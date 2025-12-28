महाराष्‍ट्र में महानगरपालिका चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. बीएमसी सहित प्रदेश की 29 नगर निगमों के लिए हो रहे इन चुनावों को महायुति बेहद गंभीरता से ले रही है, यही कारण है कि मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार रात को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में अचानक बदलाव किया और वे गढ़चिरौली दौरा बीच में ही छोड़कर के नागपुर के लिए रवाना हो गए. सूत्रों के मुताबिक, फडणवीस नागपुर पहुंचने के बाद भाजपा के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठ क में टिकट वितरण और उम्‍मीवारों के चयन को लेकर चर्चा होगी.

जानकारी के अनुसार, मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हो सकती है. साथ ही यह अनुमान है कि रविवार को महायुति सीट शेयरिंग और भाजपा उम्‍मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर सकती है.

ये भी पढ़ें: 74 हजार करोड़ की BMC को लेकर जंग, साथ आए उद्धव और राज क्‍या बदल पाएंगे समीकरण?

चढ़चिरौली में कार्यक्रम खत्‍म होने के बाद नागपुर रवाना

पहले तय कार्यक्रम के अनुसार, मुख्‍यमंत्री को गढ़चिरौली पुलिस मुख्‍यालय में रातभर रुकना था और रविवार सुबह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागपुर लौटना था. हालांकि उन्‍होंने रात का कार्यक्रम खत्‍म होने के बाद नागपुर जाने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें: "उत्तर भारतीय... बंटोगे तो पिटोगे”, बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना भवन के सामने लगे पोस्‍टर

BMC सहित 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 को मतदान

बता दें क‍ि मुंबई सहित 29 महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और इसके अगले ही दिन मतगणना होगी. निकाय चुनाव में महायुति की जीत से सहयोगी दल बेहद उत्‍साहित हैं और महानगरपालिकाओं के चुनावों में भी शानदार प्रदर्शन की उम्‍मीद कर रहे हैं.