया के एनग ईन यो से हो रहा है. हेड-टू-हेड रिकॉर्ड मलेशियाई खिलाड़ी के पक्ष में है, जिन्होंने पीएसए टूर पर अभय के खिलाफ सभी चार मुकाबले जीते हैं.
हालांकि, बड़े मुकाबलों में कुछ भी संभव है और अभय के पास इतिहास रचने का मौका है. फाइनल की शुरुआत हो चुकी है और पहला अंक भारतीय खिलाड़ी के खाते में गया है. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या अभय उलटफेर कर भारत को स्वर्ण पदक दिला पाएंगे.
Asian Games 2026 Day 8 Live, स्क्वैश: अभय सिंह के सामने गोल्ड जीतने का मौका, पुरुष एकल फाइनल शुरू
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय स्क्वैश के लिए बड़ा दिन आ गया है. पुरुष एकल फाइनल में अभय सिंह का सामना मलेशिया के एनग ईन यो से हो रहा है. विश्व रैंकिंग में मलेशियाई खिलाड़ी 17वें और अभय 26वें स्थान पर हैं, लेकिन दोनों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है.
अभय ने पहले ही भारत के लिए कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है और अब उनकी नजर स्वर्ण पदक पर है. भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों में पुरुष एकल में भारत की पदक परंपरा को आगे बढ़ाया है और अब उनके पास इतिहास रचने का मौका है.
भारतीय फैंस को एक रोमांचक फाइनल की उम्मीद होगी, जहां अभय सिंह एशियन गेम्स पुरुष एकल का गोल्ड जीतने की कोशिश करेंगे.
Asian Games 2026 Day 8 Live, आर्चरी: भारतीय रिकर्व टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं
भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टरफाइनल में चीन को 5-1 से हराया और महिला टीम ने चीनी ताइपे को 6-0 से हराया. इस तरह आज आर्चरी की सभी टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं.
रिकर्व टीमों (पुरुष, महिला और मिक्स्ड) के सेमीफाइनल 2 अक्टूबर, 2027 को होने हैं. तो आज आर्चरी में बस इतना ही. कल कंपाउंड व्यक्तिगत मुकाबले शुरू होंगे.
Asian Games 2026 Day 8 Live, वेटलिफ्टिंग: हरजिंदर कौर पदक की दौड़ से बाहर, नौवें स्थान पर रहीं
महिला 69 किग्रा वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर का अभियान निराशाजनक रहा. उन्होंने क्लीन एंड जर्क में केवल 110 किग्रा का सफल प्रयास किया और इसके बाद कोई बड़ा वजन नहीं उठा सकीं.
स्नैच में 94 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 110 किग्रा के साथ हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किग्रा रहा. इस प्रदर्शन के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की रजत पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर एशियन गेम्स में नौवें स्थान पर रहीं.
हरजिंदर अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब भी नहीं पहुंच सकीं और इस बार पदक की दौड़ में चुनौती पेश करने में नाकाम रहीं.
Asian Games 2026 Day 8 Live, तीरंदाजी: रिकर्व टीम स्पर्धाओं में भारत की नजर सेमीफाइनल पर
अब मुकाबला रिकर्व टीम स्पर्धाओं के क्वार्टरफाइनल का है, जहां भारतीय टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगी. भारतीय पुरुष रिकर्व टीम का सामना चीन से होगा, जबकि भारतीय महिला रिकर्व टीम की टक्कर चीनी ताइपे से है.
इससे पहले भारत के लिए कंपाउंड तीरंदाजी में शानदार खबरें आई हैं. पुरुष, महिला और मिक्स्ड कंपाउंड टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं. इन मुकाबलों का आयोजन 30 सितंबर को होगा.
वहीं, रिकर्व मिक्स्ड टीम में धीरज बोम्मदेवरा और कुमकुम मोहोड़ की जोड़ी ने वियतनाम को हराकर अंतिम चार में जगह बना ली है. अब सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से होगा.
Asian Games 2026 Day 8 Live, एथलेटिक्स: पोल वॉल्ट में तेजस्विन का शानदार प्रदर्शन, फिर भी बढ़ी चुनौती
पुरुष डेकाथलॉन के पोल वॉल्ट इवेंट में तेजस्विन शंकर ने अपने करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4.30 मीटर की छलांग लगाई और 702 अंक हासिल किए. हालांकि, जापान के युमा मारुयामा ने 5.10 मीटर की शानदार छलांग के साथ 941 अंक बटोर लिए और इस स्पर्धा में बड़ा फायदा उठा लिया. पोल वॉल्ट में तेजस्विन का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों के दमदार प्रदर्शन के कारण पदक की दौड़ और रोमांचक हो गई है.
अब भारतीय एथलीट की नजर अगली स्पर्धाओं में मजबूत प्रदर्शन कर पोडियम की रेस में बने रहने पर होगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: पीवी सिंधु की पदक उम्मीदें टूटीं, क्वार्टरफाइनल में हार के साथ अभियान समाप्त
भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु महिला एकल क्वार्टरफाइनल में चीन की चेन यू फेई से 21-11, 18-21, 10-21 से हार गईं. सिंधु ने पहला गेम शानदार अंदाज में जीता था, लेकिन इसके बाद चेन ने वापसी करते हुए लगातार दो गेम अपने नाम कर लिए.
