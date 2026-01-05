विज्ञापन

ये दोनों बहनें हैं मशहूर एक्ट्रेस, इनके सुपरस्टार पिता को अमिताभ ने किया था रिप्लेस, तो एक पति है सलमान शाहरुख के टक्कर का स्टार, पहचाना ?

फोटो में अपनी बड़ी बहन संग दिख रही इस बच्ची ने बतौर साइड एक्ट्रेस गोविंदा के साथ फिल्म जिस देश में गंगा में रहता है में काम किया था.

बॉलीवुड में कई स्टार किड्स हैं, जो फिल्म लाइन में फ्लॉप रहे. कई फिल्में करने के बाद भी जब एक भी हिट फिल्म नहीं मिली तो, उन्होंने बॉलीवुड से किनारा करना ही ठीक समझा. ऐसे में फ्लॉप हुए एक्टर ने अपने बिजनेस शुरू किये तो एक्ट्रेस ने शादी कर अपना घर बसा लिया. बात करेंगे उस पूर्व एक्ट्रेस की, जो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की बेटी हैं. फोटो में अपनी बड़ी स्टार बहन संग दिख रही इस बच्ची को शायद आप ना पहचान पाए हो, लेकिन इसने कुछ ऐसी फिल्में की हैं, जो अपने नाम से जानी जाती हैं. इस एक्ट्रेस ने अपने पांच साल के फिल्मी करियर में बस 9 ही फिल्में की, जिनमें ज्यादातर फ्लॉप रहीं. वहीं, इस पूर्व एक्ट्रेस का जीजा बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्में करता है. अगर अभी भी आप इस बच्ची को नहीं पहचान सके हैं, तो चलिए जानते हैं कौन है ये एक्ट्रेस.


शादी कर लंदन हुई शिफ्ट
दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी, अक्षय कुमार की साली और ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन रिंकी खन्ना की. रिंकी ने साल 1999 में फिल्म प्यार में कभी-कभी से बॉलीवुड डेब्यू किया था. उनका बॉलीवुड डेब्यू फिल्म फ्लॉप रहा. उन्होंने पांच साल के छोटे से फिल्मी करियर में जिस देश में गंगा रहता है, मुझे कुछ कहना है, ये है जलवा, झनकार बीट्स और चमेली जैसी फिल्में कीं. साल 2004 में रिंकी को आखिरी बार फिल्म चमेली में ही देखा गया था. डिंपल कपाड़िया की बेटी ने साल 2003 में शादी रचा अपना घर बसा लिया था. रिंकी ने समीर सरन से शादी रचाई थी, जो लंदन में बिजनेस करते हैं. रिंकी के दो बच्चे हैं, जिसमें उनकी एक बेटी नाओमिका खूब चर्चा में हैं.

बड़ी बहन ने भी छोड़ी एक्टिंग

रिंकी खन्ना की बड़ी बहन ट्विंकल खन्ना हैं, जो आज 29 दिसंबर को अपना 52वां बर्थडे मना रही हैं. इस मौके पर पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस को उनके फैंस और फ्रेंड्स खूब विश कर रहे हैं. बता दें, रिंकी से पहले ट्विंकल ने भी शादी रचाकर फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया था. आज ट्विंकल 52 साल की तो रिंकी 48 साल की हो रही हैं और दोनों बहनों के पास दो-दो बच्चे हैं. रिंकी एक हाउसवाइफ हैं,  तो ट्विंकल अपना राइटिंग पैशन पूरा कर रही हैं. वह कई किताब लिख चुकी हैं और काजोल के साथ टॉक शो भी करती हैं. रिंकी लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हैं और ट्विंकल अपने काम और शो की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. 


 

