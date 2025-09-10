विज्ञापन
आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे व्यक्ति की मदद कैसे करें? आप कैसे बचा सकते हैं किसी की जान, जानिए

World Suicide Prevention Day: अगर आप या आपका कोई अपना आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है तो क्या करें? जानिए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर छिब्बर ने क्या कहा.

World Suicide Prevention Day: हर साल 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, आत्महत्या के खतरे को पहचानना और समय रहते सही मदद प्रदान करना है. आत्महत्या हर उम्र और लिंग के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है. मानसिक तनाव, अवसाद, अकेलापन, पारिवारिक या सामाजिक दबाव, नशे की लत और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्ति को इस गंभीर कदम की ओर ले जा सकती हैं. इस दिन को मनाने का मकसद यह है कि लोग इसके चेतावनी संकेतों को पहचानें. अगर आप या आपका कोई अपना आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है तो क्या करें? जानिए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर छिब्बर ने क्या कहा.

तुरंत एक्शन लेना जरूरी

दरअसल कई बार लोग समय रहते संकेतों को पहचान नहीं पाते या कई बार गंभीरता से नहीं लेते. अगर आप खुद इस तरह के विचारों से जूझ रहे हैं या आपके किसी करीबी में आत्महत्या करने जैसा लक्षण नजर आ रहा है, तो तुरंत कदम उठाना बेहद जरूरी है. परिवार और दोस्त ही अक्सर वो लोग होते हैं, जो आत्महत्या के चेतावनी संकेतों को सबसे पहले पहचानते हैं. ऐसे में वो सही मदद दिलाने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं. समय पर मदद मिलने से जीवन बचाया जा सकता है.

क्या करें अगर किसी में आत्महत्या के विचार नजर आ रहे हैं? (What To Do if Someone is Having Suicidal Thoughts)

अकेला न छोड़ें: अगर कोई आपको बताता है कि वह अपनी जान लेना चाहता है, तो उसे अकेला बिलकुल न छोड़ें.
भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं: उस व्यक्ति से इस बात का वादा न करें कि आप उसके आत्मघाती विचारों (Suicidal Thoughts) के बारे में किसी को नहीं बताएंगे. बल्कि किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या वयस्क को तुरंत इसकी जानकारी दें.
आपातकालीन मदद लें: अगर तुरंत किसी का जीवन खतरे में हो, तो नजदीकी पुलिस या अस्पताल से संपर्क करें.

इन हेल्पलाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं:

वंद्रेवाला फाउंडेशन / CALL: 1860 266 2345
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सहारा: 1800 599 0019

AASRA (सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन): +91-9820466726

वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हमें याद दिलाता है कि समय पर मदद से हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं. परिवार, दोस्त और समाज मिलकर किसी व्यक्ति को नई उम्मीद और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने की ताकत दे सकते हैं. इस दिन का संदेश है: आत्महत्या रोकना संभव है, लेकिन इसके लिए सतर्कता, जागरूकता और सक्रिय कदम उठाना जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

