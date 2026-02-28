Pakistan vs Sri Lanka LIVE Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 50वें मुकाबले में आज (28 फरवरी) श्रीलंकाई टीम की भिड़ंत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला पल्लेकेले में जा रहा है. जहां श्रीलंकाई कप्तान दसून शानका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने को न्योता दिया है. मिले न्योते को स्वीकार करते हुए पाक टीम ने शुरुआती 12 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 125 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान 43 गेंद में 65 और फखर जमान 30 गेंद में 59 रन बनाकर खेल रहे हैं. श्रीलंकाई टीम की सेमी-फाइनल में पहुंचने की सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान के सेमी-फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं. मगर ग्रीन टीम को आज आक्रामक खेल दिखाना होगा. जिससे उसके रन रेट में सुधार हो सके. (Live Scorecard)

टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

323 - साहिबजादा फरहान - 2026

319 - विराट कोहली - 2014

317 - टी दिलशान - 2009

303 - बाबर आजम - 2021

302 - एम जयवर्धने - 2010

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद और उस्मान तारिक.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), चरित असलांका, पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, दसून शानका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा और दिलशान मदुशंका