निर्णायक गेम में सिंधु लय कायम नहीं रख सकीं और मुकाबला चीन की खिलाड़ी के पक्ष में चला गया. इस हार के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत का बैडमिंटन अभियान भी समाप्त हो गया.
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: सिंधु और चेन के बीच मुकाबला रोमांचक, सेमीफाइनल की जंग निर्णायक गेम में
महिला एकल क्वार्टरफाइनल में पीवी सिंधु और चेन यू फेई के बीच कांटे की टक्कर जारी है. पहला गेम जीतने के बाद सिंधु दूसरे गेम में भी अच्छी स्थिति में थीं, लेकिन चेन ने शानदार वापसी करते हुए गेम 21-18 से अपने नाम कर लिया.
दोनों खिलाड़ियों के बीच बढ़त लगातार बदलती रही, लेकिन अंत में चेन ने दबाव के क्षणों में बेहतर खेल दिखाकर मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला दिया. अब सेमीफाइनल और पदक का फैसला निर्णायक तीसरे गेम में होगा.
Asian Games 2026 Day 8 Live, वेटलिफ्टिंग: हरजिंदर कौर की पदक उम्मीदों को झटका
महिला 69 किग्रा वर्ग के फाइनल में भारत की हरजिंदर कौर स्नैच राउंड में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं. उन्होंने 94 किग्रा वजन उठाया, जबकि 97 किग्रा के अपने अगले दोनों प्रयासों में असफल रहीं.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की रजत पदक विजेता हरजिंदर अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 101 किग्रा से 7 किग्रा पीछे रह गईं. स्नैच राउंड के बाद वह निचले स्थानों पर हैं और मौजूदा स्थिति में पदक की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है. अब भारत की उम्मीदें क्लीन एंड जर्क राउंड में उनके दमदार प्रदर्शन पर टिकी होंगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live, शूटिंग: 25 मीटर पिस्टल में ईशा सबसे आगे, मनु और राही को कल करनी होगी वापसी
महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन के प्रिसिजन चरण में ईशा सिंह ने 290 अंक के साथ भारतीय खिलाड़ियों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. वहीं मनु भाकर और राही सरनोबत ने 287-287 अंक हासिल किए.
प्रिसिजन चरण के बाद तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि निर्णायक रैपिड चरण सोमवार को खेला जाएगा. फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए तीनों भारतीय निशानेबाजों को अगले चरण में और बेहतर स्कोर की जरूरत होगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live, शूटिंग: ट्रैप क्वालिफिकेशन के पहले दिन नीरू ने किया कमाल
ट्रैप स्पर्धा के पहले दिन भारत के लिए सबसे बड़ी खबर नीरू रहीं, जिन्होंने महिलाओं के वर्ग में 50 में से 46 अंक जुटाकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया. आशिमा अहलावत 42 अंकों के साथ 16वें और मनीषा कीर 40 अंकों के साथ 24वें स्थान पर हैं.
पुरुष वर्ग में काइनन चेनाई 47 अंकों के साथ 11वें स्थान पर हैं, जबकि शपथ भारद्वाज 45 अंकों के साथ 22वें और अहवर रिजवी 41 अंकों के साथ 35वें स्थान पर मौजूद हैं.
टीम स्पर्धा में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें फिलहाल सातवें स्थान पर हैं. ट्रैप क्वालिफिकेशन के अभी दो दिन और बाकी हैं, ऐसे में भारतीय निशानेबाजों के पास अपनी स्थिति और बेहतर करने का मौका होगा.
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: सिंधु ने दिखाई दमदार वापसी, इंटरवल तक 11-10 से आगे
महिला एकल क्वार्टरफाइनल में पीवी सिंधु ने दूसरे गेम में शानदार लड़ाई दिखाई. एक समय वह 4-8 से पीछे थीं, लेकिन जोरदार वापसी करते हुए पहले स्कोर 9-9, फिर 10-10 से बराबर किया और इंटरवल तक 11-10 की बढ़त हासिल कर ली.
पहला गेम पहले ही अपने नाम कर चुकी सिंधु पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही हैं और अब सेमीफाइनल तथा पदक के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं.
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: पीवी सिंधु का धमाकेदार खेल, चेन यू फेई के खिलाफ पहला गेम 21-11 से जीता
क्वार्टरफाइनल में पीवी सिंधु शानदार लय में नजर आ रही हैं. भारतीय स्टार शटलर ने चीन की चेन यू फेई को पहले गेम में पूरी तरह दबाव में रखते हुए 21-11 से मात दी और मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली.
सिंधु ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और एक समय 7-2 की बढ़त भी हासिल कर ली थी. हालांकि चेन ने वापसी की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और पहला गेम एकतरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया. अब भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल और पदक से सिर्फ एक गेम दूर हैं.
