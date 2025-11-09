विज्ञापन
Doctor ने बताए दिमाग तेज करने के लिए 4 सबसे आसान तरीके, अब हर कोई बन जाएगा चाणक्य

Dimag Tez Karne Ke Upay: अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज हो, फोकस बना रहे और ब्रेन एनर्जी बनी रहे, दिमाग तेज हो, तो डॉ. सलीम जैदी के बताए ये 4 उपाय जरूर अपनाएं.

How to Increase Memory Power: आज की प्रेशर वाली लाइफस्टाइल में हम सभी किसी न किसी मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं. काम का बोझ, सोशल मीडिया की लत, नींद की कमी और खराब लाइफस्टाइल ने हमारी एकाग्रता, याददाश्त और मेंटल क्लियरिटी को बुरी तरह प्रभावित किया है. ऐसे में यह सवाल उठता है क्या हम अपने दिमाग को फिर से तेज और एक्टिव बना सकते हैं? दिमाग तेज करने के लिए क्या करें? (Dimag Tej Karne Ke Liye Kya Kare) मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. सलीम जैदी ने अपने एक वीडियो में 4 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी ब्रेन पावर को बेहतर बना सकता है. आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं.

ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए क्या करें? | What to Do to Increase Brain Power? (Brain Badhane Ke Liye Kya Kare)

1. रेगुलर एक्सरसाइज और योग करें (Exercise For Brain Power)

डॉ. जैदी के अनुसार, फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी बेहद जरूरी है. जब हम व्यायाम करते हैं, तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ती है.

योगासन जैसे प्राणायाम, ब्रह्म मुद्रा और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करते हैं और एकाग्रता को बढ़ाते हैं. रोजाना 20-30 मिनट का योग और ध्यान आपके दिमाग को तरोताजा कर सकता है.

2. बैलेंस डाइट (Diet For Brain Power)

हम जो खाते हैं, वही हमारे दिमाग को एनर्जी देता है. डॉ. ज़ैदी बताते हैं कि ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व दिमागी ताकत के लिए बेहद जरूरी हैं.

उन्होंने अखरोट, बादाम, ब्रोकली, पालक और मछली जैसे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह दी है. ये न केवल याददाश्त को तेज करते हैं, बल्कि मानसिक थकान को भी कम करते हैं.

3. नींद की क्वालिटी सुधारें (Sleep Routine For Brain Power)

नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि दिमाग की मरम्मत के लिए भी जरूरी है. डॉ. जैदी के अनुसार, रात को 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, भूलने की आदत और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाना और शांत वातावरण में सोना नींद की क्वालिटी को बेहतर बनाता है.

4. मेंटल एक्सरसाइज और डिजिटल डिटॉक्स (Mental Exercise For Brain Power)

दिमाग को तेज रखने के लिए उसे रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है. पढ़ना, पहेलियां हल करना, नई चीजें सीखना जैसे काम दिमाग को एक्टिव रखते हैं. साथ ही, डिजिटल डिटॉक्स यानी मोबाइल और स्क्रीन से कुछ समय दूर रहना भी बेहद जरूरी है. इससे मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है.

डॉ. ज़ैदी ने यह भी कहा कि तनाव कम करना, सकारात्मक सोच अपनाना और ध्यान केंद्रित करने की आदत मानसिक सेहत को मजबूत बनाती है. हालांकि, किसी भी गंभीर समस्या के लिए मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

