बातचीत, व्यवहार और खामोशी में छिपे होते हैं आत्महत्या के संकेत, ये 7 साइन बताते हैं कि परेशान है मन

Signs of Suicide: आत्महत्या का नाम सुनते ही दिल दहल जाता है. एक ऐसा फैसला जो इंसान तब लेता है जब उसे लगता है कि अब और कुछ बचा नहीं है. अक्सर हम चौंक जाते हैं जब कोई हंसता-खेलता व्यक्ति अचानक ऐसा कदम उठा लेता है. कोई कॉलेज स्टूडेंट या कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव व्यक्ति, सब कुछ ठीक लगने के बावजूद, अचानक उसकी मौत की खबर आती है. लेकिन, क्या यह अचानक होता है? शायद नहीं. आत्महत्या के संकेत धीरे-धीरे सामने आते हैं. जरूरत होती है उन्हें पहचानने की. आइए जानते हैं आत्महत्या के संकेतों को हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेविएरल साइंस, फोर्टिस हेल्थ केयर की डॉक्टर कामना छिब्बर क्लिनिकल साइक्लोजिस्ट से.

आत्महत्या से पहले दिखने वाले संकेत (Signs Before Suicide)

1. व्यवहार में बदलाव

सबसे पहला और बड़ा संकेत होता है व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव. कोई जो पहले बहुत मिलनसार था, वह अचानक अकेला रहने लगे. बातचीत करना बंद कर दे. चीजों में रुचि खो दे. रोजमर्रा के काम जैसे नहाना, खाना या उठना तक भारी लगने लगें.

ये भी पढ़ें- आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे व्यक्ति की मदद कैसे करें? आप कैसे बचा सकते हैं किसी की जान, जानिए

2. बातचीत में नकारात्मकता

ऐसे लोग अकसर बातें करते हैं जैसे "अब जीने का मन नहीं करता, सब कुछ बेकार लगने लगा है या काश मैं कभी पैदा ही न हुआ होता. ये बातें हल्के में नहीं लेनी चाहिए. ये इशारे हैं कि मन के भीतर कुछ बहुत गंभीर चल रहा है.

3. नींद और भूख में गड़बड़ी

बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल न सो पाना. खाने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो जाना या बहुत ज्यादा खाना. ये बदलाव भी मानसिक तनाव का संकेत हो सकते हैं.

4. अचानक बहुत शांत हो जाना

अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से दुखी था और अचानक से बहुत शांत या खुश नजर आने लगे, तो यह भी चिंता की बात हो सकती है. कई बार ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या का फैसला कर लेता है, तब उसे एक तरह की शांति महसूस होती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे अपने दर्द से छुटकारा मिलने वाला है.

5. खुद को नुकसान पहुंचाना

कई लोग आत्महत्या से पहले खुद को चोट पहुंचाते हैं. यह एक तरह का तरीका होता है, जिससे वे अपने दर्द से बाहर आने की कोशिश करते हैं. अगर कोई बार-बार खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वे अंदर से बहुत टूट चुके हैं.

ये भी पढ़ें- आत्महत्या से पहले दिखने वाले संकेत और बदलाव जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए इग्नोर, जानिए

6. सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट

कई बार लोग सोशल मीडिया पर उदासी से भरी पोस्ट डालते हैं, जैसे कि अलविदा कह रहे हों या बीते पलों को याद कर रहे हों. ये पोस्ट भी इशारा कर सकती हैं कि वे अंदर ही अंदर कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं.

7. जिम्मेदारियां छोड़ देना

जब कोई अपने काम में दिलचस्पी खो देता है, चीजें छोड़ने लगता है, दोस्तों से दूरी बना लेता है, तो यह उसके अंदर के खालीपन का संकेत होता है.

क्या करें?

अगर आप किसी में ऐसे संकेत देख रहे हैं, तो सबसे पहले उससे बात करें. उसे अकेला महसूस न होने दें. उसकी बात सुनें, बिना टोके. यह मत कहें कि "तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए", बल्कि कहें-'मैं समझता हूं कि तुम बहुत दर्द में हो.' अगर जरूरत लगे, तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े किसी प्रोफेशनल की मदद लें. आत्महत्या को रोका जा सकता है, अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)