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: उन्नति हुड्डा का शानदार सफर थमा, क्वार्टरफाइनल में हार
भारत की युवा शटलर उन्नति हुड्डा महिला एकल क्वार्टरफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से 16-21, 21-14, 17-21 से हार गईं. उन्नति ने विश्व स्तरीय खिलाड़ी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन निर्णायक गेम में कुछ अहम मौकों पर हुई गलतियां उन पर भारी पड़ीं. इस हार के साथ उन्नति का एशियन गेम्स 2026 अभियान समाप्त हो गया
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: सिंधु ने पहले गेम में बनाई बढ़त, चेन यू फेई पर 11-8 से आगे
महिला एकल क्वार्टरफाइनल में पीवी सिंधु ने चीन की चेन यू फेई के खिलाफ शानदार शुरुआत की है. पहले गेम के इंटरवल तक सिंधु 11-8 की बढ़त बनाए हुए हैं.
भारतीय स्टार ने एक समय 7-2 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन चेन ने वापसी की कोशिश करते हुए अंतर कम किया. मुकाबला फिलहाल बेहद रोमांचक बना हुआ है.
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: उन्नति हुड्डा ने वर्ल्ड नंबर-3 को दी कड़ी टक्कर
महिला एकल क्वार्टरफाइनल में भारत की उन्नति हुड्डा ने जापान की पूर्व विश्व नंबर-1 और विश्व चैंपियन अकाने यामागुची के खिलाफ शानदार संघर्ष दिखाया. निर्णायक गेम के इंटरवल तक यामागुची 11-8 से आगे हैं
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: पीवी सिंधु को नहीं मिला आराम, 24 घंटे से भी कम समय में तीसरे मैच के लिए उतरीं कोर्ट पर
एशियन गेम्स 2026 में पीवी सिंधु को बेहद व्यस्त कार्यक्रम का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय स्टार शटलर 24 घंटे से भी कम समय में अपना तीसरा मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतर चुकी हैं.
सिंधु ने अपना पिछला मैच 12 घंटे से भी कम समय पहले खेला था, जिसके बाद उन्हें ज्यादा आराम का मौका नहीं मिला. अब वह महिला एकल क्वार्टरफाइनल में चुनौती पेश कर रही हैं. खिलाड़ियों के लिए इतने कम अंतराल में मैच खेलना आसान नहीं होता, ऐसे में सिंधु के सामने फिटनेस और रिकवरी की भी बड़ी परीक्षा है.
What??? Sindhu match already started!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
PV Sindhu is playing her third match within 24 hours at Asian Games 2026
She played her last match less than 12 hour ago, Worst scheduling by organisers! pic.twitter.com/BhSK33t0Ht
Asian Games 2026 Day 8 Live, बॉक्सिंग: अंकुश पंघाल ने पदक किया पक्का, सेमीफाइनल में बनाई जगह
पुरुष 80 किग्रा वर्ग के क्वार्टरफाइनल में अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुज सलीमोव को एकतरफा अंदाज में 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. इसके साथ ही उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए कम से कम एक पदक पक्का कर दिया है.
अंकुश ने मुकाबले के शुरुआती दो राउंड में शानदार बढ़त बनाई और अपनी तेज रफ्तार व सटीक काउंटर पंचों से सलीमोव को लगातार दबाव में रखा. अंतिम राउंड में ताजिक मुक्केबाज ने आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन भारतीय बॉक्सर ने बेहतरीन डिफेंस दिखाते हुए मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी.
अंत में अंकुश ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया.
Asian Games Day 8 LIVE, Boxing: अंकुश पंघाल Vs नेक्रूज़ सालिमोव, पुरुषों का 80 किग्रा क्वार्टरफ़ाइनल
2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद, भारत के अंकुश पंघाल पुरुषों के 80kg क्वार्टरफ़ाइनल मुक़ाबले के लिए रिंग में उतर रहे हैं. भारतीय बॉक्सर और पक्के मेडल के बीच ताजिकिस्तान के नेक्रुज सलिमोव चुनौती बनकर खड़े हैं.
Asian Games 2026 Day 8 Live: पुरुषों की लंबी कूद
मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमन, दोनों ही पुरुषों की लॉन्ग जंप फाइनल में पहुंच गए हैं. उन्होंने क्रमशः 7.84 मीटर और 7.62 मीटर के अपने बेहतरीन प्रदर्शन से अपनी जगह पक्की की. उज़्बेकिस्तान के अनवर अनवरोव क्वालिफ़िकेशन राउंड में सबसे आगे रहे और 8.00 मीटर की शानदार छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया.
Asian Games 2026 Day 8 Live, एथलेटिक्स: अनु राघवन ने फाइनल में बनाई जगह, भारत की दो एथलीट पदक की दौड़ में
महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स हीट में अनु राघवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने हीट में दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया.
अनु ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय में 0.7 सेकेंड का सुधार किया, जो उनके लिए बड़ी उपलब्धि है. अब फाइनल में भारत की ओर से अनु राघवन और विद्या रामराज दोनों चुनौती पेश करेंगी. भारतीय एथलेटिक्स के लिए यह शानदार खबर है और पदक की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं.
