VIDEO: दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ईरान का ड्रोन हमला, धुएं का गुबार देख भागने लगे लोग

Iran Attack In Dubai: वीडियो में देखा जा सकता है कि दुबई में बुर्ज खलीफा के पास अचानक से धुएं का काला गुबार उठ रहा है. ये देखते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई और वे इधर-उधर भागने लगे.

VIDEO: दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ईरान का ड्रोन हमला, धुएं का गुबार देख भागने लगे लोग
दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन अटैक.
  • ईरान अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में कतर, जॉर्डन और दुबई में लगातार हमले कर रहा है
  • दुबई में बुर्ज खलीफा के पास एक ड्रोन हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें धुआं उठता दिख रहा है
  • धुआं देखते ही बुर्ज खलीफा के आसपास अचानक अफरातफरी मची और लोग इधर उधर भागने लगे
दुबई:

इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान खाड़ी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है. ईरान ने कतर, जॉर्डन के साथ साथ दुबई में भी लगातार हमले कर रहा है. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास भी एक हमले का दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है, जसमें बुर्ज खलीफा के पास धुआं उठता दिखाई दे रहा है.कहा जा रहा है कि ये वीडियो ड्रोन हमले की हैं, ये हमला ईरान ने किया है. 

बुर्ज खलीफा के पास हमले का वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुबई में बुर्ज खलीफा के पास अचानक से धुएं का काला गुबार उठ रहा है. ये देखते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई और वे इधर-उधर भागने लगे. कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि ईरान के हमलों के बीच बुर्ज खलीफा में कुछ देर के लिए लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी. हालांकि बाद में फिर से लोग आने जाने लगे. अब हमले का नया वीडियो डरा देने वाला है.

बुर्ज खलीफा के पास उठ रहा धुएं का गुबार, भागे लोग

दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के पास एक धमाके का धुआं उठता दिखाई दे रहा है. बता दें कि यह विस्फोट ईरान ने अमेरिका और इज़रायल के हमलों के जवाब में किा है. दूर से लिए गए एक वीडियो में काले धुएं का गुबार उठता देखा जा सकता है. कुछ ही देर पहले बुर्ज खलीफा के पास ईरानी ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई थी हालांकि यह साफ नहीं है कि हमले का निशाना बुर्ज खलीफा थी या नहीं. इसे कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं अब तक ये भी पता नहीं चल सका है.

दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया बंद

दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अचानक अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया है. दुबई एयरपोर्ट्स के आधिकारिक बयान के मुताबिक, 280 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 250 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के चलते हवाई क्षेत्र असुरक्षित हो गया, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया है. 

