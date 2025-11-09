कमर दर्द से हैं परेशान, तो इस घर पर करें बस ये एक काम, 2 मिनट में मिल जाएग आराम

Yoga for Back Pain: जब से हम वर्क फ्रॉम होम और लगातार बैठने का काम करने लगे हैं, तब से कमर दर्द एक आम समस्या बन गई है. चाहे आप ऑफिस में घंटों बैठकर काम करते हों, घर के कामों में व्यस्त रहते हों या फिर मोबाइल और लैपटॉप पर झुके रहते हों, कमर दर्द धीरे-धीरे आपके रूटीन को प्रभावित करने लगता है. यह दर्द कभी हल्का होता है, तो कभी इतना तेज कि उठना-बैठना भी मुश्किल हो जाता है. खास बात यह है कि यह समस्या अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवा वर्ग भी इसकी चपेट में आ रहा है.

Back Pain Causes: कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं. गलत पॉजिशन में बैठना, भारी सामान उठाना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना या फिर शरीर में पोषण की कमी. कई लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे सिर्फ अस्थायी राहत मिलती है. अगर आप भी इस दर्द से परेशान हैं और चाहते हैं कि बिना दवा के, घर पर ही कुछ ऐसा करें जिससे तुरंत आराम मिले, तो आपके लिए एक बेहद आसान उपाय है, जो सिर्फ 2 मिनट में असर दिखा सकता है.

कमर दर्द के लिए बस करें ये एक काम, दीवार के सहारे लेटें

इस उपाय को "Legs Up the Wall Pose" या विपरीत करनी मुद्रा कहा जाता है. यह योगासन बेहद सरल है और इसे करने के लिए आपको किसी खास उपकरण या जगह की जरूरत नहीं होती. बस एक साफ दीवार और थोड़ी सी जगह चाहिए.

कैसे करें यह आसन:

सबसे पहले दीवार के पास एक चटाई या कंबल बिछा लें.

अब पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को दीवार पर ऊपर की ओर टिकाएं.

आपके कूल्हे दीवार के पास हों और पैर सीधे ऊपर की ओर हों.

हाथों को शरीर के दोनों ओर आराम से रखें.

आंखें बंद करें और गहरी सांस लें.

इस स्थिति में 2 से 5 मिनट तक रहें.

यह आसन कैसे करता है कमर दर्द में राहत? | How Does This Asana Provide Relief From Back Pain?

जब आप पैरों को ऊपर उठाकर दीवार पर टिकाते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह आराम मिलता है.

शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे सूजन और तनाव कम होता है.

यह मुद्रा शरीर को डी-स्ट्रेस करती है और मांसपेशियों को रिलैक्स करती है.

लंबे समय तक बैठने या खड़े रहने से जो दबाव कमर पर पड़ता है, वह इस आसन से तुरंत कम हो जाता है.

इन बातों का रखें खास ख्याल:

इस आसन को रोज़ाना सुबह या रात को सोने से पहले करें.

अगर कमर के नीचे दर्द ज्यादा है, तो कूल्हों के नीचे एक तकिया रख सकते हैं.

ध्यान रखें कि यह आसन खाली पेट करना बेहतर होता है.

कमर दर्द को दूर करने के लिए आपको महंगे इलाज या दवाइयों की जरूरत नहीं है. सिर्फ 2 मिनट का यह आसान योगासन आपके शरीर को राहत दे सकता है और आपके रूटीन को फिर से सामान्य बना सकता है.