Asian Games 2026 Day 8 Live: 3,500 साल पुरानी कुराश खेल में भारत का अभियान पहले ही दौर में समाप्त
एशियन गेम्स 2026 में कुराश स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी. भारत के सभी चार खिलाड़ी अपने-अपने पहले मुकाबले में हार गए और इसके साथ ही उनका अभियान शुरुआती दौर में ही समाप्त हो गया.
इस नतीजे के साथ कुराश में भारत की पदक उम्मीदें भी खत्म हो गईं.
ANKUSH PANGHAL INTO THE SEMI FINALS & ASSURES MEDAL FOR INDIA 🥊— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
- Defeated Tajikistan’s Boxer via unanimous decision 5:0 in Men’s 80kg 💪🔥
- First Boxing Medal confirmed at Asian Games!
TOTAL DOMINATING WIN FOR ANKUSH! pic.twitter.com/83NKlAVq3l
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: उन्नति हुड्डा के सामने बड़ी चुनौती, क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड नंबर-3 से मुकाबला
महिला एकल क्वार्टरफाइनल में भारत की युवा शटलर उन्नति हुड्डा का सामना जापान की स्टार खिलाड़ी और दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची से हो रहा है.
Asian Games 2026 Day 8 Live, एथलेटिक्स: यशस पलाक्षा पूरी नहीं कर सके रेस, संतोष कुमार अकेले भारतीय फाइनलिस्ट
पुरुष 400 मीटर हर्डल्स हीट में भारत को मिश्रित नतीजे मिले. यशस पलाक्षा पहले हर्डल के करीब पहुंचते ही रुक गए और रेस पूरी नहीं कर सके, जिससे उनका अभियान समाप्त हो गया.
अब इस स्पर्धा के फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व केवल संतोष कुमार तामिलारासन करेंगे. संतोष ने हीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और वह कुल मिलाकर चौथे सबसे तेज क्वालिफायर रहे. ऐसे में फाइनल में उनसे पदक की उम्मीदें बनी हुई हैं.
Asian Games 2026 Day 8 Live, एथलेटिक्स: डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर की बढ़त छिनी, अब तीसरे स्थान पर
पुरुष डेकाथलॉन के डिस्कस थ्रो में तेजस्विन शंकर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके. उन्होंने 36.77 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और इस स्पर्धा से 599 अंक हासिल किए. इसके बाद तेजस्विन कुल 5869 अंकों के साथ ओवरऑल तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. चीन के चेन शिंगहुआ 5919 अंकों के साथ पहले और जापान के युमा मारुयामा 5914 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.
अब तेजस्विन के सामने चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि अगली दो स्पर्धाएं पोल वॉल्ट और जैवलिन थ्रो उनकी मजबूत इवेंट्स नहीं मानी जाती हैं. ऐसे में स्वर्ण पदक की दौड़ में बने रहने के लिए भारतीय एथलीट को शानदार वापसी की जरूरत होगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live, एथलेटिक्स: संतोष कुमार फाइनल में पहुंचे, भारत की पदक उम्मीदें बरकरार
पुरुष 400 मीटर हर्डल्स हीट में संतोष कुमार तामिलारासन ने शानदार दौड़ लगाते हुए अपने हीट में दूसरा स्थान हासिल किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया. उन्होंने 49.61 सेकेंड का समय निकाला और सीधे फाइनल में जगह बनाने वाले एथलीटों में शामिल रहे.
अब भारत की नजरें दूसरे हीट में उतरने वाले यशस पलाक्षा पर हैं, जो फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे. संतोष के क्वालिफाई करने के साथ ही इस स्पर्धा में भारत की पदक उम्मीदें मजबूत बनी हुई हैं.
SANTOSH INTO 400M HURDLES FINAL ✅— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
- Finished 2nd in Heat 1 at Asian Games pic.twitter.com/0FEkDtTImx
Asian Games 2026 Day 8 Live, आर्चरी: साहिल-चिकिता ने दिलाई भारत को सेमीफाइनल की टिकट
कंपाउंड मिक्स्ड टीम क्वार्टरफाइनल में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाखस्तान को 159-154 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है.
भारत के लिए तीरंदाजी में यह एक और बेहतरीन नतीजा रहा. साहिल और चिकिता ने पूरे मुकाबले में सटीक निशाने लगाए और दबाव के बीच शानदार खेल दिखाते हुए जीत अपने नाम की.
अब भारतीय जोड़ी का सामना 30 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल में थाईलैंड से होगा. भारत की नजर अब फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का करने पर रहेगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live, तीरंदाजी: धीरज-कुमकुम की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची
रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में धीरज बोम्मदेवरा और कुमकुम मोहोड़ की भारतीय जोड़ी ने एक और शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत ने क्वार्टरफाइनल में वियतनाम को 6-0 से हराकर मुकाबला एकतरफा अंदाज में अपने नाम किया. इससे पहले भी भारतीय जोड़ी ने प्री-क्वार्टरफाइनल में यूएई को 6-0 से हराया था और अब लगातार दूसरी आसान जीत के साथ पदक के और करीब पहुंच गई है.
मिक्स्ड टीम स्पर्धा के लिए आज का उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया है. अब दोनों तीरंदाज कुछ घंटों बाद क्रमशः पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में फिर एक्शन में नजर आएंगे.
