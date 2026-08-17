36 की उम्र में 'हीरोज' फेम एक्ट्रेस हेडन पेनेटिएर का निधन, 37वें जन्मदिन से ठीक चार दिन पहले दुनिया को कह गईं अलविदा

हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बेहद दुखी खबर सामने आई है. टीवी सीरीज 'हीरोज' (Heroes) में अपनी जादुई एक्टिंग से घर-घर में पहचान बनाने वाली मशहूर अमेरिकी एक्ट्रेस हेडन पेनेटिएर (Hayden Panettiere) का महज 36 साल की उम्र में निधन हो गया है.

पेनेटिएर के 37वें जन्मदिन में अभी कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही इस दर्दनाक खबर ने उनके फैंस और पूरी इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है. एक्ट्रेस के पिता स्किप पेनेटिएर और उनके स्पोक्सपर्सन ने इस दुखद खबर की पुष्टि ABC न्यूज से की है. उनके पिता ने ने बेटी की मौत पर काफी गमगीन है. उन््होंने जानकारी देते हुए बताया कि हेडन पेनेटिएर एक बेहतरीन कलाकार रही, जिन्होंने अपने आसपास के लोगों और पर्दे पर देखने वाले लाखों दर्शकों को अपनी अदाएगी से बेपनाह प्यार और खुशी दी."

चाइल्ड आर्टिस्ट से 'हीरोज' की सुपरगर्ल तक का सफर

हेडन ने बहुत छोटी उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था. हालांकि, उन्हें ग्लोबली पहचान साल 2006 की सुपरहिट साइ-फाई सीरीज 'हीरोज' में क्लेयर बेनेट (Claire Bennet) के रोल से मिली. शो का मशहूर डायलॉग "Save the cheerleader, save the world" आज भी फैंस के दिलों और जुबां पर छाया हुआ है. एक्ट्रेस की मौत से फैंस के साथ साथ हॉलीवुड इंडस्ट्री को भी काफी झटका लगा है. हिरोज से घर घर में पहचान बनाने के बाद उन्होंने म्यूजिकल ड्रामा सीरीज 'नेशविले' (Nashville) में जूलियट बार्न्स का रोल निभाया था, जिसके लिए उन्होंने खूब तारीफें बटोरीं थी. इसके अलवा उन्होंने हॉरर फ्रेंचाइजी 'सक्रीम 4' (Scream 4) और 'सक्रीम 6' (Scream VI) में किरबी रीड का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें लोगों की बेहद तारीफ मिली थी.

किताब में बताई थी अपनी जिंदगी की बेबसी

सालों पहले पैनेटीयर ने अपनी ज़िंदगी के कुछ मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की थी. उनकी किताब 'दिस इज मी: अ रेकनिंग' मई में रिलीज़ हुई, जिसमें उन्होंने स्क्रीन से दूर अपने अनुभवों के बारे में बताया था. किताब के कुछ अंश के मुताबिक, यह किताब "उनकी निजी ज़िंदगी की एक अनोखी और करीबी झलक दिखाती है, जिसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन, लत और उससे उबरने, ट्रॉमा, घरेलू हिंसा और नुकसान जैसी चीज़ों के बारे में खुलकर बात की गई है. हालांकि, उनके निधन की सटीक वजह अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और जांच जारी है। 36 साल की उम्र में हेडन का यूं चले जाना हॉलीवुड और उनके चाहने वालों के लिए एक ऐसा घाव है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा.

बेटी के साथ रहती पैनेटीयर

उनके परिवार में फिल्हाल एक बेटी है काया क्लिट्स्को है, जो 2014 में उनके पूर्व मंगेतर और हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन व्लादिमीर क्लिट्स्को से हुई थी.

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