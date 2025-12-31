विज्ञापन

जब सालों पहले राजेश खन्ना के ज्योतिषी ने किया था अक्षय कुमार- ट्विंकल खन्ना की शादी की भविष्यवाणी, मशहूर डायरेक्टर का खुलासा

सुनील दर्शन ने खुलासा किया कि यह रिश्ता इसलिए टूट गया क्योंकि शिल्पा के माता-पिता ने शादी के लिए हां कहने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं.

इस वजह से नहीं हो पाई थी शिल्पा शेट्टी-अक्षय कुमार की शादी
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी 1990 के दशक में एक सीरियस रिलेशनशिप में थे. इस बात का खुलासा अब फिल्ममेकर सुनील दर्शन ने किया है, जो इन दोनों स्टार्स के साथ फिल्में कर चुके हैं. उन्होंने कहा है कि दोनों उस पॉइंट तक पहुंच गए थे जहां शादी की बात भी हो रही थी.बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में, सुनील दर्शन ने खुलासा किया कि यह रिश्ता इसलिए टूट गया क्योंकि शिल्पा के माता-पिता ने शादी के लिए हां कहने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं. उनके अनुसार, यह कपल एक-दूसरे के लिए बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

ज्योतिषी ने की थी ट्विंकल साथ शादी की भविष्यवाणी

सुनील ने याद किया कि उन्होंने राजेश खन्ना यानी ट्विंकल खन्ना के पिता से जुड़े एक ज्योतिषी को यह भविष्यवाणी करते हुए सुना था कि अक्षय और ट्विंकल आखिरकार शादी करेंगे. उस समय, उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि, जैसा कि उन्होंने कहा, "उस समय उनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं था."

उन्होंने आगे कहा कि "अगर शिल्पा के माता-पिता ने वे शर्तें न रखी होतीं तो शायद चीजें अलग तरह से होतीं."दर्शन ने उन मांगों के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि वे उन आश्वासनों के इर्द-गिर्द थीं जो माता-पिता आमतौर पर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चाहते हैं. उन्होंने कहा, "पेरेंट्स के तौर पर, माता-पिता को अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है. यह गलत नहीं है." जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब फाइनेंशियल उम्मीदें थीं, तो उन्होंने जवाब दिया, "हर तरह की सुरक्षा, सभी माता-पिता यही चाहते हैं."

इस फिल्म के दौरान हुआ ब्रेकअप

उन्होंने कहा कि यह ब्रेकअप एक रिश्ता की शूटिंग से कुछ समय पहले हुआ था. सुनील ने बताया कि उस समय अक्षय इमोशनली टूटे हुए नहीं थे. उन्होंने कहा, "उनका दिल नहीं टूटा था. मुझे लगा कि वह ठीक हैं. वह वापस आ रहे थे." यह बताते हुए कि उस दौरान एक्टर धड़कन, हेरा फेरी और एक रिश्ता जैसे प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह बिज़ी थे.

बता दें कि अक्षय कुमार ने 2001 में ट्विंकल खन्ना से शादी की, और उनके दो बच्चे हैं. शिल्पा शेट्टी ने 2009 में राज कुंद्रा से शादी की; उनके भी दो बच्चे हैं.