TEJASWIN LEADING AFTER 6 EVENTS!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
Men’s 110m Hurdles
Tejaswin Shankar - 14.33 | 3rd | 932
Overall Score - 1st | 5270 pic.twitter.com/Z0nKy0mRHN
Asian Games 2026 Day 8 Live, तीरंदाजी: साहिल-चिकिता की जोड़ी का परफेक्ट प्रदर्शन, क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह
कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया को एकतरफा मुकाबले में 160-146 से हराकर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया. भारतीय जोड़ी ने मुकाबले में 160 में से 160 का परफेक्ट स्कोर बनाया और अपनी सटीक निशानेबाजी से मंगोलियाई तीरंदाजों को कोई मौका नहीं दिया. अब क्वार्टरफाइनल में भारत का सामना कजाखस्तान से होगा.
Asian Games 2026 Day 8 Live, तीरंदाजी: धीरज-कुमकुम की जोड़ी क्वार्टरफाइनल में पहुंची
रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में धीरज बोम्मदेवरा और कुमकुम मोहोड़ की भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूएई को 6-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. भारतीय जोड़ी ने तीनों सेट में लगातार 37 अंक जुटाए, जबकि यूएई केवल 35, 34 और 36 अंक ही बना सका. पूरे मुकाबले में धीरज और कुमकुम का दबदबा देखने को मिला.
अब क्वार्टरफाइनल में भारत का सामना वियतनाम से होगा, जिसने अपने राउंड ऑफ 16 मुकाबले में ईरान को 6-2 से हराया था
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: गायत्री-त्रिसा का एशियन गेम्स अभियान खत्म
महिला डबल्स क्वार्टरफाइनल में गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली की जोड़ी को मलेशिया की पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन के खिलाफ 18-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा.
भारतीय जोड़ी ने पहले गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरा गेम पूरी तरह मलेशियाई खिलाड़ियों के नाम रहा. तेज खेल और लगातार दबाव के सामने गायत्री-त्रिसा लय नहीं पकड़ सकीं और कई गलतियां कर बैठीं. इस हार के साथ एशियाई खेल 2026 में भारत का महिला डबल्स अभियान समाप्त हो गया.
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: गायत्री-त्रिसा ने की जोरदार टक्कर, लेकिन पहला गेम मलेशियाई जोड़ी के नाम
महिला डबल्स क्वार्टरफाइनल में गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली ने शानदार संघर्ष दिखाया, लेकिन मलेशिया की पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन की जोड़ी पहला गेम 21-18 से जीतने में सफल रही.
मुकाबला 14-14 की बराबरी तक बेहद रोमांचक रहा, लेकिन इसके बाद मलेशियाई जोड़ी ने लगातार तीन अंक जुटाकर बढ़त बना ली. गायत्री-त्रिसा ने हार नहीं मानी और स्कोर 16-17 तक पहुंचा दिया, जिसमें त्रिसा का शानदार ड्रॉप शॉट भी शामिल रहा. भारतीय जोड़ी ने दो गेम पॉइंट भी बचाए, लेकिन तीसरे मौके पर मलेशिया ने गेम अपने नाम कर लिया.
अब भारतीय जोड़ी को मुकाबले में बने रहने के लिए दूसरे गेम में वापसी करनी होगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live, बैडमिंटन: गायत्री-त्रिसा ने शानदार वापसी की, लेकिन इंटरवल तक मलेशियाई जोड़ी आगे
महिला डबल्स क्वार्टरफाइनल में गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली का मुकाबला मलेशिया की पर्ली टैन और थिनाह मुरलीधरन की जोड़ी से चल रहा है. भारतीय जोड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वह शुरुआती दौर में पांच अंक से पिछड़ गई थी.
हालांकि, गायत्री-त्रिसा ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया. इसके बावजूद पहले गेम के इंटरवल तक मलेशियाई जोड़ी ने 11-10 की मामूली बढ़त बना रखी है. मुकाबला फिलहाल बेहद रोमांचक मोड़ पर है.
Asian Games 2026 Day 8 Live, सेपक टकरा: दक्षिण कोरिया के खिलाफ भारत को मिली हार
महिला डबल्स ग्रुप-बी मुकाबले में भारतीय टीम को दक्षिण कोरिया के खिलाफ सीधे सेटों में हार झेलनी पड़ी. कोरियाई जोड़ी ने मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और भारत को 15-8, 15-3 से मात दी. इस हार के बाद भारतीय टीम अब अपने अगले ग्रुप मुकाबले में फिलीपींस का सामना करेगी, जहां जीत दर्ज कर वापसी करने की कोशिश होगी.
🚨 Indian Doubles Team lost against South Korea in Women’s Sepaktakraw 🇮🇳💔— The Khel India (@TheKhelIndia) September 27, 2026
The Indian team started their Asian Games Group B campaign with a 0-2 loss, going down 8-15, 3-15.
