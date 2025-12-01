क्या ब्रेकअप के दर्द से हो सकती है मौत? जानें क्या होता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और हार्ट अटैक में अंतर

Broken Heart Syndrome: अगर आप अचानक किसी ब्रेकअप या किसी खास इंसान के अपनी जिंदगी से चले जाने जैसी कंडीशन से गुजरे हैं, तो आप जानते होंगे कि टूटे हुए दिल का एहसास कैसा होता है. उस समय हमें महसूस होता है कि हमारा दिल टूट गया है, लेकिन क्या ये अनुभव सचमुच आपका दिल तोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है हां. बता दें, इस स्थिति को "ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम" कहा जाता है. इसे "स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, न्यूरोजेनिक स्टन्ड मायोकार्डियम" या "ताकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी" और "एपिकल बैलूनिंग सिंड्रोम" के नाम से भी जाना जाता है. बता दें, "ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम" उस समय होता है, जब आप एक बहुत ही बड़े इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हों, जैसे किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु होना या किसी खास के साथ रिश्ता खत्म हो जाना. आइए जानते हैं क्या है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और इसके बारे में सब कुछ.

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के संकेत और लक्षण | Broken Heart Syndrome Signs and Symptoms

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के सबसे आम लक्षण एनजाइना (सीने में दर्द) और सांस लेने में तकलीफ हैं. अगर आपकी दिल से जुड़ी बीमारी की कोई हिस्ट्री नहीं है, तब भी आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं.

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के साथ असामान्य हार्ट बीट या कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है. कार्डियोजेनिक शॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें अचानक कमजोर हुआ दिल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पाता है, और अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है.

हार्ट अटैक और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में क्या अंतर है? | Difference Between Heart Attack And Broken Heart Syndrome?

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के कुछ लक्षण और संकेत हार्ट अटैक से अलग होते हैं. आइए जानते हैं, इनके अंतर के बारे में:

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में ब्लड टेस्ट में दिल के डैमेज होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते.

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में एंजियोग्राफी में कोरोनरी धमनियों में रुकावट के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते.



हार्ट अटैक में दिल की धमनियों में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है. लेकिन, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में तनाव वाली स्थिति है होती है, जिसमें व्यक्ति को महसूस होता है कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा पा रहा है और दिल कमजोर हो रहा है.

क्या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम सच में दिल तोड़ देता है? | Broken Heart Syndrome Really Breaks Hearts

जी हां, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम सच में दिल तोड़ सकता है. दरअसल यह एक मेडिकल कंडीशन है जो हार्ट मसल्स को कमजोर कर सकती है, जिससे सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. यह एड्रेनालाईन जैसे तनाव हार्मोन के अचानक बढ़ने के कारण होता है, जो हार्ट मसल्स को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर सकता है, लेकिन हार्ट अटैक के विपरीत, यह आमतौर पर आर्टरीज बंद होने के कारण नहीं होता है. हालांकि ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं.

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का इलाज कैसे करें? | How to Treat Broken Heart Syndrome?

अगर लगता है कि आपको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, तो आपको कोरोनरी एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है, यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी कोरोनरी धमनियों के अंदर की स्थिति दिखाने के लिए डाई और स्पेशल एक्स-रे का इस्तेमाल किया जाता है. इसी के साथ ब्लड टेस्ट, EKG,इकोकार्डियोग्राफी (जिसमें ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके आपके दिल का चित्र बनाया जाता है ) और कार्डियक MRI शामिल हैं.

