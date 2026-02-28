Pakistan vs Sri Lanka LIVE Score: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 50वें मुकाबले में आज (28 फरवरी) श्रीलंकाई टीम की भिड़ंत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला पल्लेकेले में जा रहा है. जहां श्रीलंकाई कप्तान दसून शानका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने को न्योता दिया है. मिले न्योते को स्वीकार करते हुए पाक टीम ने शुरुआती 12 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 125 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान 43 गेंद में 65 और फखर जमान 30 गेंद में 59 रन बनाकर खेल रहे हैं. श्रीलंकाई टीम की सेमी-फाइनल में पहुंचने की सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान के सेमी-फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं. मगर ग्रीन टीम को आज आक्रामक खेल दिखाना होगा. जिससे उसके रन रेट में सुधार हो सके. (Live Scorecard)
टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
323 - साहिबजादा फरहान - 2026
319 - विराट कोहली - 2014
317 - टी दिलशान - 2009
303 - बाबर आजम - 2021
302 - एम जयवर्धने - 2010
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद और उस्मान तारिक.
श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), चरित असलांका, पवन रथनायके, कामिंडु मेंडिस, दसून शानका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालेज, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा और दिलशान मदुशंका
T20 World Cup 2026 Super 8 LIVE Updates: Pakistan vs Sri Lanka LIVE Score Straight from Pallekele International Cricket Stadium Kandy
PAK vs SL LIVE Score: पाकिस्तान ने 15 ओवरों में बनाए 163 रन
पाक टीम की बल्लेबाजी पारी के 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं. टीम ने 15 ओवरों की समाप्ति के बाद बिना नुकसान के 163 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान 49 गेंद में 76 और फखर जमान 41 गेंद में 84 रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: पाकिस्तान के 150 रन हुए पूरे
पाक टीम ने 150 रन पूरे कर लिए हैं. टीम को इस आंकड़े तक पहुंचने में 14 ओवर लगे हैं. साहबजादा फरहान 46 गेंद में 68 और फखर जमान 38 गेंद में 79 रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: पाक टीम ने 13 ओवरों में बनाए 136/0 रन
पाक टीम ने 13 ओवरों की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 136/0 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान 44 गेंद में 66 और फखर जमान 34 गेंद में 67 रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: पाकिस्तान ने 12 ओवरों में बनाए 125/0 रन
12 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है. पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 125/0 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान 43 गेंद में 65 और फखर जमान 30 गेंद में 59 रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: फखर जमान ने जड़ा फिफ्टी
फखर जमान ने भी अर्धशतक पूरा कर लिया है. 27 गेंदों में वह 50 रन बनाकर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 11.5 ओवरों में 124/0 रन है.
PAK vs SL LIVE Score: कोहली, हेडन, बाबर के क्लब में शामिल हुए साहिबजादा फरहान
टी20 विश्व कप के किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले खिलाड़ी
4 - मैथ्यू हेडन - 2007
4 - विराट कोहली - 2014
4 - बाबर आजम - 2021
4 - विराट कोहली - 2022
4 - साहिबजादा फरहान - 2026
PAK vs SL LIVE Score: पाकिस्तान ने 10 ओवरों में ठोके 102 रन
पाकिस्तान की बल्लेबाजी पारी के 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं. टीम ने शुरुआती 10 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 102 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान 36 गेंद में 55 और फखर जमान 24 गेंद में 44 रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: पावरप्ले में पाकिस्तानी सलामी जोड़ी ने किया धमाका
टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने जब पावरप्ले (1-6 ओवर) में बनाए सर्वोच्च स्कोर
66/1 - बनाम न्यूजीलैंड - मोहाली - 2016
65/1 - बनाम बांग्लादेश - केप टाउन - 2007
64/0 - बनाम बांग्लादेश - पल्लेकेले - 2012
64/0 - बनाम श्रीलंका - पल्लेकेले - 2026
PAK vs SL LIVE Score: साहिबजादा फरहान ने पूरा किया अर्धशतक
साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक पूरा कर लिया है. वह 32 गेंदों में 50 रन बनाकर खेल रहे हैं. टीम का स्कोर 8.2 ओवरों में 82/0 रन है.
PAK vs SL LIVE Score: साहिबजादा फरहान ने तोड़ा विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड
PAK vs SL LIVE Score: पहले पावरप्ले में पाक टीम ने बनाए 64 रन
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक टीम ने पहले पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 64 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान 25 गेंद में 40 और फखर जमान 11 गेंद में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: पाकिस्तान के 50 रन हुए पूरे
पाक टीम ने अपने शुरुआती 50 रन पूरे कर लिए हैं. इस आंकड़े को ग्रीन टीम ने 4.4 ओवरों में प्राप्त किया है. साहबजादा फरहान 20 गेंद में 35 और फखर जमान आठ गेंद में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: पाक टीम ने 4 ओवरों में बनाए 38/0 रन
चार ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है. पाक टीम ने चार ओवरों में बिना किसी नुकसान के 38/0 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान 17 गेंद में 24 और फखर जमान सात गेंद में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: फरहान ने बदला गियर, खूब लगा रहे हैं छक्के चौके
फरहान ने गियर बदल दिया है. वह मैदान में खूब छक्के चौके लगा रहे हैं. टीम का स्कोर तीन ओवरों में 26/0 रन है. साहबजादा फरहान 13 गेंद में 19 और फखर जमान चार गेंद में सात रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: फरहान का चौका
श्रीलंका की तरफ से पारी का दूसरा ओवर दुष्मंथा चमीरा ने डाला. जहां पाक बल्लेबाज एक चौका की मदद से नौ रन बटोरने में कामयाब रहे. टीम का स्कोर दो ओवरों में 16/0 रन है. साहबजादा फरहान आठ गेंद में नौ और फखर जमान चार गेंद में सात रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: जमान का चौका, पाकिस्तान ने पहले ओवर में बनाए 7 रन
पाकिस्तान की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में एक चौका की मदद से 7/0 रन बनाए हैं. साहबजादा फरहान तीन गेंद में एक और फखर जमान तीन गेंद में छह रन बनाकर खेल रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: खेल शुरू, 'करो या मरो' मुकाबले में फरहान और जमान कर रहे हैं पारी का आगाज
खेल शुरू हो चुका है. 'करो या मरो' मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान और फखर जमान पारी का आगाज कर रहे हैं.
PAK vs SL LIVE Score: बाबर, सैम अयूब जैसे स्टार खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन से हुई छुट्टी
PAK vs SL LIVE Score: श्रीलंका ने जीता टॉस, पाकिस्तान को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता
पल्लेकेले में श्रीलंकाई कप्तान दसून शानका ने टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने को न्योता दिया है.