Next vs Philippines 🇵🇭 later today! pic.twitter.com/vBL5ZK0qMi
Asian Games 2026 Day 8 Live, तीरंदाजी: भारत की पुरुष और महिला कंपाउंड टीमें सेमीफाइनल में पहुंचीं
भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुष और महिला, दोनों टीम स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. पुरुष वर्ग में कुशल दलाल, साहिल राजेश जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु की भारतीय टीम ने क्वार्टरफाइनल में भूटान को 235-232 से हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया. अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मजबूत दक्षिण कोरिया से होगा, जिसने अपने क्वार्टरफाइनल में ईरान को हराते हुए 240 में से 239 अंक हासिल किए थे.
वहीं, महिला वर्ग में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनिपार्थी चिकिता की भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए कजाखस्तान को 233-230 से मात दी. भारतीय टीम पहले छह तीरों के बाद तीन अंकों से पीछे थी, लेकिन बाद के दौर में बेहतरीन प्रदर्शन कर मुकाबला अपने नाम कर लिया.
अब पुरुष और महिला, दोनों भारतीय टीमें सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की चुनौती का सामना करेंगी और फाइनल का टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगी.
Asian Games 2026 Day 8 Live: मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत क्वालिफिकेशन राउंड शुरू
मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हो गया है.
Asian Games 2026 Day 8 Live, तीरंदाजी: भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम क्वार्टरफाइनल में पहुंची
भारत की कुशल दलाल, साहिल राजेश जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु की पुरुष कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री-क्वार्टरफाइनल में यूएई को 235-215 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है. भारतीय तिकड़ी ने मुकाबले के हर चरण में दबदबा बनाए रखा. टीम ने क्रमशः 59-57, 59-55, 57-48 और 60-55 के सेट स्कोर के साथ यूएई को पीछे छोड़ते हुए आसान जीत दर्ज की.
अब क्वार्टरफाइनल में भारत का सामना भूटान से होगा. भारतीय टीम का लक्ष्य जीत की लय बरकरार रखते हुए पदक की ओर एक और कदम बढ़ाना होगा.
INTO THE QUARTERFINALS! 🇮🇳— SAI Media (@Media_SAI) September 27, 2026
Asian Games 2026 | Archery
Compound Men’s Team – 1/8 Elimination
India’s Kushal Dalal, Sahil Rajesh Jadhav and Ganesh Maniratnam Thirumuru, all TAGG Athletes, defeated UAE 235–215.
Set Scores: 59–57 | 59–55 | 57–48 | 60–55
The Indian trio advances… pic.twitter.com/B3tnwNUc8i
Asian Games 2026 Day 8 Live, तीरंदाजी: भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, क्वार्टरफाइनल में एंट्री
भारत की चिकिता तनिपार्था, प्रीतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम की महिला कंपाउंड टीम ने एशियाई खेलों में इतिहास रच दिया है. प्री-क्वार्टरफाइनल मुकाबले में भारतीय तिकड़ी ने मंगोलिया को 238-223 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली. इस जीत से भी बड़ी बात यह रही कि भारत का 238 का स्कोर एशियाई खेल रिकॉर्ड, एशियाई रिकॉर्ड और विश्व रिकॉर्ड बन गया. इससे पहले यह विश्व रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया के नाम था, जिसने 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में यह उपलब्धि हासिल की थी.
भारतीय तीरंदाजों ने शानदार निशानेबाजी का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ अगले दौर का टिकट कटाया, बल्कि विश्व स्तर पर नया कीर्तिमान भी स्थापित कर दिया.
INDIA INTO THE QUARTERFINALS! 🇮🇳— SAI Media (@Media_SAI) September 27, 2026
Asian Games 2026 | Archery
Compound Women’s Team – 1/8 Elimination
India’s Jyothi Surekha Vennam (TOPS Core), Prithika Pradeep (TAGG) and Taniparthi Chikitha (TAGG) defeated Mongolia 238–223 to book their place in the Quarterfinals.
Set Scores:… pic.twitter.com/BtWQQBEfMo
Asian Games 2026 Day 8 LIVE, रेस वॉक: 20 किमी के बाद मंजू रानी छठे स्थान पर
महिला मैराथन रेस वॉक में मंजू रानी ने शानदार शुरुआत की थी. 20 किमी की दूरी 1:42:31 घंटे में पूरी की और फिलहाल छठे स्थान पर चल रही हैं.
Asian Games 2026 Day 8 Live Updates, तीरंदाजी: भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम अगले दौर में पहुंची
भारत की साहिल राजेश जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु की पुरुष कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूएई को 235-215 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है.
भारतीय तीरंदाजों ने मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और सटीक निशानेबाजी के दम पर आसान जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत का पदक अभियान मजबूती से आगे बढ़ रहा है.
Asian Games 2026 Day 8 Live Updates: महिला मैराथन रेस वॉक में प्रियंका डिसक्वालिफाई
9 किमी की रेस वॉक के बाद प्रियंका डिसक्वालिफाई हो चुकी हैं वहीं मंजू रानी 15 किमी की दूरी 1 घंटे 13 मिनट और 18 सेकंड में पार कर चुकी हैं. रेस वॉक जारी है.
Asian Games 2026 Day 8 Live Updates: आज दिन के आगे आने वाले मुकाबले
5:30 a.m. - सेपकटकरा: महिला डबल्स ग्रुप बी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से.
