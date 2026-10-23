अनाहत सिंह ने रचा इतिहास, गोल्ड इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं

भारत की विश्व नंबर 15 अनाहत सिंह ने सिलिकॉन वैली ओपन स्क्वैश में मिस्र की छठी वरीयता प्राप्त सलमा हनी को पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में हराकर पहली बार PSA गोल्ड-लेवल सेमीफाइनल में प्रवेश किया. मिस्र की विश्व नंबर 3 और आठ बार की विश्व चैंपियन नूर अल-शेरबिनी को सीधे गेम में चौंकाने के एक दिन बाद, 18 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में विश्व नंबर 14 सलमा हनी को 42 मिनट तक चले मुकाबले में 4-11, 11-8, 4-11, 11-2, 11-5 से हराया.

अनाहत इस मुकाबले में 2-1 से पीछे चल रही थीं, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 11-2 और 11-5 से जीत दर्ज की और अपने करियर में पहली बार गोल्ड-लेवल सेमीफाइनल में जगह बनाई.

2-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल करने वाली अनाहत ने सलमा हनी के बारे में कहा,"मैंने उनके खिलाफ पहले कभी नहीं खेला था, और मुझे नहीं पता था कि कोर्ट पर क्या उम्मीद करनी चाहिए. मैंने उन्हें कई बार खेलते देखा है, और उनके पास PSA टूर का काफी अनुभव है."

मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन अनाहत ने कहा,"खासकर कल (अल-शेरबिनी के खिलाफ) मिली जीत के बाद, मुझे पता था कि अगर मैं अच्छा खेलती हूं, तो मैं किसी के भी खिलाफ जीत सकती हूं. मैं इसी मानसिकता के साथ कोर्ट पर उतरना चाहती थी."

हाल ही में एशियाई खेलों में सिंगल्स सिल्वर मेडल जीतने वाली दिल्ली की इस खिलाड़ी ने आगे कहा,"कल की जीत के बाद भावनाओं के कारण मैं मैच से पहले थोड़ी थकी हुई थी. मैं आज अपनी लय (मोमेंटम) को खोना नहीं चाहती थी, मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और मुझे खुशी है कि मैं टूर्नामेंट में एक कदम और आगे बढ़ गई हूं."

अनाहत का अगला मुकाबला मलेशिया की विश्व नंबर 4 और मौजूदा एशियाई खेल चैंपियन शिवसंगरी सुब्रमण्यम से होगा. शिवसंगरी ने ही एशियाई खेलों के महिला सिंगल्स फाइनल में अनाहत को हराया था और LA ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था, जहां यह खेल पहली बार शामिल होने जा रहा है.

हांगझोऊ में हुए एशियाई खेल 2023 में अनाहत ने दो कांस्य पदक जीते थे - महिला टीम और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में. इसके बाद, आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 में उन्होंने महिला एकल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया. ऐसा करके वह एशियाई खेलों के स्क्वैश एकल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं.

इस साल की शुरुआत में, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में अनाहत ने गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता. वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनीं और इस स्पर्धा में मिस्र के 15 साल के दबदबे को खत्म कर दिया.

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