Menopause की इन दिक्कतों से जूझ रही हैं Twinkle Khanna, जानें मेनोपॉज के लक्षणों से राहत कैसे पाएं

Menopause Problems in Women: मेनोपॉज एक ऐसा फेज है, जब महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं और मासिक धर्म पीरियड्स बंद हो जाते हैं. यह आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र में होता है, लेकिन इसके प्रभाव हर महिला पर अलग-अलग होते हैं.

बॉलीवुड अभिनेत्री, लेखिका और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने वाली ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने मेनोपॉज (Menopause) को लेकर अपने अनुभव और विचार बेहद दिलचस्प अंदाज में शेयर किए. उनकी पोस्ट न सिर्फ हास्य से भरपूर थी, बल्कि महिलाओं के उस दौर की सच्चाई को भी उजागर करती है, जिसके बारे में अक्सर चुप्पी साध ली जाती है.

मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति एक ऐसा फेज है, जब महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं और मासिक धर्म पीरियड्स बंद हो जाते हैं. यह आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र में होता है, लेकिन इसके प्रभाव हर महिला पर अलग-अलग होते हैं. ट्विंकल ने इस अनुभव को एक चोर की तरह बताया, जो शरीर से कीमती चीजें चुरा लेता है और जाते-जाते सब कुछ अपनी मर्जी से बदल देता है.

मेनोपॉज के लक्षणों को ट्विंकल ने कैसे बताया?

ट्विंकल ने लिखा, "मेरा शरीर और मैं एक टीम थे, लेकिन अब यह बुनियादी काम करने से इनकार कर रहा है." उन्होंने मेनोपॉज के लक्षणों को बेहद रचनात्मक अंदाज में बताया:

  • गर्मी लगना और रात में पसीना आना.
  • हड्डियां कमजोर और त्वचा का पतला होना.
  • याददाश्त कमजोर होना, नाम, फिल्में, किताबें भूल जाना.
  • बिना किसी कारण गुस्सा और सहानुभूति महसूस करना.

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब उन्हें कार्डियो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर खुद ही पसीना बहा देता है.

हार्मोनल बदलाव और भावनात्मक असर

ट्विंकल ने हार्मोन के पलायन को आईआईटी ग्रेजुएट्स की तरह सिलिकॉन वैली की ओर भागने से जोड़ा. यानी पुरुषों के हार्मोन स्थिर रहते हैं, जबकि महिलाओं के हार्मोन अचानक गायब हो जाते हैं. यह बदलाव न सिर्फ शारीरिक होता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर डालता है.

उन्होंने लिखा कि अब उन्हें दही के टब से आत्मीयता महसूस होती है, क्योंकि वह भी उनकी तरह घना हो रहा है. यह लाइन मेनोपॉज के दौरान महिलाओं की बदलती सोच और भावनाओं को दर्शाती है.

मुर्गी और अंडा: एक गहरा सवाल

ट्विंकल ने मेनोपॉज को लेकर समाज की सोच पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि "जिस मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिया है, उसका एक ही उपयोग है, भुना जाना." लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें अभी भी ज्ञान और चुटकुले बांटने हैं.

उन्होंने अंत में एक सवाल उठाया: "पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा?" और अपने अंदाज में जवाब दिया, "मेरे विचार से, अंडाशय ही था."

महिलाओं के मुद्दों पर चुप्पी क्यों?

ट्विंकल ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में एक अहम सवाल पूछा, "मेनोपॉज के बारे में सबसे बुरी और अच्छी बात क्या है? और महिलाओं के मुद्दों पर हमेशा चुप्पी क्यों छाई रहती है?"

यह सवाल समाज के उस रवैये की ओर इशारा करता है, जहां महिलाओं के शरीर से जुड़े बदलावों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है या शर्म का विषय बना दिया जाता है.

ट्विंकल खन्ना की यह पोस्ट मेनोपॉज को लेकर एक नई सोच को जन्म देती है, जहां हंसी के साथ गंभीरता भी है और अनुभव के साथ सवाल भी. यह महिलाओं को अपने शरीर के बदलावों को स्वीकार करने, समझने और खुलकर बात करने की प्रेरणा देती है.

मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने के असरदार उपाय | Ways to Reduce the Menopause Symptoms

1. बैलेंस डाइट लें

कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर चीजें जैसे दूध, दही, पनीर, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियां हड्डियों को मजबूत करती हैं. सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और सोया मिल्क में फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो हार्मोनल संतुलन में मदद करता है.

2. रेगुलर एक्सरसाइज करें

योग, वॉकिंग और स्ट्रेचिंग से शरीर में लचीलापन आता है और मूड बेहतर होता है. कार्डियो एक्सरसाइज हॉट फ्लैशेज और तनाव को कम करती है.

3. हाइड्रेशन और नींद पर ध्यान दें

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर ठंडा रहे और पसीना कम आए. रात को अच्छी नींद लेने के लिए सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और हल्का भोजन लें.

4. तनाव कम करने की तकनीकें अपनाएं

मेडिटेशन, प्राणायाम और गहरी सांस लेने से मानसिक शांति मिलती है. जर्नलिंग यानी अपने विचारों को लिखना भी भावनात्मक संतुलन में मदद करता है.

5. आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय

शतावरी, अश्वगंधा और त्रिफला जैसे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां हार्मोनल संतुलन में सहायक होती हैं. गुनगुना दूध और हल्दी रात को लेने से नींद बेहतर होती है और सूजन कम होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