6:10 a.m. - शूटिंग: मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम प्रिसिजन स्पर्धा में एक्शन में.
6:30 a.m. - शूटिंग: अहवर रिजवी, काइनन चेनाई और शपथ भारद्वाज पुरुष ट्रैप व्यक्तिगत और टीम क्वालिफिकेशन (पहला दिन) में हिस्सा लेंगे.
6:30 a.m. - शूटिंग: मनीषा कीर, आशिमा अहलावत और नीरू महिला ट्रैप व्यक्तिगत और टीम क्वालिफिकेशन (पहला दिन) में चुनौती पेश करेंगी.
6:30 p.m. - कुराश: संगीता, भारती, यश कुमार चौहान और विशाल महिला 57 किग्रा और पुरुष 90 किग्रा वर्ग में राउंड ऑफ 32 से लेकर फाइनल तक एक्शन में रहेंगे.
7:00 a.m. - बैडमिंटन: गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली की जोड़ी महिला डबल्स क्वार्टरफाइनल में मलेशिया की पर्ली टैन-थिनाह मुरलीधरन से भिड़ेगी.
7:38 a.m. - एथलेटिक्स: तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद पुरुष डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्स हीट्स में उतरेंगे.
8:10 a.m. - एथलेटिक्स: तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद पुरुष डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो में हिस्सा लेंगे.
8:20 a.m. - फेंसिंग: महिला सेबर राउंड ऑफ 16 में भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से.
8:35 a.m. - एथलेटिक्स: संतोष कुमार तामिलारासन और यशस पलाक्षा पुरुष 400 मीटर हर्डल्स हीट्स में दौड़ेंगे.
9:00 a.m. - बैडमिंटन: महिला एकल क्वार्टरफाइनल में उन्नति हुड्डा का मुकाबला अकाने यामागुची से.
9:05 a.m. - एथलेटिक्स: विद्या रामराज महिला 400 मीटर हर्डल्स हीट्स में एक्शन में.
9:15 a.m. - एथलेटिक्स: श्रीशंकर मुरली और डेविड सोलोमन पुरुष लंबी कूद क्वालिफिकेशन में उतरेंगे.
9:30 a.m. - सेलिंग: प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस पुरुष स्किफ में, जबकि हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा महिला स्किफ स्पर्धा में हिस्सा लेंगी.
9:30 a.m. - बैडमिंटन: पीवी सिंधु का महिला एकल क्वार्टरफाइनल में चीन की चेन यू फेई से मुकाबला.
9:45 a.m. - बॉक्सिंग: पुरुष 80 किग्रा क्वार्टरफाइनल में अंकुश का सामना ताजिकिस्तान के नेक्रुज सलीमोव से.
9:50 a.m. - एथलेटिक्स: तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद पुरुष डेकाथलॉन पोल वॉल्ट में चुनौती पेश करेंगे.
10:00 a.m. - वेटलिफ्टिंग: महिला 69 किग्रा वर्ग में हरजिंदर कौर पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी.
11:30 a.m. - सेपकटकरा: महिला डबल्स ग्रुप बी मुकाबले में भारत का सामना फिलीपींस से.
12:30 p.m. - स्क्वैश: पुरुष एकल स्वर्ण पदक मुकाबले में अभय सिंह का सामना मलेशिया के एनग ईन यो से.
12:30 p.m. - वॉलीबॉल: पुरुष पूल सी मुकाबले में भारत बनाम वियतनाम.
1:30 p.m. - स्क्वैश: महिला एकल स्वर्ण पदक मुकाबले में अनाहत सिंह की टक्कर मलेशिया की शिवसंगरी सुब्रमण्यम से.
2:00 p.m. - बॉक्सिंग: महिला 65 किग्रा क्वार्टरफाइनल में परवीन का मुकाबला उज्बेकिस्तान की नवबखोर खामिदोवा से.
2:45 p.m. - बॉक्सिंग: पुरुष 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल में सचिन सिवाच जापान के शुनसुके कितामोतो से भिड़ेंगे.
3:30 p.m. - हॉकी: महिला पूल मुकाबले में भारत का सामना सिंगापुर से.
3:35 p.m. - एथलेटिक्स: तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद पुरुष डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेंगे.
3:35 p.m. - एथलेटिक्स: शैली सिंह और एंसी सोजान महिला लंबी कूद फाइनल में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी.
3:45 p.m. - बॉक्सिंग: पुरुष 90 किग्रा क्वार्टरफाइनल में नरेंद्र का मुकाबला थाईलैंड के अदथापोंग सैंगतेप से.
3:55 p.m. - एथलेटिक्स: हरिता भद्रा और उन्नाथी बोल्लांड महिला 200 मीटर फाइनल में दौड़ेंगी.
4:05 p.m. - एथलेटिक्स: अनीमेष कुजूर पुरुष 200 मीटर फाइनल में पदक के लिए चुनौती देंगे.
4:15 p.m. - एथलेटिक्स: सर्वेश कुशारे और जे आदर्श राम पुरुष ऊंची कूद फाइनल में एक्शन में.
