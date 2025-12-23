विज्ञापन
बच्चे ने टॉयलेट किया तो आगबबूला हुआ लिव इन पार्टनर, गला घोंटकर मार डाला, सोलापुर की सनसनीखेज घटना

सोलापुर में एक शख्‍स ने तीन साल के बच्‍चे की गला घोंटकर हत्‍या कर दी. सोते वक्‍त बच्‍चे ने आरोपी के कपड़ों पर शौच कर दिया था, जिससे उसे गुस्‍सा आ गया.

पुलिस ने बताया कि शैनाज और आरोपी पिछले एक महीने से सोलापुर में साथ रह रहे थे.(प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • सोलापुर में महिला के लिव इन पार्टनर ने उसके तीन साल के बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी.
  • आरोपी ने बच्चे के कपड़ों पर शौच करने पर गुस्से में आकर शराब के नशे में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी.
  • शैनाज और आरोपी दोनों मूल रूप से विजयपुर के रहने वाले हैं और महीने भर से सोलापुर में साथ रह रहे थे.
महाराष्‍ट्र के सोलापुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला के लिव इन पार्टनर ने उसके तीन साल के बच्‍चे का गला घोंटकर हत्‍या कर दी. बच्‍चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सोते वक्‍त आरोपी शख्‍स के कपड़े पर शौच कर दिया था. इसके चलते आरोपी को गुस्‍सा आ गया और उसने इस जघन्‍य वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, 11 दिसंबर को आरोपी मौलाली (उर्फ अकबर अब्दुल रज्जाक मुल्ला) शराब पीकर सो रहा था. इस दौरान फरहान उसके बगल में सो रहा था, जब बच्चे ने उसके कपड़ों पर शौच कर दिया तो मौलाली ने बच्चे को बेरहमी से पीटा और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. उस वक्‍त बच्‍चे की मां शैनाज जाफर शेख घर पर नहीं थी.

विजयपुर पहुंचते ही फरार हुआ आरोपी

पुलिस ने बताया कि जब शैनाज लौटीं तो मौलाली ने उससे झूठ कहा कि बच्‍चा गिर गया था. वे पहले बच्चे को एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन जब डॉक्टरों ने उसे सरकारी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी तो आरोपी मां और बच्चे को कर्नाटक के विजयपुर ले गया. वहां बस स्टैंड पहुंचते ही आरोपी फरार हो गया.

हत्‍या के आरोप में आरोपी शख्‍स गिरफ्तार 

मां अपने पहले पति की मदद से बच्चे को सरकारी अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि बच्चे की मौत गला घोंटने से हुई थी. सोलापुर एमआईडीसी पुलिस ने मौलाली मुल्ला को हत्या के आरोप में बीएनएस की धारा 103 के तहत गिरफ्तार किया है.

महीने भर से साथ थे शैनाज और मौलाली

शैनाज और आरोपी दोनों मूल रूप से विजयपुर के रहने वाले हैं और पिछले एक महीने से सोलापुर में साथ रह रहे थे. वरिष्‍ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे ने बताया कि शैनाज अपने पति को छोड़कर मौलाली के साथ करीब एक महीने पहले ही सोलापुर के कोंडाननगर में रहने के लिए आई थी. मौलाली मुल्ला राजमिस्त्री का काम करता था और शैनाज शेख धुलाई-सफाई का काम करती थी. शैनाज के चार बच्चे थे जो उसी के साथ रहते थे.

उन्‍होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बच्चे का गला घोंटा गया था. हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी जांच जारी है. उन्‍होंने कहा कि घटना सोलापुर में हुई थी, इसलिए मामला सोलापुर एमआईडीसी पुलिस को सौंपा गया है.

