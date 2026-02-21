द बैड्*स ऑफ बॉलीवुड' के लिए आर्यन खान ने जीता बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड, महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुए सम्मानित

आर्यन खान ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज, 'द बैड्***स ऑफ बॉलीवुड ' के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक धमाकेदार एंट्री की है. यह सीरीज उनके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने एक फिल्म मेकर के तौर पर उनकी अपनी पहचान और विजन को मजबूती से सबके सामने रखा. ​तेज-तर्रार राइटिंग, शानदार ह्यूमर और दिलचस्प कहानी के दम पर इस शो को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. क्रिटिक्स से लेकर आम जनता तक, हर किसी ने आर्यन के नए नजरिए और कैमरे के पीछे उनके गजब के आत्मविश्वास की जमकर तारीफ की है.

सीरीज की शानदार कामयाबी के बाद आर्यन को अपने काम के लिए लगातार तारीफें मिल रही हैं. अब उन्हें 'द बैड्***स ऑफ बॉलीवुड ' के लिए 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से नवाजा गया है. 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें यह सम्मान दिया गया, जहां एक नए डायरेक्टर के तौर पर उनकी इस बड़ी उपलब्धि को सराहा गया. यह खास अवॉर्ड उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मिला, जो उनके इस सफर में गर्व करने वाला एक और बड़ा मौका है. हाल ही में उन्हें 'NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025' में भी इसी सीरीज के लिए 'डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड मिला था, जो उनकी बढ़ती कामयाबी की लिस्ट में एक और सितारा जोड़ता है.

सितंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस सीरीज ने अपनी तेज-तर्रार कॉमेडी और जबरदस्त कहानी के दम पर लोगों के दिलों में जगह बना ली. देखते ही देखते यह नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गई और यही नहीं, इसने नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट (नॉन-इंग्लिश शो) में भी अपनी जगह बनाई, जो कई देशों में ट्रेंड कर रही थी. न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर इसकी झलक दिखना इस बात का साफ सबूत था कि शो का जलवा अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है.

आर्यन खान ने खुद इस सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है, जिसे गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इसमें कलाकारों की एक बड़ी फौज नजर आती है, जिसमें लक्ष्य लालवानी, बॉबी देओल, मोना सिंह, राघव जुयाल, अन्या सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, सहेर बंबा, गौतमी कपूर और रजत बेदी जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल हैं.