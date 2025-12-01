सर्दी में मुंह से क्यों निकलता है धुआं? जानें क्या कहता है साइंस, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Winter Health Tips: सुबह-शाम की ठंडी हवाएं लोगों को कंपा रही हैं. इस मौसम में हाथ-पैर सुन्न पड़ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे जितने भी कपड़े पहन लो, सर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही. वहीं, सर्दियों में एक और चीज देखने को मिलती है, जब हम सांस छोड़ते हैं, तो मुंह से धुआं या भाप निकलती दिखाई देती है. कई लोग सोचते हैं कि ये आखिर क्यों होता है और सिर्फ ठंड के मौसम में ही क्यों दिखता है. तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प साइंस के पीछे की असली वजह.

सर्दी में मुंह से क्यों निकलता है धुआं? | Why Does Steam Come Out From Mouth in Winter)

जब हम सांस लेते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन जाती है और सांस छोड़ते समय कार्बन-डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. लेकिन, इसके साथ ही हमारी सांस में थोड़ी नमी यानी वॉटर वेपर भी होती है. सर्दियों में जब बाहर का तापमान बहुत कम होता है, तो ये गर्म और नम हवा बाहर आकर ठंडी हवा से टकराती है. इस वजह से यह नमी छोटे-छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है, जो हमें धुएं या भाप के रूप में दिखाई देती है.

शरीर की नमी बन जाती है भाप (Moisture of the body turns into steam)

सर्दी में शरीर और सांस लेने की प्रक्रिया दोनों में नमी रहती है. जब यह नमी ठंडी हवा से मिलती है, तो वह तुरंत ही कंडेंस यानी भाप में बदल जाती है. ये वही प्रक्रिया है जैसे ठंडी बोतल पर पानी की बूंदें जम जाती हैं. इसीलिए जब बाहर बहुत ठंड होती है, तो हमारी सांस भी दिखने लगती है.

पानी के तीन रूप होते हैं:

पानी सॉलिड (बर्फ), लिक्विड (तरल) और गैस (भाप) तीन रूपों में पाया जाता है. सर्दियों में जब तापमान 7 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है, तब मुंह से निकलने वाली यह नमी गैस के रूप में बाहर आती है और भाप की तरह दिखती है. अगर तापमान और ज्यादा गिर जाए, तो ये भाप बर्फ के कणों में भी बदल सकती है. इसलिए बहुत ज्यादा ठंड में सांस छोड़ते समय मुंह से भाप और भी ज्यादा दिखाई देती है.

भाप निकलना नुकसानदायक नहीं (Steam is Not Harmful)

कई लोगों को लगता है कि सर्दियों में मुंह से धुआं निकलना शरीर के किसी इंफेक्शन या फेफड़ों की समस्या का संकेत है. लेकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये एक सामान्य नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान में होती है. बस तापमान कम होने पर यह भाप आंखों से दिखाई देने लगती है.

ऐसे रखें खुद को गर्म और फिट (How to stay warm and fit in winter)

सर्दी में गुनगुना पानी पीएं ताकि शरीर हाइड्रेट रहे.

विटामिन C और प्रोटीन से भरपूर डाइट लें जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत रहे.

सुबह-सुबह एक्सरसाइज या योग जरूर करें ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे.

लिप बाम, मॉइस्चराइज़र और गर्म कपड़े इस्तेमाल करें ताकि स्किन और होंठ ड्राई न हों.

