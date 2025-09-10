विज्ञापन
Warning Signs of Suicide: आत्महत्या से पहले दिखने वाले संकेत और बदलाव जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए इग्नोर, जानिए

Suicide Warning Signs: आत्महत्या के खास चेतावनी संकेतों के बारे में पता होना जरूरी है, ताकि समय पर ऐसे लोगों की मदद की जा सके जो इस भयानक कदम को उठाने के बारे में सोच रहे हैं.

Warning Signs of Suicide: आत्महत्या से पहले दिखने वाले संकेत और बदलाव जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए इग्नोर, जानिए
Suicide Warning Signs: इन संकेतों को पहचानकर कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.

Warning Signs of Suicide: आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं होती, बल्कि यह परिवार, दोस्तों और पूरे समाज को गहराई से प्रभावित करती है. कई बार लोग इस मुश्किल कदम को उठाने से पहले कुछ संकेत दिखाते हैं. अगर हम इन संकेतों को पहचान लें और समय पर मदद कर दें, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं. आइए जानते हैं आत्महत्या के खास चेतावनी संकेतों (Suicide Warning Signs) के बारे में ताकि समय पर ऐसे लोगों की मदद की जा सके जो इस भयानक कदम को उठाने के बारे में सोच रहे हैं. डॉक्टर कामना छिब्बर ने ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो किसी व्यक्ति में आत्महत्या के विचार आने के दौरान देखे जा सकते हैं.\

आत्महत्या के इन संकेतों को न करें नजरअंदाज (Do Not Ignore These Signs of Suicide)

  • मरने की इच्छा जताना या खुद को खत्म करने की बात करना.
  • जीवन को बेकार, खाली या निराशाजनक बताना
  • यह कहना कि कोई रास्ता नहीं है या वे फंसे हुए हैं
  • बहुत ज्यादा भावनात्मक या शारीरिक दर्द की शिकायत करना
  • खुद को दूसरों पर बोझ महसूस करना
  • परिवार और दोस्तों से दूरी बनाना
  • अपनी जरूरी या कीमती चीजें दूसरों को देना
  • दोस्तों और परिवार से अलविदा कहना
  • वसीयत बनाना या अपने काम निपटाना
  • जान-बूझकर खतरनाक काम करना, जैसे बहुत तेज गाड़ी चलाना
  • बार-बार मौत की बातें करना या सोचना

अन्य गंभीर चेतावनी संकेत (Other Serious Warning Signs)

अन्य गंभीर चेतावनी संकेत जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश कर सकता है, उनमें शामिल हैं:

  • मूड में अचानक बदलाव, जैसे बहुत उदास से अचानक शांत या खुश हो जाना.
  • आत्महत्या की योजना बनाना या तरीकों की तलाश करना (जैसे इंटरनेट पर जहरीली दवाइयां खोजना या बंदूक खरीदना)
  • अपराधबोध या शर्म की भावनाएं जताना
  • नशे का ज्यादा इस्तेमाल करना
  • बेचैनी या चिड़चिड़ापन दिखाना
  • खाने-पीने या सोने की आदतों में बदलाव
  • गुस्सा दिखाना या बदला लेने की बातें करना

आत्महत्या के इन चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है. अगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो उसे अकेला न छोड़ें और तुरंत प्रोफेशनल की मदद लें. समय रहते ध्यान और सहयोग देकर हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं और लोगों को नई उम्मीद दे सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

