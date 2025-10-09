दुनिया में सबसे ज्यादा खराब है इस देश के लोगों की मेंटल हेल्थ, वजह चौंका देगी

World Mental Health Day 2025: विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है. आज की दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है. तनाव, चिंता, डिप्रेशन और अकेलापन जैसे मानसिक रोग अब सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं रहे, बल्कि ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन चुके हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां लोगों की मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा खराब मानी गई है? अगर नहीं, तो आइए इस लेख में जानते हैं किस देश के लोग मानसिक रूप से सबसे ज्यादा बीमारी हैं.

किस देश में मानसिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान हैं लोग?

हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रीनलैंड वह देश है जहां डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों की दर सबसे ज्यादा है. यहां हर 100,000 लोगों में से लगभग 7,979 लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं. यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह इस बात की ओर इशारा करता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता और इलाज की कितनी जरूरत है.

ग्रीनलैंड में मेंटल हेल्थ क्यों है सबसे खराब? (Why is Mental Health the Worst in Greenland?)

1. बहुत ज्यादा ठंड और मौसम का प्रभाव

ग्रीनलैंड में सालभर ठंड और अंधेरा रहता है. धूप की कमी और लंबे समय तक अंधकार रहने से लोगों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) बढ़ता है, जिससे डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है.

2. सामाजिक अलगाव और अकेलापन

यहां की जनसंख्या बहुत कम है और लोग दूर-दूर रहते हैं. सोशल इंटरैक्शन की कमी और अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है.

3. बेरोजगारी और आर्थिक दबाव

ग्रीनलैंड में मानसिक समस्याओं का एक और कारण ये है कि रोजगार के अवसर सीमित हैं. बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है.

4. शराब और नशे की लत

कई रिपोर्ट्स में पाया गया है कि यहां अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन बहुत ज्यादा होता है, जो मानसिक बीमारियों को और बढ़ाता है.

5. हेल्थकेयर सिस्टम की सीमाएं

ग्रीनलैंड जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है. इलाज और काउंसलिंग की सुविधाएं सीमित हैं, जिससे लोग समय पर मदद नहीं ले पाते.

और कौन-कौन से देश हैं इस लिस्ट में?

ग्रीनलैंड के बाद ग्रीस, ट्यूनीशिया, पुर्तगाल और लिथुआनिया जैसे देशों में भी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है. इन देशों में भी डिप्रेशन और चिंता के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाएं?

रेगुलर रूटीन अपनाएं नींद, भोजन और व्यायाम का सही समय तय करें. इससे मानसिक स्थिरता बनी रहती है.

सोशल कनेक्शन बनाए रखें. परिवार और दोस्तों से बात करें। अकेलेपन से बचने के लिए सामाजिक जुड़ाव जरूरी है.

डिजिटल डिटॉक्स करें. फोन और सोशल मीडिया से कुछ समय दूर रहें. इससे मानसिक शांति मिलती है.

योग और ध्यान करें. मेडिटेशन और प्राणायाम मानसिक तनाव को कम करने में बेहद असरदार हैं.

प्रोफेशनल मदद लें. अगर आप लंबे समय से तनाव या डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, तो काउंसलर या मनोचिकित्सक से संपर्क करें.

ग्रीनलैंड जैसे देश में मेंटल हेल्थ की स्थिति हमें यह सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों से भी प्रभावित होता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह लाइफ क्वालिटी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है.