4:53 p.m. - एथलेटिक्स: नंदिनी कोंगन महिला 100 मीटर हर्डल्स फाइनल में हिस्सा लेंगी.
5:06 p.m. - एथलेटिक्स: मोहम्मद अफसल और कृष्ण कुमार पुरुष 800 मीटर हीट्स में चुनौती पेश करेंगे.
5:40 p.m. - एथलेटिक्स: तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद पुरुष डेकाथलॉन 1500 मीटर दौड़ में उतरेंगे.
5:52 p.m. - एथलेटिक्स: पारुल चौधरी और अंकिता महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल में पदक के लिए दौड़ेंगी.
6:25 p.m. - एथलेटिक्स: भारतीय महिला 4x100 मीटर रिले टीम हीट्स में एक्शन में होगी.
Asian Games 2026 Day 8 LIVE, शूटिंग: 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में भारतीय निशानेबाजों की चुनौती
दिन की शुरुआत शूटिंग रेंज पर होगी, जहां मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम प्रिसिजन स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. तीनों अनुभवी निशानेबाजों पर भारत को पदक की उम्मीदें होंगी, जबकि टीम इवेंट में भी भारतीय तिकड़ी मजबूत दावेदार के रूप में उतरेगी.
Asian Games 2026 Day 8 LIVE, रेस वॉक: 10 किमी के बाद मंजू रानी दूसरे स्थान पर
महिला मैराथन रेस वॉक में मंजू रानी ने शानदार शुरुआत की है. उन्होंने पहले 10 किमी की दूरी 48:43 मिनट में पूरी की और फिलहाल दूसरे स्थान पर चल रही हैं. शुरुआती चरण में लगातार अच्छी गति बनाए रखी है और अब रेस के अगले हिस्से में पदक की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश करेंगी.
Asian Games 2026 Day 8 LIVE Updates, आर्चरी: रिकर्व, कंपाउंड और मिक्स्ड टीमें राउंड ऑफ 16 से क्वार्टर फाइनल तक में एक्शन में
भारत की रिकर्व, कंपाउंड और मिक्स्ड टीमें राउंड ऑफ 16 से क्वार्टर फाइनल तक के मुकाबलों में ले रही हिस्सा.
Asian Games 2026 Day 8 LIVE Updates: महिलाओं की मैराथन रेस वॉक
मंजू रानी ने महिलाओं की मैराथन रेस वॉक के 7 किलोमीटर का सफर 34:12 और प्रियंका गोस्वामी ने 34:13 में पूरा किया है.
Asian Games 2026 Day 8 LIVE Updates: मैराथन रेस में रानी मंजू 14:37 मिनट के साथ पहले नंबर पर, रेस वॉक जारी
3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब मैराथन रेस में रानी मंजू 14:37 मिनट के साथ पहले नंबर पर हैं और प्रियंका पांचवें नंबर पर, मैराथन रेस वॉक जारी है.
Asian Games 2026 Day 8 LIVE Updates: रानी मंजू 9:53 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर
2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैराथन रेस में अब रानी मंजू 9 : 53 मिनट के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और प्रियंका 9 : 53 मिनट के साथ पांचवें नंबर पर हैं, मैराथन रेस वॉक जारी है.
Asian Games 2026 Day 8 LIVE Updates: मैराथन रेस वॉक मेडल इवेंट
पहले 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में रानी मंजू और प्रियंका दोनों ने 4:55 मिनट का समय लिया है, इसके साथ दोनों चौथे और पांचवे स्थान पर रही हैं, मैराथन रेस वॉक जारी है.
Asian Games 2026 Day 8 LIVE Updates: मैराथन रेस वॉक मेडल इवेंट में मंजू रानी और प्रियंका गोस्वामी एक्शन में
🇮🇳 30 MEDALS AND COUNTING! 🥇🥈🥉— SAI Media (@Media_SAI) September 26, 2026
Team India continues to shine at the Asian Games 2026, bringing home 4 Gold, 12 Silver and 14 Bronze medals! 💪🔥
Every medal carries a story of grit, determination and the tricolour spirit. Let’s keep cheering our champions! #Cheer4Bharat… pic.twitter.com/l1WTKU9XUO
Asian Games 2026 Day 8 LIVE Updates: मैराथन रेस वॉक मेडल इवेंट में मंजू रानी और प्रियंका गोस्वामी
सुबह 4:00 बजे महिलाओं की मैराथन रेस वॉक मेडल इवेंट में मंजू रानी और प्रियंका गोस्वामी. एशियन गेम्स 2026 के आठवें दिन भारतीय एथलीटों के लिए मेडल जीतने के कई मौके हैं. स्क्वैश में, दो गोल्ड मेडल मैच होंगे जिनमें अभय सिंह और अनाहत सिंह पुरुष और महिला सिंगल्स फाइनल में खेलेंगे. तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन फाइनल के आखिरी पांच इवेंट्स में गोल्ड जीतने की कोशिश करेंगे, जबकि सर्वेश कुशारे पुरुषों की हाई जंप में टॉप स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखेंगे. पारुल चौधरी और अंकिता महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ फाइनल में हिस्सा लेंगी.